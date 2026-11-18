Les opposants au financement supplémentaire de l’AVS entament la dernière ligne droite avec une longueur d’avance, tandis que le projet de loi sur le matériel de guerre est en difficulté. C’est ce que montre l'enquête de la SSR sur la votation du 29 novembre.

La hausse de la TVA est au bord du gouffre!

La hausse de la TVA est au bord du gouffre!

En bref Le financement de la 13e rente AVS est en danger, selon le nouveau sondage de gfs.bern

La course est serrée autour de la loi sur le matériel de guerre

L’initiative sur la pénalisation du mariage promise au rejet, bonnes chances pour l’initiative sur les feux d’artifice

Ruedi Studer

La votation du 29 novembre promet un véritable suspense! La ministre socialiste Elisabeth Baume-Schneider doit se préparer au pire, car la hausse de la TVA envisagée pour financer la 13e rente AVS est au bord du gouffre.

Aujourd'hui, 51% des personnes habilitées à voter rejetteraient le projet, 46% l’approuveraient et 3% sont indécises. C’est le résultat de la deuxième enquête d’opinion réalisée par gfs.bern pour le compte de la SSR. La course est serrée, mais le camp du non dispose d’un avantage important. Pour augmenter la TVA, il faut en effet obtenir non seulement la majorité du peuple, mais aussi celle des cantons. Pour y parvenir, le camp du oui devrait nettement progresser. Elisabeth Baume-Schneider doit déjà réfléchir à des solutions de rechange.

Le camp bourgeois fait bloc

La raison de l’avance actuelle du non est le scepticisme croissant dans le camp bourgeois. Parmi la base de l’UDC, la part de non est passée à 74%, et à 67% chez les libéraux-radicaux. Les sympathisants du Centre continuent certes à dire oui, à 57%, tout comme ceux des Vert’libéraux, à 55% – mais ils sont légèrement moins nombreux que lors de la première enquête. Le oui a nettement progressé dans le camp de gauche et écologiste: il atteint 65% au PS et même 69% chez les Vert-e-s.

Ce qui frappe, c’est un fossé croissant entre les genres: chez les hommes, le non a progressé à 57%, tandis que chez les femmes, le camp du oui a rattrapé son retard pour atteindre 50%. Un fossé générationnel se dessine également: chez les 18 à 39 ans, le rejet domine avec 55% de non, et les opposants sont aussi en tête chez les 40 à 64 ans, avec 52% de non. Les plus de 65 ans approuvent le projet à 53%.

Égalité parfaite sur la loi sur le matériel de guerre

Dans le cadre de la nouvelle loi sur le matériel de guerre, les partisans sont certes en tête avec 49% d’avis favorables, mais le camp du non a réduit l’écart et atteint 46%. La situation est à égalité, et le résultat peut encore basculer d’un côté comme de l’autre.

Le projet autorise en principe les exportations d’armes vers des dizaines d’États occidentaux, dont de nombreux membres de l’OTAN. La réexportation d’armes est également autorisée en principe, mais l’Ukraine en est précisément exclue.

Les fronts entre le camp bourgeois et le camp de gauche et écologiste sont clairs. L’approbation est la plus forte parmi les sympathisants du PLR, avec 79% de oui, suivis par le Centre et l’UDC avec 66% chacun, puis par la base des Vert’libéraux avec 54%. Les sympathisants du PS disent en revanche non à 75%, tout comme ceux des Vert-e-s, à 77%.

L’initiative sur la pénalisation du mariage perd du terrain

Pour les partisans de l’imposition individuelle, l première enquête de gfs.bern avait été un véritable choc. En octobre, 55% s’étaient prononcés en faveur de l’initiative du Centre sur la pénalisation du mariage, qui continue de défendre une imposition commune des couples mariés. Les opposantes peuvent désormais nettement relâcher la pression: la part de oui a diminué à 40%, tandis que le camp du non a progressé à 54%. L’initiative est ainsi au bord de l’échec.

Ce qui est étonnant, c’est que l’initiative a également perdu beaucoup de soutien au Centre et n’y recueille plus que 58% de oui. Outre le Centre, seul l’UDC fait partie du camp favorable, avec 55% d’approbation. Dans les autres partis, le rejet domine: il atteint 61% au PLR et 74% au PS.

De bonnes chances pour l’initiative sur les feux d’artifice

La course semble jouée pour l’initiative sur les feux d’artifice. L’approbation a certes diminué, mais elle reste élevée, à 63%. Un peu plus d’un tiers seulement la rejette. L’approbation va de 90% chez les Vert-e-s à 61% parmi les sympathisants du Centre. À l’UDC et au PLR, en revanche, la tendance s’est inversée en faveur du non, avec respectivement 52% et 55% de rejet.

Le projet interdit la vente et l’utilisation de feux d’artifice qui produisent du bruit. Les feux de Bengale et autres engins qui ne font pas de bruit restent autorisés. Les cantons pourraient en outre accorder des autorisations exceptionnelles pour les événements «d’importance suprarégionale». Ce serait la 27e initiative populaire à être acceptée – la dernière fois, c’était il y a deux ans, avec la 13e rente AVS.

Pour la deuxième enquête de tendance de la SSR, gfs.bern a interrogé 13’527 personnes habilitées à voter entre le 4 et le 11 novembre. La marge d’erreur statistique est de +/–2,8 points de pourcentage.