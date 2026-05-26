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Giro-Abstecher in die Schweiz
Favorit Vingegaard triumphiert in der Leventina

Jonas Vingegaard gewinnt die komplett in der Schweiz ausgetragene 16. Etappe des Giro d'Italia in der Maglia Rosa. Damit baut der Top-Favorit seine Führung im Gesamtklassement auf über vier Minuten aus.
Publiziert: 17:31 Uhr
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Aktualisiert: 17:37 Uhr
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Jonas Vingegaard gewinnt die 16. Etappe am Giro d'Italia.
Foto: AFP
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Davide MalinconicoRedaktor Sport

Nach dem Ruhetag am Pfingstmontag gastiert der Giro d'Italia in der Schweiz: Bei der 16. Etappe fahren die Rad-Stars über 113 Kilometer von Bellinzona nach Carì TI in der Leventina. Den Etappensieg sichert sich souverän der Gesamtführende in der Maglia Rosa, Jonas Vingegaard (29). Der dänische Top-Favorit überquert die Ziellinie 1:09 Minuten vor dem zweitplatzierten Felix Gall (28). Dritter wird der Australier Jai Hindley (30).

Vingegaard baut Vorsprung weiter aus

Mit diesem Triumph baut Vingegaard seine Führung im Gesamtklassement weiter aus und liegt nun 4:03 Minuten vor dem neuen Gesamtzweiten Gall. Der Österreicher verdrängt nach dem 16. Teilstück Afonso Eulálio (24) vom zweiten Platz, der auf Rang fünf fällt. Am Mittwoch steht die 17. Etappe an, die über 202 Kilometer von Cassano d'Adda nach Andala führt.

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