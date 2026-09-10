Die Vuelta a España 2026 geht in ihre entscheidende Phase. Enric Mas führt das Gesamtklassement weiterhin souverän an. Heute steht die 18. Etappe an, danach warten noch drei weitere Renntage – darunter ein Einzelzeitfahren und zwei schwere Bergankünfte.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Das Peloton der Vuelta a España 2026 kämpft sich durch Spanien. Die Rundfahrt führt über 21 Etappen und mehr als 3200 Kilometer.

Enric Mas bleibt Leader

Enric Mas geht auch nach der 17. Etappe im Roten Trikot in die entscheidenden Tage der Vuelta a España 2026. Der Spanier führt die Gesamtwertung weiterhin mit 2:06 Minuten Vorsprung auf den Österreicher Felix Gall an. Primoz Roglic liegt mit 2:10 Minuten Rückstand auf Rang drei.

Am Mittwoch blieb das Gesamtklassement unverändert. Die 17. Etappe von Dos Hermanas nach Sevilla über 185 Kilometer endete im Massensprint. Matthew Brennan setzte sich erneut durch und feierte bereits seinen fünften Etappensieg bei dieser Vuelta. Jordi Meeus wurde Zweiter, Magnus Cort Dritter.

Damit beginnt für Mas nun die entscheidende Phase der Rundfahrt. Vor allem die nächsten drei Etappen dürften zeigen, ob der Spanier seine Führung bis ins Ziel bringen kann.

Heute steht das Einzelzeitfahren an

Am Donnerstag, 10. September, wartet die 18. Etappe, ein 32,1 Kilometer langes Einzelzeitfahren von El Puerto de Santa María nach Jerez de la Frontera. Die flache Strecke dürfte vor allem den Zeitfahrspezialisten entgegenkommen. Für Mas wird es darum gehen, seinen Vorsprung auf Roglic und Gall zu verteidigen.

Vor allem Roglic gilt im Kampf gegen die Uhr als gefährlicher Gegner. Der Slowene liegt derzeit nur 2:10 Minuten hinter Mas. Das Ergebnis des Zeitfahrens könnte deshalb entscheidend dafür sein, mit welchen Abständen die Gesamtklassement-Fahrer in die letzten Bergetappen gehen.

Danach bleiben noch drei Etappen: Am Freitag folgt die anspruchsvolle Etappe über 210 Kilometer nach Peñas Blancas, am Samstag wartet mit dem Collado del Alguacil die letzte grosse Bergankunft. Die Vuelta endet am Sonntag in Granada.

Alle Etappen der Vuelta a España 2026

Die 81. Ausgabe der Vuelta a España findet vom 22. August bis zum 13. September statt. Auf 21 Etappen gehts über flache und hügelige Abschnitte, zweimal gegen die Uhr und in die Berge. Hinzu kommen zwei Ruhetage am 31. August und 7. September. Aus der Schweiz nimmt ein Tudor-Trio teil: Stefan Küng, Roland Thalmann und Fabian Weiss.