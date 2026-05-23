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Solo-Sieg auf 14. Giro-Etappe
Vingegaard übernimmt die Maglia Rosa

Jonas Vingegaard triumphiert auf der 14. Etappe des Giro d'Italia im Aostatal und holt sich das Rosa Trikot. Mit 2:48 Minuten Vorsprung entthront er den bisherigen Führenden Afonso Eulalio.
Publiziert: 17:47 Uhr
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Aktualisiert: 18:19 Uhr
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Jonas Vingegaard holt sich in der anspruchsvollen 14. Etappe den Tagessieg.
Foto: Getty Images
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Pascal KeuschRedaktor Sport

Jonas Vingegaard (29) gewinnt die äusserst anspruchsvolle 14. Etappe des Giro d'Italia solo und übernimmt die Maglia Rosa. Der Däne vom Team Visma–Lease a Bike setzt sich über 133 Kilometer mit mehr als 4000 Höhenmetern im Aostatal durch und holt sich den dritten Tagessieg dieser Rundfahrt.

4,5 Kilometer vor dem Ziel kann Vingegaard die Konkurrenz um den bis dahin Gesamtführenden Afonso Eulalio (24) distanzieren und die Gesamtführung übernehmen. Der Portugiese muss das Rosa Trikot nach neun Tagen abgeben und erreicht das Ziel mit 2:48 Minuten Rückstand.

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Zweiter wird der Österreicher Felix Gall (28) mit einem Rückstand von 49 Sekunden. Rang drei geht an den Australier Jai Hindley (30, +58 Sekunden).

Am Sonntag folgt die 15. Etappe über 157 Kilometer von Voghera nach Mailand. Es ist der flachste Streckenabschnitt dieser Rundfahrt.

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