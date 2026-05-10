Die dritte Etappe des Giro d'Italia wird zur Beute der Sprinter. Paul Magnier feiert bereits seinen zweiten Tagessieg an der diesjährigen Rundfahrt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Paul Magnier gewinnt dritte Etappe des Giro d'Italia in Sofia

Drei Ausreisser eingeholt, Massensprint entscheidet über den Sieg

Gesamtklassement: Guillermo Silva führt mit 4 Sekunden Vorsprung

Julian Sigrist Redaktor Sport

Paul Magnier sichert sich an der dritten Etappe des diesjährigen Giro d'Italia bereits seinen zweiten Tagessieg. Der Franzose setzt sich auf der 174 Kilometer langen Strecke von Plowdiw in die bulgarische Hauptstadt Sofia wie schon bei der ersten Etappe im Sprint durch und versetzt Jonathan Milan und Dylan Groenewegen auf die Ränge zwei und drei.

Im Gegensatz zu den ersten beiden Etappen, die jeweils von heftigen Massenstürzen überschattet wurden, verläuft der dritte Tag grösstenteils ruhig. Früh setzen sich drei Fahrer vom Feld ab, darunter auch Bergpreisleader Oscar Sevilla. Das Trio kann sich lange an der Spitze halten, wird rund einen Kilometer vor dem Ziel aber eingeholt.

Im Gesamtklassement gibt es keine Veränderungen. Guillermo Silva, der die zweite Etappe gewonnen hat, behält seine Maglia Rosa und liegt weiter vier Sekunden vor Florian Storck und Egan Bernal. Der Aargauer Jan Christen grüsst nach wie vor vom hervorragenden sechsten Rang. Nach einem Ruhetag am Montag findet am Dienstag die erste Etappe in Italien statt.