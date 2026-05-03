Tadej Pogacar sichert sich an der fünften und letzten Etappe der Tour de Romandie seinen vierten Sieg. Damit gewinnt er auch die Gesamtwertung.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Tadej Pogacar gewinnt zum ersten Mal die Tour de Romandie. Der Slowene verteidigt auf der Schlussetappe von Lucens VD nach Leysin VD sein gelbes Leadertrikot souverän und sichert sich im Schlussanstieg im Sprint seinen vierten Etappensieg.

Zweiter wird der Deutsche Florian Lipowitz, der sich damit auch im Gesamtklassement den zweiten Platz sichert und in der Endabrechnung 42 Sekunden auf Pogacar verliert. Platz 3 geht an Primoz Roglic.

Als bester Schweizer klassiert sich Yannis Voisard vom Team Tudor auf dem guten achten Rang. Damit macht er auch im Gesamtklassement noch einen kleinen Sprung nach vorne und wird 13.

Die Fahrer machen sich nun auf in Richtung Süden, wo ab dem kommenden Freitag mit dem Giro d'Italia die erste der drei grossen Rundfahrten des Jahres ansteht. Auch dort ist Pogacar der Mann, den es zu schlagen gilt.