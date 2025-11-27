Schweizer Wirtschaftsführer fungierten als Türöffner für einen Zoll-Deal mit US-Präsident Trump. Der Milliardär Alfred «Fredy» Gantner war mit von der Partie. In der SRF-Sendung «Gredig direkt» plaudert er erstmals aus dem Nähkästchen, wie es zum Sondereinsatz kam.

So lief es wirklich bei Trump im Oval Office

Darum gehts Schweizer Wirtschaftskapitäne trafen Trump im Oval Office

Geschenke sorgen für Kontroverse, Fredy Gantner sieht diese als symbolische Gabe

Trump reduzierte Strafzölle von 39 auf 15 Prozent nach Treffen

Ruedi Studer Bundeshaus-Redaktor

Als «fünf Könige» oder «Team Switzerland» werden sie betitelt: Fünf Wirtschaftskapitäne, die US-Präsident Donald Trump (79) bei einem Besuch im Oval Office mit teuren Geschenken und einem 200-Milliarden-Investitionsversprechen einen Zoll-Deal schmackhaft machten. Mit Erfolg: Trump gab einer Absichtserklärung grünes Licht, wonach die Strafzölle von 39 auf 15 Prozent sinken sollen.

Dass Trump dabei mit einem gravierten Goldbarren und einer Rolex-Tischuhr bezirzt wurde, hat nun ein juristisches Nachspiel. Juso und Grüne haben Anzeige wegen «Verdachts auf Bestechung fremder Amtsträger» erstattet. Jetzt spricht erstmals Unternehmer Alfred «Fredy» Gantner (57) über seine Rolle als Strippenzieher beim Zoll-Deal.

Gantner spricht von symbolischer Wirkung

In der SRF-Sendung «Gredig direkt» (heute Donnerstag um 22.30 Uhr auf SRF 1) verteidigt der Partners-Group-Mitgründer die Gaben an den US-Präsidenten. Es gehöre zu den Gepflogenheiten, dass man Geschenke mitbringe.

0:52 Staatssekretärin erklärt: Von hier kommen die 200 Milliarden US-Investitionen

Er verwies auf deren symbolische Wirkung. Der Goldbarren als Symbol, wonach künftig mehr Gold in den USA raffiniert werden soll. Die Rolex als Zeichen dafür, dass die Schweiz bei der Handelsdefizit-Reduktion zuverlässig sein werde wie eine Schweizer Uhr. «Die Franzosen haben den Amerikanern mal die Freiheitsstatue geschenkt», meinte er schmunzelnd.

Budliger Artieda kontaktierte Gantner

Gantner erzählt auch, wie es zu seinem Sondereinsatz kam. Mit seiner Firma Partners Group ist er seit Jahrzehnten in den USA tätig – und verfügt dort über ein entsprechendes Netzwerk. So sitzt auch der frühere US-Botschafter Ed McMullen (61) im Advisory-Board einer Firma, die der Partners Group gehört.

McMullen brachte Gantner in Bundesbern als möglichen Türöffner ins Spiel. Am 2. August wurde er demnach von Helene Budliger Artieda (60), der Chefin des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco), kontaktiert. Ein Austausch, in dessen Folge Möglichkeiten eruiert wurden, das Handelsdefizit herunterzuschrauben.

Im US-Kabinett herrsche eine «Geschäftsdeal-Mentalität» vor. Deshalb sei es auch wichtig gewesen, dass das Wirtschaftsteam mit Leuten besetzt worden sei, die Trump «kennt und sehr wertschätzt». Trump habe der Delegation sehr interessiert zugehört, so Gantner. «Ich hatte wirklich das Gefühl, er möchte eine Lösung finden.»

Eine halbe Stunde habe man im Oval Office verbracht. «Dann hat sich Trump umgedreht und den Handelsbeauftragten Jamieson Greer angeschaut und gefragt: ‹Ist der Schweizer Deal genug gut, dass wir ihnen die gleichen Bedingungen geben können wie die EU?› Und Greer sagte: ‹Mr. President, der Deal ist gut genug! Ich gebe Ihnen später mehr Details dazu in einer kleineren Runde.› Das war die ganze Sache.»

Lobende Worte für Bundesrat

Nur lobende Worte hat Gantner für Bundesrat und Verwaltung parat. Die Wirtschaftsleute hätten zwar als Türöffner gewirkt, die Führung sei aber immer beim Bund gelegen. Wirtschaftsminister Guy Parmelin (66) windet er ein Kränzchen, ebenso dem Seco-Team: «Sie haben Tag und Nacht gekrampft, waren kreativ und standen auch hin.»

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter (61), die nach einem misslungenen Trump-Telefonat viel Kritik einstecken musste, nahm er in Schutz. «Ich kann Frau Keller-Sutter überhaupt keine Vorwürfe machen, das war eine superschwierige Situation», so Gantner. Alle seien damals davon ausgegangen, dass der 10-Prozent-Deal stehe.

Dass sich im Gespräch mit Trump alles nur um das Handelsdefizit drehen würde, habe man so nicht voraussehen können. Dass danach Parmelin als Wirtschaftsminister die Verhandlungsführung übernommen habe, sei aber «die richtige, pragmatische Entscheidung» gewesen.

Hinweis: Die Sendung wurde aufgezeichnet, bevor die Strafanzeige bekannt wurde.