Darum gehts
- Jan Christen (21) verpasst Tagessieg knapp bei Giro d'Italia-Etappe in Italien
- Christen aktuell Zweiter im Gesamtklassement, nur 4 Sekunden hinter Ciccone
- Teamkollege Jhonatan Narváez sichert sich Tagessieg
Der junge Schweizer Jan Christen (21) ist nach der 4. Etappe des Giro d'Italia 2026 (Catanzaro – Cosenza) nur knapp am Tagessieg vorbeigeschrammt. Im Gesamtklassement belegt er derzeit den zweiten Rang, lediglich vier Sekunden hinter dem Gesamtführenden Giulio Ciccone (31), der die heutige Etappe als Dritter abschliesst.
Den Tagessieg sichert sich Christens Teamkollege bei «UAE Team Emirates-XRG», Jhonatan Narváez (29). Der Ecuadorianer beschert seinem Team damit erstmals einen Grund zum Jubeln, nachdem dieses zuvor die verletzungsbedingten Ausfälle von Teamcaptain Adam Yates (33), Marc Soler (32) und Jay Vine (30) hatte verkraften müssen. Christen selbst hatte im Schlusssprint zwar noch einmal attackiert, wurde vom Feld jedoch schlussendlich neutralisiert.