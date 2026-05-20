Jhonatan Narvaez holt sich am Mittwoch seinen bereits dritten Etappensieg am diesjährigen Giro d'Italia. Im Gesamtklassement an erster Stelle liegt nach der 11. Etappe weiterhin Afonso Eulalio.

Davide Malinconico Redaktor Sport

Am Mittwochnachmittag erwartet die Fahrer ein Streckenabschnitt mit vier Bergwertungen, der über eine Distanz von 195 Kilometern von Porcari nach Chiavari führt. Den Sieg auf dieser 11. Etappe des Giro d’Italia kann Jhonatan Narvaez (29) feiern. Der Ecuadorianer fährt damit bereits seinen dritten Etappensieg bei dieser Italien-Rundfahrt ein.

Der Teamkollege des Schweizers Jan Christen (21) – der den Giro nach der 8. Etappe infolge eines Sturzes aufgeben musste – behauptet sich vor dem Spanier Enric Mas (31) und gewinnt nach 4 Stunden, 33 Minuten und 45 Sekunden. Den dritten Rang belegt der Italiener Diego Ulissi (36).

Eulalio behauptet Maglia Rosa

Derweil kann Afonso Eulalio (24) die Maglia Rosa verteidigen. Der Portugiese liegt im Gesamtklassement 27 Sekunden vor Giro-Favorit Jonas Vingegaard (29). Am Donnerstag steht die 12. Etappe an, die über 175 Kilometer von Imperia nach Novi Ligure führt.