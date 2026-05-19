Ganna feiert Heimsieg beim Giro-Zeitfahren

Stefan MeierRedaktor Desk Sport
Filippo Ganna kann in der 10. Etappe des Giro d’Italia keiner das Wasser reichen. Der Italiener gewinnt das Zeitfahren über 42 km von Viareggio nach Massa mit 1:54 Minuten Vorsprung auf den Zweitplatzierten Thymen Arensman.
Weiterhin im Maglia Rosa unterwegs ist Afonso Eulalio (heute Rang 41). Der Portugiese liegt aber lediglich noch 27 Sekunden vor Giro-Favorit Jonas Vingegaard, der im Zeitfahren mit Platz 13 und 3 Minuten Rückstand jedoch nicht brilliert.
Am Mittwoch steht eine Etappe mit vier Bergwertungen an. Es geht von Porcari über 195 Kilometer nach Chiavari.
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