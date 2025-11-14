vor 15 Minuten

Das steht im Zoll-Deal

Der Deal ist Tatsache: Die Strafzölle der USA gegen die Schweiz sollen von 39 auf 15 Prozent gesenkt werden. Das jedoch erst mittels einer rechtlich unverbindlichen Absichtserklärung. Grundlage der Einigung sei unter anderem das vom Bund bereits am 4. August deponierte Angebot, teilt der Bundesrat mit. Damit soll das Handelsdefizit der USA gegenüber der Schweiz verringert werden.

Dafür muss die Schweiz einige Zugeständnisse machen: Die Einfuhrzölle für zahlreiche US-Produkte sollen abgebaut werden – nämlich für sämtliche Industrieprodukte sowie Fisch und Meeresfrüchte. Für weitere US-Agrarprodukte konnte man sich laut Bund ebenfalls auf eine Lösung einigen: Die Schweiz gewährt den USA Zollkontingente auf ausgewählte Lebensmittel. Für Rindfleisch gelte ein Umfang von 500 Tonnen, für Bisonfleisch 1'000 Tonnen und für Geflügelfleisch 1’500 Tonnen. Die Umsetzung werde so koordiniert, dass die Zollsenkungen auf beiden Seiten zeitgleich passieren.

Ebenfalls sollen Schweizer Unternehmen laut dem Deal bis Ende 2028 200 Milliarden US-Dollar direkt in die USA investieren. Gleichzeitig soll die Berufsbildung gestärkt werden.