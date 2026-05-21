Belgier Segaert düpiert am Giro die Sprinter

Die 12. Giro-Etappe bringt einen unerwarteten Sieger hervor: Alec Segaert setzt sich kurz vor dem Ziel vom Feld ab und feiert seinen grössten Sieg.

Christian Müller Redaktor Sport

Die Donnerstags-Etappe des Giro d'Italia hätte eine Angelegenheit für die Sprinter werden sollen: Nach 175 km von Imperia nach Novi Ligure rollt ein grösseres Feld Richtung Ziel.

Doch dann schlägt Alec Segaert (23) vom Team Bahrain Vitorious allen ein Schnippchen: Der belgische Zeitfahr-Spezialist attackiert 3 km vor dem Ziel und feiert seinen bisher grössten Sieg. Das Feld kommt wenige Sekunden später an.

Das Gesamtklassement präsentiert sich an der Spitze leicht verändert. Der Portugiese Afonso Eulalio holt sechs Bonus-Sekunden und führt neu 33 Sekunden vor dem dänischen Topfavoriten Jonas Vingegaard.

Am Freitag führt die 13. Etappe über 189 mehrheitlich flache Kilometer von Alessandria nach Verbania. Erst am Samstag steht die nächste Bergankunft auf dem Programm.