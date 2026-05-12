DE
FR
Abonnieren

Teamkollege gewinnt 4. Etappe
Christen verpasst Tagessieg und das Leadertrikot knapp

Der Schweizer Jan Christen verpasst nach der 4. Etappe des Giro d'Italia 2026 den Tagessieg nur knapp. Er liegt im Gesamtklassement auf dem zweiten Rang. Den Etappensieg holt sich Christens Teamkollege Jhonatan Narváez.
Publiziert: vor 58 Minuten
Kommentieren
Jan Christen (l.) verpasst nach der 4. Etappe des Giro d'Italia 2026 den Tagessieg nur knapp.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Jan Christen (21) verpasst Tagessieg knapp bei Giro d'Italia-Etappe in Italien
  • Christen aktuell Zweiter im Gesamtklassement, nur 4 Sekunden hinter Ciccone
  • Teamkollege Jhonatan Narváez sichert sich Tagessieg
file84q6ciuzdb71cq3kl16kn-1.jpg
Davide MalinconicoRedaktor Sport

Der junge Schweizer Jan Christen (21) ist nach der 4. Etappe des Giro d'Italia 2026 (Catanzaro – Cosenza) nur knapp am Tagessieg vorbeigeschrammt. Im Gesamtklassement belegt er derzeit den zweiten Rang, lediglich vier Sekunden hinter dem Gesamtführenden Giulio Ciccone (31), der die heutige Etappe als Dritter abschliesst.

Den Tagessieg sichert sich Christens Teamkollege bei «UAE Team Emirates-XRG», Jhonatan Narváez (29). Der Ecuadorianer beschert seinem Team damit erstmals einen Grund zum Jubeln, nachdem dieses zuvor die verletzungsbedingten Ausfälle von Teamcaptain Adam Yates (33), Marc Soler (32) und Jay Vine (30) hatte verkraften müssen. Christen selbst hatte im Schlusssprint zwar noch einmal attackiert, wurde vom Feld jedoch schlussendlich neutralisiert.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Meistgelesen
    Meistgelesen