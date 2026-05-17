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Zweiter Etappensieg des Dänen
Topfavorit Vingegaard kommt dem Giro-Führenden näher

Jonas Vingegaard holt sich seinen zweiten Tagessieg am diesjährigen Giro und macht im Gesamtklassement 51 Sekunden gut.
Publiziert: 19:46 Uhr
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Jonas Vingegaard holt seinen zweiten Tagessieg am diesjährigen Giro d'Italia.
Foto: Getty Images
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Jonas Vingegaard gewinnt die neunte Giro-Etappe 12 Sekunden vor Felix Gall und macht im Kampf um den Gesamtsieg 51 Sekunden gut. Der Portugiese Afonso Eulalio liegt noch 2 Minuten und 24 Sekunden vor dem Topfavoriten. 

Das Rennen auf dem 184 Kilometer langen Teilstück in der Emilia-Romagna von Cervia auf den Corno alle Scale entscheidet sich drei Kilometer vor der Bergankunft. Gall, der Dritte in der Gesamtwertung, greift an, Vingegaard hängt sich ans Hinterrad und überlässt dem Österreicher die Führungsarbeit. 

Den italienischen Ausreisser Giulio Ciccone holt das Duo schnell ein. 900 Meter vor dem Ziel bläst Vingegaard zum entscheidenden Angriff, dem Gall nichts mehr entgegenzusetzen hat. 

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Nach einem Ruhetag geht es am Dienstag mit dem Zeitfahren von Viareggio nach Massa (42 Kilometer) in der Toskana weiter. 

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