Der Schweizer Jan Christen verpasst nach der 4. Etappe des Giro d'Italia 2026 den Tagessieg nur knapp. Er liegt im Gesamtklassement auf dem zweiten Rang. Den Etappensieg holt sich Christens Teamkollege Jhonatan Narváez.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jan Christen (21) verpasst Tagessieg knapp bei Giro d'Italia-Etappe in Italien

Christen aktuell Zweiter im Gesamtklassement, nur 4 Sekunden hinter Ciccone

Teamkollege Jhonatan Narváez sichert sich Tagessieg

Davide Malinconico Redaktor Sport

Der junge Schweizer Jan Christen (21) ist nach der 4. Etappe des Giro d'Italia 2026 (Catanzaro – Cosenza) nur knapp am Tagessieg vorbeigeschrammt. Im Gesamtklassement belegt er derzeit den zweiten Rang, lediglich vier Sekunden hinter dem Gesamtführenden Giulio Ciccone (31), der die heutige Etappe als Dritter abschliesst.

Den Tagessieg sichert sich Christens Teamkollege bei «UAE Team Emirates-XRG», Jhonatan Narváez (29). Der Ecuadorianer beschert seinem Team damit erstmals einen Grund zum Jubeln, nachdem dieses zuvor die verletzungsbedingten Ausfälle von Teamcaptain Adam Yates (33), Marc Soler (32) und Jay Vine (30) hatte verkraften müssen. Christen selbst hatte im Schlusssprint zwar noch einmal attackiert, wurde vom Feld jedoch schlussendlich neutralisiert.