Wieder mal überschattet ein Massensturz eine Etappe am Giro d'Italia. Der einheimische Davide Ballerini profitiert davon und sichert sich den grössten Erfolg seiner Karriere.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Italien kann den ersten Heimsieg am diesjährigen Giro d'Italia feiern. Davide Ballerini setzt sich auf der sechsten Etappe von Paestum nach Neapel nach nicht einmal dreieinhalb Stunden im Sprint durch. Jasper Stuyven und Paul Magnier, der bereits zwei Etappen gewinnen konnte, haben knapp das Nachsehen und komplettieren das Podest.

Mitentscheidend für den doch etwas überraschenden Erfolg Ballerinis ist ein Massensturz kurz vor Schluss. Bei der letzten Kurve vor der Zielgeraden wenige 100 Meter vor Schluss kommen zahlreiche starke Sprinter zu Fall und fallen so aus dem Rennen für den Etappensieg. Bereits die ersten beiden Etappen wurden von Massenstürzen überschattet.

Im Kampf um die Maglia Rosa tut sich wenig überraschend nicht viel. Der Portugiese Afonso Eulalio behält sein Leadertrikot und liegt noch immer fast drei Minuten vor seinem engsten Verfolger Igor Arrieta. Bester Schweizer ist nach wie vor Jan Christen auf dem starken siebten Rang. Weiter geht es am Freitag mit der ersten Bergankunft der diesjährigen Rundfahrt.