Mit Fredrik Dversnes Lavik gewinnt ein Aussenseiter die 15. Etappe des Giro d'Italia – auch, weil sich die Print-Stars verzocken. Im Gesamtklassement an erster Stelle liegt nach 15 Etappen Giro-Favorit Jonas Vingegaard.

Davide Malinconico Redaktor Sport

Am Pfingstsonntag erwartet die Fahrer ein Streckenabschnitt, der über 157 flache Rennkilometer von Voghera nach Mailand führt. Den Tagessieg sichert sich überraschend Fredrik Dversnes Lavik – auch weil sich das hochkarätige Sprinterfeld rund um Paul Magnier und Jonathan Milan verzockt und die Ausreisser-Gruppe rund um Dversnes Lavik ziehen lassen muss.

Für den Norweger ist es der erste Triumph bei einer Grand Tour und gleichzeitig der grösste Erfolg seiner Karriere. Das Podium komplettieren die beiden Italiener Mirco Maestri auf Platz zwei und Martin Marcellusi als Dritter.

Vingegaard bleibt im Maglia Rosa

Derweil bleibt Giro-Favorit Jonas Vingegaard im Maglia Rosa. Der Däne liegt im Gesamtklassement 2 Minuten und 26 Sekunden vor dem Portugiesen Afonso Eulalio. Am Pfingstmontag legt der Giro seinen zweiten Ruhetag ein, bevor es ins Tessin in die Schweiz geht: So steht am Dienstag dann die 16. Etappe an, die über 113 Kilometer von Bellinzona nach Cari führt.