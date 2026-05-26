- Der Giro d'Italia 2026 startete am 8. Mai in Bulgarien
- 21 Etappen, darunter fünf Hochgebirgsetappen mit 48'700 Höhenmetern
- 16. Etappe führt von Bellinzona nach Carì
Nach der Tour de Romandie gings für diverse Fahrer an den Giro, wo seit dem 8. Mai ein harter Kampf durch Italien tobt. Die diesjährige Tour startete mit drei Etappen in Bulgarien, ehe es von Süd- in Richtung Norditalien und Schweiz geht, wo die 16. Etappe stattfindet (von Bellinzona nach Carì). An insgesamt 21 Tagen führt der Giro über Rundkurse, Strassenrennen sowie Bergetappen und gegen die Uhr.
Gefordert wird auch 2026 viel von den Fahrern. Nicht weniger als 3468 km und 48'700 Höhenmeter gilt es als Schnellster zu bewältigen, um den begehrten Pokal zu ergattern. Das macht im Schnitt 165 km verteilt auf 2319 vertikalen Metern pro Tag. Ein Blick auf die Höhenprofile der Etappen zeigt denn auch schnell, wie diese Anforderungen zustande kommen. Nebst einem Einzelzeitfahren und acht Flachetappen führen sieben ins Mittelgebirge. Vor allem bei den fünf Hochgebirgsetappen werden ordentlich Höhenmeter abgespult, sieben Tage enden zudem mit einer Bergankunft. Die Schlussetappe findet traditionell in Rom statt.
Der Etappenplan des Giro d'Italia 2026
- 8. Mai, 1. Etappe, Nessebar – Burgas, 147 km
Sieger: Paul Magnier (FRA/Soudal Quick-Step). Hier gehts zur News der 1. Etappe.
- 9. Mai, 2. Etappe, Burgas – Tarnovo, 221 km
Sieger: Guillermo Thomas Silva (URU/XDS Astana). Hier gehts zur News der 2. Etappe.
- 10. Mai, 3. Etappe, Plovdiv – Sofia, 175 km
Sieger: Paul Magnier (FRA/Soudal Quick-Step). Hier gehts zur News der 3. Etappe.
- 12. Mai, 4. Etappe, Catanzaro – Cosenza, 138 km
Sieger: Jhonatan Narvaez (ECU/UAE Team Emirates). Hier gehts zur News der 4. Etappe.
- 13. Mai, 5. Etappe, Praia a Mare – Potenza, 203 km
Sieger: Igor Arrieta (ESP/UAE Team Emirates). Hier gehts zur News der 5. Etappe.
- 14. Mai, 6. Etappe, Paestum – Napoli, 142 km
Sieger: Davide Ballerini (ITA/XDS Astana). Hier gehts zur News der 6. Etappe.
- 15. Mai, 7. Etappe, Formia – Blockhaus, 244 km
Sieger: Jonas Vingegaard (DEN/Visma Lease a Bike). Hier gehts zur News der 7. Etappe.
- 16. Mai, 8. Etappe, Chieti – Fermo, 156 km
Sieger: Jhonatan Narvaez (ECU/UAE Team Emirates). Hier gehts zur News der 8. Etappe.
- 17. Mai, 9. Etappe, Cervia – Corno alle Scale, 184 km
Sieger: Jonas Vingegaard (DEN/Visma Lease a Bike). Hier gehts zur News der 9. Etappe.
- 19. Mai, 10. Etappe, Viareggio – Massa, 42,0 km
Sieger: Filippo Ganna (ITA/Netcompany-Ineos). Hier gehts zur News der 10. Etappe.
- 20. Mai, 11. Etappe, Porcari – Chiavari, 195 km
Sieger: Jhonatan Narvaez (ECU/UAE Team Emirates). Hier gehts zur News der 11. Etappe.
- 21. Mai, 12. Etappe, Imperia – Novi Ligure, 175 km
Sieger: Alex Segaert (BEL/Bahrain Vitorious). Hier gehts zur News der 12. Etappe.
- 22. Mai, 13. Etappe, Alessandria – Verbania, 189 km
Sieger: Alberto Bettiol (ITA/XDS Astana). Hier gehts zur News der 13. Etappe.
- 23. Mai, 14. Etappe, Aosta – Pila, 133 km
Sieger: Jonas Vingegaard (DEN/Visma Lease a Bike). Hier gehts zur News der 14. Etappe.
- 24. Mai, 15. Etappe, Voghera – Milano, 157 km
Sieger: Fredrik Dversnes Lavik (NOR/Uno-X Mobility). Hier gehts zur News der 15. Etappe.
- 26. Mai, 16. Etappe, Bellinzona – Carì, 113 km
- 27. Mai, 17. Etappe, Cassano d'Adda – Andalo, 202 km
- 28. Mai, 18. Etappe, Fai della Paganella – Pieve di Soligo, 171 km
- 29. Mai, 19. Etappe, Feltre – Alleghe, 151 km
- 30. Mai, 20. Etappe, Gemona del Friuli – Piancavallo, 200 km
- 31. Mai, 21. Etappe, Rom – Rom, 131 km