Die Vuelta a España 2026 geht in ihre entscheidende Phase. Enric Mas führt das Gesamtklassement weiterhin souverän an. Heute steht die 17. Etappe an, danach warten noch vier weitere Renntage – darunter ein Einzelzeitfahren und zwei schwere Bergankünfte.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Das Peloton der Vuelta a España 2026 kämpft sich durch Spanien. Die Rundfahrt führt über 21 Etappen und mehr als 3200 Kilometer.

Enric Mas bleibt Leader

Enric Mas geht auch nach der 16. Etappe im Roten Trikot in die Schlussphase der Vuelta a España 2026. Der Spanier führt die Gesamtwertung mit 2:06 Minuten Vorsprung auf den Österreicher Felix Gall an. Primoz Roglic liegt weitere vier Sekunden dahinter auf Rang drei.

Auf den letzten Etappen kann sich das Klassement allerdings noch deutlich verändern. Vor allem die schweren Schlussanstiege am Wochenende dürften für die Gesamtklassement-Fahrer entscheidend werden.

Am vergangenen Samstag feierte der Deutsche Marco Brenner auf der Sierra de La Pandera seinen ersten Etappensieg bei der Vuelta. Am Sonntag doppelte Wout van Aert in Córdoba nach. Die wegen der extremen Hitze verkürzte 15. Etappe führte über nur 110,2 statt der ursprünglich geplanten 189,7 Kilometer.

Am Dienstag ging es nach dem zweiten Ruhetag mit der 16. Etappe weiter. Auf den 181,1 Kilometern von Cortegana nach La Rábida setzte sich Matthew Brennan im Massensprint durch. Der Brite feierte damit bereits seinen vierten Etappensieg bei dieser Vuelta. Enric Mas kam mit dem Feld ins Ziel und verteidigte seine Führung.

Heute steht die 17. Etappe an

Am Mittwoch, 9. September, führt die 17. Etappe über 185 Kilometer von Dos Hermanas nach Sevilla. Die Strecke ist vor allem für die Sprinter interessant. Für die Favoriten auf den Gesamtsieg dürfte dagegen ein weiterer ruhiger Renntag bevorstehen. Danach bleiben nur noch vier Etappen: Am Donnerstag wartet eine weitere Flachetappe, bevor am Freitag eine anspruchsvolle Übergangsetappe (210 km nach Peñas Blancas) ansteht. Am Samstag folgt das 32 Kilometer lange Einzelzeitfahren von El Puerto de Santa María nach Jerez de la Frontera, gefolgt von der schweren Kletteretappe auf den Collado del Alguacil, ehe die Vuelta am Sonntag in Granada zu Ende geht.

Alle Etappen der Vuelta a España 2026

Die 81. Ausgabe der Vuelta a España findet vom 22. August bis zum 13. September statt. Auf 21 Etappen gehts über flache und hügelige Abschnitte, zweimal gegen die Uhr und in die Berge. Hinzu kommen zwei Ruhetage am 31. August und 7. September. Aus der Schweiz nimmt ein Tudor-Trio teil: Stefan Küng, Roland Thalmann und Fabian Weiss.