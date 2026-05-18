Seit dem 8. Mai läuft mit dem Giro die erste Grand Tour des Jahres. Noch bis Ende Monat verkommt ganz Italien zum Mekka für Radfans und fordert den Fahrern an 21 Renntagen alles ab. Dieses Jahr führt die Route nebst den Startetappen in Bulgarien auch durch die Schweiz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der Giro d'Italia 2026 startete am 8. Mai in Bulgarien

21 Etappen, darunter fünf Hochgebirgsetappen mit 48'700 Höhenmetern

16. Etappe führt von Bellinzona nach Carì

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Nach der Tour de Romandie gings für diverse Fahrer an den Giro, wo seit dem 8. Mai ein harter Kampf durch Italien tobt. Die diesjährige Tour startete mit drei Etappen in Bulgarien, ehe es von Süd- in Richtung Norditalien und Schweiz geht, wo die 16. Etappe stattfindet (von Bellinzona nach Carì). An insgesamt 21 Tagen führt der Giro über Rundkurse, Strassenrennen sowie Bergetappen und gegen die Uhr.

Gefordert wird auch 2026 viel von den Fahrern. Nicht weniger als 3468 km und 48'700 Höhenmeter gilt es als Schnellster zu bewältigen, um den begehrten Pokal zu ergattern. Das macht im Schnitt 165 km verteilt auf 2319 vertikalen Metern pro Tag. Ein Blick auf die Höhenprofile der Etappen zeigt denn auch schnell, wie diese Anforderungen zustande kommen. Nebst einem Einzelzeitfahren und acht Flachetappen führen sieben ins Mittelgebirge. Vor allem bei den fünf Hochgebirgsetappen werden ordentlich Höhenmeter abgespult, sieben Tage enden zudem mit einer Bergankunft. Die Schlussetappe findet traditionell in Rom statt.

Der Etappenplan des Giro d'Italia 2026