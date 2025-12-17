Liest das Parlament dem Bundesrat die Leviten?

DE
Im Nationalrat gibt es eine «Dringliche Debatte» rund um den Zoll-Deal mit den USA. Politiker aller Parteien verlangen Antworten. Blick berichtet live.
Publiziert: 08:46 Uhr
Aktualisiert: vor 46 Minuten
Guy Parmelin hat einen Zoll-Deal mit den USA erreicht.
Darum gehts

  • Schweiz erzielt Zoll-Deal mit USA, Parmelin muss sich Fragen stellen
  • Kritik wegen möglicher Zugeständnisse wie Import von Chlorhühnern
  • 200 Milliarden US-Dollar geplante Investitionen Schweizer Firmen in USA
Tobias BruggmannRedaktor Politik
08:50 Uhr

Zoll-Zoff im Nationalrat

Der Nationalrat berät in einer aktuellen Debatte über den Zoll-Deal. Erwartet wird eine «Chropfleerete», wo sich alle Parteien äussern werden. Aktuell läuft noch eine Debatte zum Klimaschutz.

Wirtschaftsminister Guy Parmelin (66, SVP) hat es geschafft: Mit einigen Monaten Verspätung hat auch die Schweiz einen Zoll-Deal mit den USA gekriegt. 15 statt 39 Prozent Zölle, gleich viel wie die EU. 

Der Bund muss dafür Zugeständnisse machen: Zölle auf US-Produkte sollen gleich reihenweise abgebaut werden. Neben sämtlichen Industrieprodukten kommt die Schweiz den USA auch bei Fisch und Meeresfrüchten entgegen. Ein Import kommt der hiesigen Landwirtschaft – unter anderem aufgrund des fehlenden Meeranschlusses – kaum in die Quere. Zudem gewährt die Schweiz Zollkontingente auf Rind-, Bison- oder Geflügelfleisch. Für US-Präsident Donald Trump (79) aber fast wichtiger dürften die 200 Milliarden US-Dollar sein, die Schweizer Firmen in die USA investieren wollen.

Kommen die Chlorhühner in die Schweiz?

Die Freude über den Zoll-Deal währte jedoch nur kurz. Schnell wurde Kritik laut, insbesondere von links-grüner Seite. Sind das wirklich alle Zugeständnisse, die die USA bekommt? 

Aus diesem Grund kommt es am Mittwoch zur «Chropfleerete». Das Parlament führt eine dringliche Debatte, um Vorstösse von FDP, GLP, Mitte, Grünen und SP zu behandeln. Wirtschaftsminister Parmelin wird sich unangenehmen Fragen stellen müssen. Beschlüsse werden keine gefasst, doch es gibt ein breites Stimmungsbild.

Schliesslich ist der Deal bislang nur eine unverbindliche Absichtserklärung. Einen Vertrag verhandelt man erst noch – und über den kann möglicherweise das Volk entscheiden. Blick berichtet live im Stream und im Ticker. 


