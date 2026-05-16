Auf der achten Giro-Etappe holt sich der Ecuadorianer Jhonatan Narvaez seinen zweiten Tagessieg. Für den Schweizer Fabio Christen ist der Giro nach einem Sturz zu Ende.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Der Ecuadorianer Jhonatan Narvaez gewinnt die achte Etappe des Giro d'Italia solo. Auf den 156 Kilometern von Chieti nach Fermo in der Region Marken (1804 Höhenmeter) greift der UAE-Fahrer rund zehn Kilometer vor dem Ziel entscheidend an und kann sich aus der Dreiergruppe mit dem Norweger Andreas Leknessund und seinem Teamkollegen Mikkel Bjerg (Dän) lösen.

Bitter läuft es für den Schweizer Fabio Christen. Der Berner aus dem Q36.5-Team stürzt bereits nach 37 Kilometern und verletzt sich an der Schulter. Er muss den Giro aufgeben. Sein Bruder Jan Christen wird Zwölfter und liegt im Gesamtklassement auf Rang 19.

Es ist bereits Narvaez' zweiter Tagessieg am diesjährigen Giro nach dem Sprintsieg auf der vierten Etappe. Leknessund wird am Ende mit 31 Sekunden Rückstand Zweiter.

Im Gesamtklassement kommt es zu keinen grossen Verschiebungen. Der Portugiese Afonso Eulalio führt 3 Minuten und 15 Sekunden vor dem Topfavoriten Jonas Vingegaard, der die erste Bergetappe am Vortag gewonnen hat.

Am Sonntag geht es in der Emilia-Romagna mit einem hügeligen Abschnitt über 184 Kilometer von Cervia auf den Corno alle Scale weiter. 2351 Höhenmeter warten auf die Fahrer.