Alberto Bettiol triumphiert auf der 13. Giro-Etappe von Alessandria nach Verbania. Der Italiener gewinnt nach einem Sololauf auf den letzten Kilometern und sichert seinem Team den dritten Etappensieg. Afonso Eulalio bleibt Gesamtführender.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Auf der 189 km langen 13. Etappe des Giro d'Italia von Alessandria nach Verbania jubelt ein Ausreisser. Alberto Bettiol vom Team XDS Astana erreicht das Ziel am Lago Maggiore nach seinem Sololauf am schnellsten.

Der Italiener setzt sich aus der Fluchtgruppe ab, attackiert auf den letzten Metern der letzten Steigung und holt den bis dahin führenden Andreas Leknessund (Uno-X) ein. Mit 20 Sekunden Vorsprung vor dem Norweger geht Bettiol in die technische Abfahrt. Rund 13 Kilometer solo reichen dem Italiener anschliessend, um seinem Team den dritten Etappensieg bei der Heim-Rundfahrt zu sichern.

Hinter Bettiol klassieren sich Leknessund und der Belgier Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) mit 26 bzw. 44 Sekunden Rückstand. Der Zürcher Johan Jacobs (Groupama FDJ), der ebenfalls Teil der Ausreissergruppe war, belegt den 15. Rang.

Im Gesamtklassement gibt es derweil keine Veränderungen. Der Portugiese Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) darf auch am Samstag auf der 14. Etappe von Aosta nach Pila (133 km) wieder das Leadertrikot tragen.