Wie viel Geld erhält die Wirtschaft zurück? Nach der rückwirkenden Senkung können Schweizer Firmen Zölle zurückfordern. Es gibt nur Schätzungen, wie viel Geld die Schweizer Wirtschaft nun zurückhält. Philippe Lionnet gibt eine grobe Einschätzung: insgesamt hat die Schweizer Wirtschaft wegen den Zöllen von 39 Zöllen sechs Milliarden Franken verloren. «Das war zu Teilen eine Überraschung» Inwiefern war es überraschend, dass die Zölle rückwirkend in Kraft treten, fragt eine Journalistin. «Das war zu Teilen eine Überraschung», sagt Parmelin. Aber nicht vollständig überraschend, da auch andere Länder eine rückwirkende Regelung erhalten haben. Man habe keine weiteren Konzessionen dafür gemacht. Schweizer Importeure dürfen die Zölle vom Bund zurückfordern Schweizer und US-Importeure können für betroffene Waren Zollrückerstattungen beantragen, so Parmelin. Er betont: Dies müsse man beantragen. Schweizer Firmen, die Waren aus den USA einführen, können dafür ein Wiedererwägungsgesuch stellen. Details zu den Rückerstattungen veröffentlicht das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit. Die Veröffentlichung in den USA soll heute Abend Schweizer Zeit zwischen 21 und 24 Uhr geschehen. USA hat informiert «Wir haben die entsprechenden Informationen aus den USA erhalten», so Urs Wiedmer, Leiter Kommunikation des Wirtschaftsdepartements. Nun könne man endlich zum neuen Zollsatz informieren. «Die USA begrenzen den pauschalen Zusatzzoll auf 15 Prozent. Dies gilt Rückwirkend auf den 14. November 2025», gibt Parmelin bekannt. Zölle treten rückwirkend ab 14. November in Kraft Die Zölle von 15 Prozent gelten rückwirkend auf den 14. November. Das gibt das Wirtschaftsminister Guy Parmelin bekannt. Die Schweiz senkt im Gegenzug Zölle auf bestimmte Fisch- und Agrarprodukte. Weiter setzt die Schweiz zollfreie Kontingente inkraft – für Rindfleisch jährlich 500 Tonnen, für Bisonfleisch jährlich 1000 Tonnen und für Geflügelfleisch 1500 Tonnen. Die bereits bestehenden Ausnahmen von den US-Zusatzzöllen – darunter Pharmazeutika, bestimmte Chemikalien, Gold und Kaffee – bleiben unverändert in Kraft. Medienkonferenz beginnt um 17 Uhr Das Wirtschaftsdepartement hat zur Medienkonferenz geladen: Wirtschaftsminister Guy Parmelin will zu den US-Zöllen informieren. Ende des Livetickers

Es ist ein geschäftiger Tag für Wirtschaftsminister Guy Parmelin (66). Am Mittag wurde er mit einem Spitzenresultat zum neuen Bundespräsidenten gewählt. Um 17 Uhr steht nun der nächste grosse Termin an. Parmelin wird zu den neuen US-Zöllen auf Schweizer Waren informieren. Blick berichtet live.

Die Nachricht macht schon seit einigen Tagen die Runde: Die Amerikaner dürften den Zollsatz diese Tage von 39 auf 15 Prozent senken. Das könnte sogar rückwirkend geschehen.

Der Bund selbst heizte dazu die Spekulationen an. Am späten Dienstagvormittag berichtete Reuters, dass die rückwirkende Senkung der Zölle per 14. November beschlossene Sache sei. Als Quelle nannte die britische Agentur die Webseite der Bundesverwaltung.

Das Wirtschaftsdepartement von Guy Parmelin (66) wollte diese Meldung gegenüber der «NZZ» aber nicht bestätigen. «Die Reuters-Meldung beruht auf einem fälschlicherweise publizierten (inzwischen wieder zurückgezogenen) Hinweis auf eine Webseite der Bundesverwaltung, die noch nicht aktiv ist», schreibt ein Sprecher. Die Bundesverwaltung habe ausserdem Inhalte für verschiedene Varianten vorbereiten, hiess es.

Es geht um viel Geld

Für die Schweizer Wirtschaft geht es dabei um viel Geld. Gelten die tieferen Zölle rückwirkend, dürften die USA rund 150 Millionen Franken an Zolleinnahmen zu viel generiert haben.

Die Senkung wäre Teil einer unverbindlichen Absichtserklärung, die Bern und Washington Mitte November abgeschlossen haben. Im Gegenzug verpflichteten sich Schweizer Unternehmen, bis Ende 2028 rund 200 Milliarden Dollar in den USA zu investieren.