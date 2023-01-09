Dispositions de protection des données

Disposition relative à la protection des données

Chère cliente, Cher client,

Les présentes dispositions relatives à la protection des données vous informent sur les données personnelles que Ringier SA (ci-après «Ringier SA», «nous») collecte à votre sujet, sur la manière dont ces données sont traitées et aux personnes auxquelles elles peuvent être transmises. Vous y apprendrez également quels sont vos droits en matière de protection des données et comment vous pouvez les exercer.

Veuillez relire régulièrement les présentes dispositions relatives à la protection des données afin d’être toujours au courant de ce qu’il advient de vos données personnelles et de pouvoir exercer vos droits.

Qui est responsable du traitement des données?

Est considéré comme responsable au sens de la législation sur la protection des données toute personne qui détermine si des données personnelles sont traitées, à quelles fins et de quelle manière. En ce qui concerne le traitement des données personnelles conformément aux présentes dispositions relatives à la protection des données, il s’agit en principe de Ringier SA, Brühlstrasse 5, 4800 Zofingue.

Dans le cadre du traitement des données personnelles conformément aux présentes dispositions relatives à la protection des données, d’autres entreprises peuvent être co-responsables si elles participent à la décision concernant la finalité ou la conception du traitement. Il peut s’agir notamment de partenaires publicitaires ou d’entreprises dont nous intégrons les outils dans nos sites web ou nos applications. Nous restons votre interlocutrice principale, même en présence d’autres co-responsables.

Qui fait partie de Ringier SA et que faisons-nous?

La présente déclaration de protection des données s’applique à Ringier SA en Suisse et à ses domaines d’activité directs. En font notamment partie les titres de médias gérés sous l’égide de Ringier Médias Suisse. Nous gérons diverses marques de médias dans les domaines de la presse écrite, de la télévision et de la radio et exploitons de vastes offres numériques dans les domaines en ligne et mobile. Au sein de Ringier SA, nous produisons entre autres des titres tels que le “Blick”, le “SonntagsBlick”, la “Schweizer Illustrierte”, la “Schweizer Landliebe”, la “Handelszeitung” et le “Beobachter”. Vous trouverez un aperçu de l’ensemble de notre portefeuille ici.

Les filiales juridiquement indépendantes et les autres entreprises liées à Ringier SA en Suisse ne sont en principe pas couvertes par les présentes dispositions relatives à la protection des données. Des dispositions propres à chaque société s’appliquent à ces dernières. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces entreprises indépendantes et affiliées, n’hésitez pas à cliquer ici.

Comment pouvez-vous nous contacter?

Si vous avez une question relative à la protection des données, vous pouvez nous envoyer un e-mail ou un courrier à:

Adresse e-mail:

protectiondonnees@ringier.ch

Adresse postale:

Ringier SA

Service clientèle

Protection des données Ringier

Brühlstrasse 5

4800 Zofingue

Si vous avez une question concernant votre abonnement ou toute autre relation client avec nous, n’hésitez pas à nous envoyer un e-mail ou un courrier à:

Adresse e-mail:

relationclients@ringier.ch

Adresse postale:

Ringier SA,

Customer Service Center,

Brühlstrasse 5,

4800 Zofingue.

Vous pouvez également joindre notre Customer Service Center par téléphone au +41 58 510 73 02.

Termes

Données personnelles: toutes les informations qui se rapportent à une personne physique identifiée ou identifiable. Il s’agit par exemple de votre nom, votre adresse postale, votre adresse e-mail, votre date de naissance, votre numéro de téléphone ainsi que vos identifiants en ligne (p. ex. adresses IP). Les informations qui ne peuvent pas être associées à votre personne ou à votre identité (données anonymes) ne sont pas considérées comme des données personnelles.

Traitement: le traitement comprend toute manipulation de vos données personnelles. Cela signifie entre autres la collecte, la saisie, la gestion, la conservation, la modification, la transmission, la communication ou la suppression de vos données personnelles.

Offres et prestations de services: ensemble des produits, marques de médias, plateformes, événements et services proposés par Ringier SA.

Marques médias: titres rédactionnels imprimés et en ligne de Ringier SA (p. ex. “Blick”, “SonntagsBlick”, “Schweizer Illustrierte”, “Handelszeitung”, “Beobachter”, “Schweizer Landliebe”).

Offres numériques: sites web, applications mobiles (apps), e-paper, portails en ligne, offres de streaming et possibilités d’interaction (p. ex. fonctions de commentaire).

Login Ringier Médias Suisse: le service gratuit et central d’enregistrement et de connexion de Ringier SA pour un accès multiplateforme à nos offres numériques.

Comment et sur quelle base juridique traitons-nous vos données personnelles?

Nous respectons les principes des lois sur la protection des données applicables en Suisse (LPD) et, le cas échéant, dans l’Union européenne (RGPD). Cela signifie que nous vous expliquons en toute transparence quelles données personnelles nous traitons et à quelles fins.

Nous collectons et traitons toujours vos données personnelles en toute légalité. Dans la mesure où cela est nécessaire, nous nous appuyons sur une base juridique correspondante. Les bases juridiques suivantes peuvent notamment être prises en considération:

l’exécution ou la préparation d’un contrat avec vous,

votre consentement, dans la mesure où celui-ci est requis,

l’exécution d’une obligation légale,

un intérêt public ou

un intérêt légitime de notre part (p. ex. l’amélioration continue de nos offres, le service à la clientèle ou la garantie de la sécurité informatique).

Les présentes dispositions relatives à la protection des données vous informent sur les raisons pour lesquelles nous collectons vos données personnelles. Si vos données personnelles ne sont plus nécessaires aux fins susmentionnées et qu’aucune obligation légale de conservation ne s’y oppose, elles seront supprimées ou anonymisées (vous trouverez de plus amples détails au chiffre 11).

Vous apprendrez au chiffre 12 quels sont vos droits concernant vos données personnelles et comment vous pouvez les exercer.

Quelles sont les données que nous traitons et dans quel but?

En principe, nous collectons vos données personnelles chaque fois que vous interagissez avec nous ou que nous interagissons avec vous. Vous trouverez ci-dessous un aperçu général de toutes les finalités de traitement de Ringier SA ainsi que la répartition détaillée par domaines d’utilisation et interactions.

Catégorie

Finalités concrètes du traitement

Exécution du contrat & fourniture de prestations

Exécution et gestion des contrats d’abonnement (livraison physique et numérique)

Déroulement des achats dans la boutique en ligne (envoi de livres, de biens, d’accès à l’e-paper)

Facturation, surveillance des paiements et traitement des services payants

Organisation et déroulement d’événements et de manifestations (billetterie, entrée, gestion des invités)

Versement d’honoraires pour les contributions de lecteurs-reporters

Communication & suivi de la clientèle

Réponse aux demandes, suggestions et feedback des clients

Entretien de la relation client et service clientèle (p. ex. changements d’adresse, support)

Envoi d’informations organisationnelles et d’alertes e-mail sur les thèmes choisis

Marketing & publicité directe

Publicité par courrier, téléphone, e-mail et SMS pour les propres marques médias, produits et services de Ringier SA

Envoi de newsletters publicitaires et rédactionnelles

Acquisition de nouveaux clients grâce à des données d’adresses provenant de sources accessibles au public ou de fournisseurs tiers professionnels

Personnalisation & publicité en ligne

Diffusion de publicité en ligne personnalisée sur la base d’ID utilisateur pseudonymisés via Ringier Advertising

Comparaison et enrichissement des données sur les consommateurs et les entreprises en partenariat avec AZ Direct SA (pseudonymisées) pour le ciblage

Interactions, événements & communauté

Organisation de concours, de jeux-concours et de tirages au sort (tirage, paiement, publication des gagnants)

Mise à disposition de la fonction de commentaire en ligne, y compris la publication de contributions, d’images, de photos et de vidéos téléchargées,

Organisation de la “Blick” Cup (matches, maillots, reportages)

Études de marché & d’opinion

Réalisation de sondages, d’enquêtes, de tours de feedback et de relevés statistiques

Développement constant et amélioration de la qualité de nos produits et services

Détermination des souhaits des clients et observation des tendances des médias

Sécurité informatique & suivi

Garantir le bon fonctionnement et la protection de notre infrastructure numérique

Mesure d’audience, analyse des tendances et statistiques d’utilisation pour l’optimisation du site web

Saisie et enregistrement des consentements aux cookies via la Consent Management Platform (CMP)

Mise à disposition et optimisation du chatbot IA BliKI

Compliance & application de la loi

Respect des obligations légales et réglementaires

Traitement des signalements via le système de lancement d’alerte (Ringier SpeakUp Line)

Faire valoir des droits et se défendre dans des litiges juridiques

Achat de produits, d’abonnements et d’offres numériques (avec un login Ringier Médias Suisse ou en tant qu’invité)

Lorsque vous achetez des produits payants, des abonnements (imprimés & numériques) ou des prestations individuelles (p. ex. des e-books) via notre boutique en ligne ou nos offres numériques, nous traitons vos données de la manière suivante, en fonction du canal d’achat et du type de produit:

Achat avec un login Ringier Médias Suisse:

Les offres numériques payantes ainsi que certains abonnements et produits de la boutique nécessitent l’utilisation de notre service de connexion gratuit («login Ringier Médias Suisse», voir chiffre 6.2.). L’adresse e-mail et l’ID utilisateur sont alors saisis et mis à notre disposition.

Pour la livraison de produits physiques (p. ex. abonnement à un journal imprimé), nous saisissons en outre:

Civilité (sexe)

Prénom

Nom

Adresse

Numéro de téléphone

pour les produits numériques, le numéro de client est facultatif

Nous traitons ces données personnelles aux fins suivantes:

pour l’exécution et le traitement des obligations contractuelles (livraison, activation, facturation);

pour le développement et l’entretien de la relation avec vous;

à des fins de marketing, c’est-à-dire que nous vous envoyons de la publicité par courrier, par téléphone, par e-mail ou par SMS pour d’autres produits similaires de notre part. Vous avez à tout moment la possibilité de vous opposer à ce traitement (voir chiffre 12).

Achat en tant qu’invité (sans login Ringier Médias Suisse)

Dans la mesure où une commande en tant qu’invité est possible dans la boutique en ligne, nous saisissons les données suivantes sans créer de compte de connexion Ringier Médias Suisse:

Civilité (sexe)

Prénom

Nom

Entreprise (facultatif)

Adresse

Adresse e-mail

Nous traitons ces données personnelles aux fins suivantes:

pour l’exécution et le traitement des obligations contractuelles (p. ex. envoi postal, accès au produit numérique) et la facturation.

Traitement des paiements en ligne (pour tous les achats)

Si vous choisissez une option de paiement en ligne (p. ex. carte de crédit ou de débit), le paiement s’effectue directement via le système de paiement en ligne du fournisseur tiers concerné. Nous ne connaissons pas et n’enregistrons pas vos données de paiement. Les dispositions de protection des données du prestataire de services de paiement concerné s’appliquent.

Inscription au login Ringier Médias Suisse et utilisation de la fonction de commentaire

Le login Ringier Médias Suisse est un service gratuit d’enregistrement et de connexion de Ringier SA, Ringier Médias Suisse. Lorsque vous vous inscrivez au login Ringier Médias Suisse, Ringier SA, en tant que responsable du traitement des données, collecte des données personnelles conformément aux dispositions relatives à la protection des données pour le login Ringier Médias Suisse, que vous trouverez ici [insérer le lien].

Le login Ringier Médias Suisse collecte les données personnelles suivantes:

Adresse e-mail

ID utilisateur

Pour la mise à disposition des offres numériques ainsi que l’utilisation de fonctions interactives comme la fonction de commentaire en ligne, nous collectons les données supplémentaires suivantes, en fonction de l’offre:

Civilité (sexe)

Prénom

Nom

Adresse

Date de naissance

Numéro de téléphone

Surnom (selon l’offre numérique)

Photo/Avatar (facultatif)

Nous traitons ces données personnelles aux fins suivantes:

pour l’exécution et le traitement des obligations légales;

pour la vérification des droits d’accès et la gestion du compte utilisateur.

Afin de pouvoir vous soumettre d’autres offres de produits et de services de notre part, nous traitons également les données personnelles susmentionnées:

pour le développement et l’entretien de la relation avec vous;

à des fins de marketing, c’est-à-dire que nous vous envoyons de la publicité par courrier, par téléphone, par e-mail ou par SMS pour d’autres produits de notre part. Vous avez à tout moment la possibilité de vous opposer à ce traitement (voir chiffre 12).

pour la diffusion de publicité en ligne personnalisée (voir chiffre 6.10.).

Tous les contenus que vous téléchargez via la fonction de commentaire sont accessibles au public et peuvent être réutilisés par nos soins à des fins rédactionnelles (p. ex. sous forme de lettre de lecteur imprimée dans nos médias imprimés).

Concours, jeu-concours, tirage au sort, mots croisés

Lorsque vous participez à un concours, à un jeu-concours ou à un tirage au sort par le biais d’un coupon ou en ligne, ou que vous résolvez nos mots croisés et envoyez le mot-solution, nous collectons en règle générale les données personnelles suivantes:

Civilité (sexe)

Prénom

Nom

Date de naissance

Adresse

Numéro de téléphone

Adresse e-mail

Coordonnées bancaires (uniquement pour le versement d’un gain)

Nous traitons ces données personnelles aux fins suivantes:

pour l’organisation du jeu-concours;

pour le tirage au sort du gagnant/de la gagnante;

Publication du gagnant;

Versement d’un gain.

Afin de pouvoir vous soumettre d’autres offres de produits et de services de notre part, nous traitons également ces données personnelles:

pour le développement et l’entretien de la relation avec vous;

à des fins de marketing, c’est-à-dire que nous vous envoyons de la publicité par courrier, par téléphone, par e-mail ou par SMS pour d’autres produits similaires de notre part. Vous avez à tout moment la possibilité de vous opposer à ce traitement (voir chiffre 12).

Veuillez noter que certains jeux-concours sont organisés en coopération avec différents partenaires commerciaux. Dans le cadre de ces coopérations, d’autres données personnelles sont parfois collectées et traitées, et éventuellement transmises au partenaire de coopération concerné. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez consulter les conditions de participation du jeu-concours concerné ou les dispositions relatives à la protection des données des partenaires de coopération.

Participation à des manifestations

Lorsque vous vous inscrivez et participez à une manifestation, un événement ou un webinaire de notre part (ci-après «manifestation»), nous collectons en règle générale les données personnelles suivantes vous concernant:

Civilité (sexe)

Prénom

Nom

Adresse

Numéro de téléphone

Adresse e-mail

Fonction professionnelle, entreprise et secteur d’activité

Enregistrements d’images et de sons (photos/vidéos) de la manifestation

Informations facultatives sur la santé ou l’accessibilité (p. ex. allergies)

Données de paiement (pour les manifestations payantes, le traitement est effectué par le prestataire de paiement concerné)

Nous traitons ces données personnelles aux fins suivantes:

pour l’exécution et le traitement des obligations contractuelles (billetterie, contrôle d’accès, gestion des invités);

pour la communication relative à la manifestation (p. ex. envoi de billets, mises à jour du programme, informations organisationnelles);

pour la couverture rédactionnelle ainsi que pour la publication d’enregistrements d’images et de sons dans nos médias, sur nos sites web et nos canaux de médias sociaux.

Afin de pouvoir vous soumettre d’autres offres de produits et de services de notre part, nous traitons également ces données personnelles:

pour le développement et l’entretien de la relation avec vous;

à des fins de marketing, c’est-à-dire que nous vous envoyons de la publicité par courrier, par téléphone, par e-mail ou par SMS pour d’autres manifestations, produits et services similaires de notre part (vous avez à tout moment la possibilité de vous opposer à ce traitement (voir chiffre 12).

Le réseautage est un élément essentiel de nos manifestations. Afin de permettre à nos sponsors, partenaires d’événements ainsi qu’aux autres participants une préparation et une interaction optimales, nous mettons en règle générale une liste de participants à leur disposition. Cette liste contient exclusivement votre nom, votre fonction ainsi que votre entreprise/secteur (pas de coordonnées directes comme l’adresse e-mail ou le numéro de téléphone). Vous pouvez vous opposer à tout moment à votre inscription sur la liste des participants jusqu’à la tenue de la manifestation.

La transmission de vos coordonnées directes (telles que votre adresse e-mail) à des sponsors et des partenaires de l’événement pour leurs propres fins de marketing n’a lieu que si vous nous avez donné votre consentement explicite à cet effet.

Blick Cup

La “Blick” Cup est un événement sportif que nous organisons et qui réunit notre lectorat et des équipes passionnées de sport. Si vous vous inscrivez en tant que capitaine d'équipe ou membre d'une équipe à la “Blick” Cup et participez à ce tournoi, nous collectons et traitons en règle générale les données personnelles suivantes vous concernant:

Prénom

Nom

Date de naissance (uniquement pour le capitaine d'équipe)

Numéro de téléphone (uniquement pour le capitaine d'équipe)

Adresse e-mail (uniquement pour le capitaine d'équipe)

Photos

Enregistrements audio/vidéo

Nous traitons ces données personnelles aux fins suivantes:

pour la gestion des inscriptions;

pour l'organisation de la “Blick” Cup, en particulier le déroulement des matchs;

pour l'organisation des maillots;

pour l'envoi d'e-mails concernant l'organisation de la “Blick” Cup;

pour l'envoi d'e-mails de suivi.

Au-delà des finalités générales de l'événement, les photos ainsi que les enregistrements audio et vidéo sont traités jusqu'à opposition aux fins élargies suivantes:

pour la couverture médiatique, les communiqués de presse ainsi que la publication dans les médias, sur les sites web et sur les canaux de médias sociaux de Ringier SA;

pour l'envoi de newsletters de Ringier SA;

pour l'utilisation à des fins publicitaires et promotionnelles en lien avec la “Blick” Cup.

Si vous ne souhaitez pas être photographié ou filmé, vous devez en informer au préalable le comité d'organisation de la “Blick” Cup. Vous pouvez vous opposer à tout moment au traitement de vos données personnelles ou révoquer un consentement donné (voir chiffre 12).

Téléchargement d'images, de photos et de vidéos

Lorsque vous téléchargez des images, des photos ou des vidéos sur nos sites web ou applications (p. ex. en tant que lecteur-reporter, pour des contributions communautaires, des galeries de photos ou des concours), nous traitons les fichiers et les informations que vous nous transmettez.

En règle générale, les données personnelles suivantes peuvent être collectées:

Fichiers image, audio et vidéo téléchargés ainsi que les métadonnées techniques qu'ils contiennent (p. ex. heure de l'enregistrement, type d'appareil, données de localisation)

Textes d'accompagnement, titres, descriptions ou indications en texte libre

Prénom, nom, pseudonyme ou informations de connexion (si vous êtes connecté lors du téléchargement ou si vous fournissez des coordonnées)

Nous traitons ces données personnelles aux fins suivantes:

pour le visionnage, l'examen, la sélection rédactionnelle et la publication des contenus sur nos offres numériques, dans nos publications imprimées ainsi que sur nos canaux de médias sociaux (p. ex. dans des articles de lecteurs-reporters, des galeries d'images ou des espaces communautaires);

pour la vérification des droits d'auteur et d'utilisation ainsi que pour la prise de contact en cas d'éventuelles questions sur le matériel soumis.

Les contenus que vous avez téléchargés et que nous avons publiés sont accessibles au public. Ils peuvent être consultés par des tiers, trouvés par des moteurs de recherche et éventuellement réutilisés par la rédaction. Pour les dispositions complémentaires relatives aux droits d'auteur, aux licences et à la responsabilité, veuillez consulter les conditions d'utilisation correspondantes (p. ex. les CG pour les lecteurs-reporters). Si des règles spéciales divergentes s'appliquent à des formats spécifiques – comme par exemple le lecteur-reporter “Blick” – (comme la publication du matériel soumis sans mention de données personnelles), ces dispositions spécifiques à l'offre prévalent sur les règles générales de cette section.

Lectrices et lecteurs-reporters “Blick”

En tant que lectrice ou lecteur-reporter “Blick”, vous avez la possibilité de participer activement à notre couverture médiatique en nous transmettant des images, des vidéos ou des informations passionnantes sur des événements actuels. Si vous nous fournissez ce type de matériel et demandez des honoraires en contrepartie, nous collectons et traitons les données nécessaires au traitement contractuel et financier. En règle générale, les données personnelles suivantes vous concernant sont collectées:

Prénom

Nom

Adresse

Adresse e-mail

Numéro de téléphone

Coordonnées bancaires

Ces données personnelles ne sont traitées que pour le paiement des honoraires. La photo que vous avez soumise est publiée sans mention de vos données personnelles.

Sondages, études d'opinion et de marché ainsi que création de statistiques

Dans le cadre de nos études d'opinion et de marché, nous souhaitons développer en permanence nos produits et services et identifier les souhaits de notre lectorat. Cela comprend tout type de sondages, d'enquêtes, de panels de lecteurs, de tests d'utilisateurs, de tours de feedback ainsi que de relevés statistiques que nous réalisons sur nos offres, nos produits ou sur des tendances générales (en ligne, sur mobile, par téléphone, par écrit ou en personne).

Les données suivantes peuvent être collectées:

Civilité (sexe)

Prénom

Nom

Date de naissance

Adresse

Numéro de téléphone

Adresse e-mail

Opinions personnelles, évaluations, réponses en texte libre ainsi que des enregistrements (audio/vidéo), des notes de conversation ou des saisies via des outils en ligne

selon le sondage ou l'enquête, des données supplémentaires sur les abonnements, l'utilisation et les paiements ainsi que des données sociodémographiques volontaires (p. ex. taille du ménage, profession, intérêts)

Nous traitons ces données personnelles aux fins suivantes:

pour la réalisation, l'évaluation, la gestion et la préparation d'enquêtes ponctuelles, de panels de lecteurs, de tests d'utilisateurs ainsi que d'études à long terme;

pour l'identification des besoins des clients et l'observation des tendances des médias;

pour le développement continu et l'amélioration de la qualité de nos produits, services et offres rédactionnelles;

pour la création d'analyses, de statistiques et de rapports de marché agrégés et anonymisés.

Newsletter par e-mail, alertes par e-mail et marketing direct

Si vous vous abonnez à nos offres rédactionnelles ou à nos alertes par e-mail, si vous nous donnez votre consentement pour des communications publicitaires ou si, dans le cadre de relations clients existantes et pour l'acquisition de nouveaux clients, nous vous soumettons des offres pour nos produits et services, nous traitons vos données personnelles pour la communication publicitaire et d'information respective. Dans le but d'acquérir de nouveaux clients par voie postale, nous nous procurons également des données d'adresse pour la publicité directe, en partie auprès de sources accessibles au public ou de fournisseurs d'adresses professionnels (p. ex. AZ Direct).

En règle générale, les données personnelles suivantes sont collectées:

Civilité (sexe)

Prénom

Nom

Adresse

Adresse e-mail

Numéro de téléphone (pour la communication par SMS)

Domaines thématiques choisis, alertes e-mail et préférences de newsletter

Données d'utilisation et d'interaction au sein des newsletters (p. ex. comportement d'ouverture et de clic)

User-ID (en cas de lien avec le login Ringier Médias Suisse)

Nous traitons ces données personnelles aux fins suivantes:

pour la création, l'envoi et l'évaluation statistique (mesure du succès des taux d'ouverture et de clics) des newsletters rédactionnelles et des alertes e-mail auxquelles vous êtes abonné (qui peuvent contenir, en tant que phénomène accessoire, des annonces publicitaires ainsi que des recommandations pour des offres propres similaires);

pour l'envoi de newsletters publicitaires spécifiques sur la base de votre consentement;

pour la réalisation de mesures de publicité et de marketing direct par courrier, par téléphone, par e-mail ou par SMS pour nos produits et services. Vous avez à tout moment la possibilité de vous opposer à ce traitement (voir chiffre 12);

pour la sélection, le profilage et l'évaluation des interactions relatives aux clients, afin de vous soumettre des recommandations rédactionnelles et des offres publicitaires aussi pertinentes que possible;

pour le développement et l'entretien de la relation client ainsi que pour l'acquisition ciblée de nouveaux clients.

Vous pouvez vous désabonner à tout moment des newsletters rédactionnelles, des newsletters publicitaires et des alertes par e-mail via le lien de désabonnement figurant à la fin de chaque e-mail ou gérer directement vos abonnements dans votre login Ringier Médias Suisse. Vous pouvez à tout moment vous opposer au traitement de vos données personnelles à des fins de marketing direct en général ou pour certains produits (voir chiffre 12). Vous trouverez des informations complémentaires spécifiques aux produits sur les sites web des titres médias correspondants.

Personnalisation de la publicité en ligne, AdTech et Social Media Matching

Lorsque vous utilisez nos offres numériques ou que vous vous enregistrez sur le login Ringier Médias Suisse, nous diffusons de la publicité en ligne personnalisée sur nos portails ainsi que sur des plateformes de tiers. Pour ce faire, nous traitons vos données personnelles sur la base de numéros d'identification pseudonymisés, sans que votre identité réelle ne soit communiquée à des partenaires publicitaires externes.

En règle générale, les données personnelles suivantes sont collectées:

Numéros d'identification d'utilisateur pseudonymes, ID d'identité de première partie et identifiants techniques (p. ex. via Ringier Advertising)

Coordonnées pseudonymisées (p. ex. adresses e-mail cryptées par hachage)

Données d'entreprise pseudonymisées (type d'entreprise, taille de l'entreprise, âge de l'entreprise, secteur d'activité de l'entreprise) ainsi que des données de consommateurs (p. ex. informations sur la personne qui gère le ménage) issues du partenariat avec AZ Direct AG

Nous traitons ces données personnelles aux fins suivantes:

pour la diffusion de publicité en ligne personnalisée et ciblée sur nos offres numériques;

pour la comparaison et l'enrichissement de données de consommateurs et d'entreprises en coopération avec AZ Direct AG pour un ciblage précis des groupes cibles (la création d'un lien direct avec une personne étant contractuellement exclue);

pour la comparaison pseudonymisée de données (hachage) sur des plateformes de tiers (p. ex. dans les réseaux sociaux ou les moteurs de recherche) afin de vous reconnaître et de créer des groupes cibles appropriés.

Vous pouvez à tout moment vous opposer au traitement de vos données personnelles à ces fins dans votre login Ringier Médias Suisse avec effet pour l'avenir. Les données déjà fusionnées à cette fin seront supprimées dans les 7 jours. Vous gérez les traitements publicitaires purement basés sur les cookies, sans lien avec le login Ringier Médias Suisse, via notre Consent Management Platform (CMP, voir section suivante).

Autre contact et communication générale

Lorsque vous nous contactez via nos formulaires de contact, par e-mail, courrier, téléphone, chat, services de messagerie ou via nos canaux de médias sociaux (p. ex. pour soumettre des demandes, des feedbacks, des suggestions, des communiqués de presse ou des informations), nous collectons les informations que vous nous communiquez.

En règle générale, les données personnelles suivantes sont collectées:

Prénom

Nom

Numéro de téléphone (optionnel)

Adresse e-mail

Message

Nous traitons ces données personnelles aux fins suivantes:

pour le traitement, l'examen et la réponse à votre demande ou suggestion concrète;

pour vous contacter en cas d'éventuelles questions relatives à votre communication;

pour le traitement des demandes du service client ainsi que pour l'assurance qualité continue de nos processus de communication.

Chatbot IA de “Blick” (BliKI)

Afin de vous offrir un service innovant et interactif sur nos offres numériques et de vous aider dans la recherche de contenus, nous mettons à votre disposition le chatbot IA de “Blick” (BliKI). Lorsque vous interagissez avec BliKI pour poser des questions ou mener des conversations, nous traitons les informations que vous saisissez. En règle générale, les données personnelles suivantes sont collectées:

Prénom

Nom

Adresse e-mail

Questions et conversations avec BliKI

Nous traitons ces données personnelles aux fins suivantes:

pour le développement continu et l'amélioration de la qualité de nos produits, services et offres rédactionnelles (notamment pour améliorer l'expérience utilisateur avec BliKI et sur Blick.ch).

Vous avez à tout moment la possibilité de vous opposer à ce traitement (voir chiffre 12).

Signalement d'infractions (SpeakUp Line)

Pour les signalements confidentiels d'infractions, nous mettons à votre disposition le système de signalement Ringier AG SpeakUp Line, qui est exploité en notre nom par People Intouch B.V. aux Pays-Bas. Si vous soumettez un signalement via la Ringier AG SpeakUp Line, les données personnelles que vous nous communiquez volontairement dans ce cadre seront traitées.

Nous collectons alors en règle générale les données personnelles suivantes:

Civilité (sexe)

Prénom

Nom

Adresse

Nationalité

Chiffres administratifs et du personnel

Fichiers audio et fichiers sonores

le mot de passe nécessaire pour accéder à votre signalement

en plus des données techniques, (p. ex. l'adresse IP), pour établir une connexion sécurisée

l'adresse e-mail (en cas d'utilisation du site web) ou le jeton de l'appareil de votre téléphone portable (en cas d'utilisation de l'application), si vous activez les notifications push

Caractéristiques et informations sur l'incident, mesures prises ainsi que rapports d'enquête

Nous traitons ces données personnelles aux fins suivantes:

Pour la réception, l'enquête, l'élucidation et le traitement des infractions signalées

Pour garantir une communication confidentielle entre la personne qui signale et Ringier SA;

Pour satisfaire aux prescriptions légales et aux obligations réglementaires.

Nous avons uniquement accès aux informations contenues dans votre signalement. Les données de connexion et les métadonnées techniques sont traitées exclusivement par le fournisseur du système pour garantir la sécurité informatique et ne sont pas accessibles pour nous. Les signalements téléphoniques sont transcrits directement sous forme de texte par des prestataires de services autorisés dans l'Union européenne et au Royaume-Uni, de sorte que nous n'avons pas accès aux fichiers audio originaux. Pour faciliter une communication sans barrière, les signalements écrits ainsi que nos réponses dans la SpeakUp Line peuvent en outre être traduits automatiquement par intelligence artificielle.

Suivi en ligne, cookies et gestion du consentement (CMP)

Lorsque vous utilisez nos sites web et nos applications, nous et les tiers auxquels nous faisons appel (p. ex. les prestataires de services publicitaires ou d’analyse) collectons et traitons des données techniques au moyen de cookies et de technologies similaires (p. ex. des kits de développement logiciel (SDK) ou la norme IAB TCF). Celles-ci comprennent notamment les données IP et de réseau, les paramètres de l’appareil, le système d’exploitation, l’heure et la durée de l’utilisation ainsi que les numéros d’identification attribués (p. ex. les identifiants de cookies).

Par le biais de notre Consent Management Platform (OneTrust), nous répartissons ces technologies dans les cinq catégories suivantes:

Cookies absolument nécessaires: ils sont impérativement nécessaires au fonctionnement sûr, stable et fonctionnel de notre infrastructure numérique (p. ex. mise à disposition de fonctions de base, authentification inter-appareils, sécurité informatique). Ils ne peuvent pas être désactivés.

Cookies fonctionnels: ils permettent des fonctionnalités étendues et des personnalisations (p. ex. mémorisation des paramètres de langue et de mise en page) afin de rendre l’utilisation de nos offres plus confortable.

Cookies de performance: ils servent à mesurer l’audience, à analyser les erreurs et à établir des statistiques d’utilisation agrégées afin d’optimiser en permanence la performance et la qualité de nos offres.

Cookies de médias sociaux: ils sont placés par des services de médias sociaux que nous intégrons à nos plateformes afin de vous permettre de partager des contenus avec votre réseau ou de mettre à disposition les fonctions correspondantes de la plateforme.

Cookies à des fins de marketing: ils sont utilisés par nous et nos partenaires publicitaires pour comprendre votre comportement d’utilisation, former des segments de groupes cibles et diffuser des contenus sur mesure ainsi que de la publicité en ligne personnalisée sur nos plateformes et sur des plateformes externes.

Via la bannière de cookies affichée lors de la première consultation ainsi que via votre login Ringier Médias Suisse, vous pouvez donner, adapter ou révoquer individuellement vos consentements pour certaines catégories de cookies et de traitements de données, avec effet pour l’avenir. Vous trouverez une liste complète et actualisée de tous les fournisseurs tiers utilisés, de leurs sites ainsi que des informations détaillées sur le traitement des données et les délais de conservation directement dans notre outil de gestion du consentement.

Services Google (Analytics & Ad Manager)

Nous utilisons sur nos plateformes des services de Google (Google Ireland Ltd., Irlande) pour la mesure d’audience et la diffusion de publicité.

Pour analyser et optimiser nos offres web, nous utilisons Google Analytics ainsi que Google Tag Manager. Tandis que Google Analytics évalue votre comportement d’utilisation à l’aide de cookies et, en partie, d’«ID utilisateur» multi-appareils, le Tag Manager sert uniquement à la gestion technique et sans cookie de ces balises d’analyse.

Pour protéger vos données, l’anonymisation IP est activée par défaut, de sorte que votre adresse IP est déjà raccourcie en Suisse ou dans l’UE/EEE. De plus, les données collectées dans Google Analytics sont automatiquement effacées après deux mois.

Si vous vous trouvez en dehors de la Suisse, ces traitements de données ne deviennent actifs que lorsque vous y avez expressément consenti via notre bannière de cookies. Indépendamment de votre lieu de séjour, vous pouvez à tout moment révoquer vos paramètres de suivi via la bannière de cookies affichée lors de la première consultation ainsi que via votre login Ringier Médias Suisse.

Communication de données personnelles à des tiers

En principe, vos données personnelles que nous collectons ne sont pas transmises à des tiers et ne sont pas non plus mises à la disposition de tiers pour leur propre usage. Une transmission n’a lieu que dans les cas décrits ci-après, notamment à des prestataires de services externes, à des offres numériques affiliées à nous ainsi que, dans la mesure où cela est expressément indiqué dans le cas particulier, à des partenaires de coopération ou à d’autres partenaires.

Nous pouvons cependant transmettre des données personnelles à des prestataires de services externes dans la mesure où cela est nécessaire à la mise à disposition, à l’exploitation, à la sécurité, à la maintenance ou au développement de Ringier SA et que ces prestataires traitent les données exclusivement sur notre ordre. Il s’agit notamment de prestataires de services informatiques, de partenaires d’hébergement, de prestataires de services d’assistance ainsi que d’autres prestataires de services qui nous aident à remplir nos tâches contractuelles, techniques, organisationnelles ou juridiques. Nous obligeons contractuellement ces prestataires de services à ne traiter les données personnelles que sur nos instructions, uniquement pour les finalités convenues et en respectant des mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées.

Dans le cadre de certaines coopérations, de partenariats, de concours, de tirages au sort, de votes ou d’offres comparables, nous pouvons en outre transmettre vos données personnelles à des partenaires de coopération ou à d’autres partenaires à des fins de marketing. Lorsque c’est le cas, nous vous en informons expressément lors de la coopération ou du partenariat en question, et vous pouvez vous opposer à cette transmission à tout moment.

Nous communiquons notamment vos données personnelles aux catégories de destinataires suivantes:

prestataires de services informatiques;

fournisseurs de services d’IA (p. ex. exploitants de modèles linguistiques et d’infrastructures de chatbots)

partenaires d’hébergement;

prestataires de services d’assistance et d’exploitation;

partenaires de coopération et autres partenaires, dans la mesure où cela est expressément indiqué pour la coopération ou le partenariat concerné;

conseillères externes et conseillers externes, p. ex. cabinets d’avocats, organes de révision ou autres sociétés de conseil;

autorités, tribunaux ou autres instances, dans la mesure où nous y sommes légalement obligés ou autorisés.

Toute autre transmission de vos données personnelles à des tiers n’a lieu que si cela est nécessaire à la fourniture du login Ringier Médias Suisse ou d’une offre numérique que vous utilisez, si nous y sommes légalement obligés ou autorisés, si cela est nécessaire à la sauvegarde de nos droits ou à la détection et à la prévention d’activités illicites, ou si vous y avez consenti.

Nous ne vendons pas vos données personnelles à des tiers.

Vos données sont-elles transmises à l’étranger?

Si nous transmettons vos données personnelles à des sous-traitants de données à l’étranger, c.-à-d. en dehors de la Suisse ou de l’Espace économique européen (EEE), nous obligeons ces tiers à respecter une protection des données appropriée.

Si le destinataire se trouve dans un pays ne disposant pas d’un niveau de protection des données adéquat, nous assurons la protection de vos données personnelles par des garanties appropriées. Celles-ci comprennent notamment la conclusion des clauses contractuelles types de la Commission européenne en matière de protection des données avec les entreprises concernées, et/ou l’existence de Binding Corporate Rules (BCR) reconnues par une autorité de protection des données compétente. Si nécessaire, nous prenons des mesures de protection supplémentaires.

Si une telle garantie n’est pas possible, nous basons la transmission des données sur votre consentement explicite ou sur la nécessité de la transmission pour l’exécution du contrat.

Sécurité des données

Ringier exploite des réseaux de données sécurisés qui répondent aux normes techniques en vigueur. Des mesures techniques et organisationnelles appropriées sont prises pour protéger consciencieusement vos données contre la perte, la destruction, la falsification, la manipulation ou l’accès non autorisé.

Bien que Ringier mette en œuvre tous les moyens nécessaires pour empêcher la divulgation des données en raison d’erreurs dans la transmission des données et/ou d’un accès non autorisé par des tiers, elle ne peut assumer aucune responsabilité pour de tels événements indésirables.

Combien de temps traitons-nous vos données personnelles?

Nous traitons et conservons vos données personnelles aussi longtemps que l’exigent nos finalités de traitement, les délais de conservation légaux (tels que les obligations de conservation relevant du droit commercial et fiscal) ainsi que nos intérêts légitimes, ou qu’une conservation est techniquement nécessaire. Un intérêt légitime au traitement de vos données personnelles existe par exemple lorsque nous en avons besoin à des fins de preuve pour faire valoir ou repousser des prétentions (p. ex. dans le cadre de litiges), ou lorsque nous conservons vos données personnelles à des fins d’archivage ou pour garantir la sécurité informatique. Une conservation est notamment nécessaire pour des raisons techniques lorsque certaines données personnelles ne peuvent pas être séparées d’autres données et que nous devons donc les conserver avec elles (p. ex. en cas de sauvegardes).

Des délais de suppression spécifiques s’appliquent à notre système de lancement d’alerte: Ringier SA SpeakUp Line:

Fichiers son (messages vocaux): suppression 14 jours après la fin du mandat de traduction (+90 jours de conservation de la sauvegarde).

Contenu du message sur la plateforme: conservation jusqu’à la clôture du cas par Ringier (+90 jours de conservation de la sauvegarde).

Compte utilisateur & données de connexion: suppression du compte après résiliation par l’utilisateur; les données de connexion sont conservées pendant 90 jours.

Coordonnées (e-mail / jeton push): si elles sont fournies volontairement pour les notifications, suppression 30 jours après la clôture du cas.

S’il n’y a pas d’obligations légales ou contractuelles contraires, nous supprimons ou anonymisons vos données personnelles après l’expiration de la durée de conservation ou de traitement dans le cadre de nos processus ordinaires.

Quels sont vos droits concernant vos données personnelles?

Conformément au droit de la protection des données applicable, vous disposez de différents droits concernant le traitement de vos données personnelles. Vous pouvez notamment demander des informations sur les données personnelles que nous traitons à votre sujet et faire valoir d’autres droits décrits ci-après.

Pour toute question relative à notre traitement des données personnelles, à vos droits en matière de protection des données ou à leur exercice, vous pouvez nous contacter à tout moment via les possibilités de contact indiquées au chiffre 3 des présentes dispositions sur la protection des données.

Afin de protéger vos données personnelles et d’éviter les abus, nous devons pouvoir nous assurer qu’une demande émane de la personne habilitée. En cas de doutes fondés sur votre identité, nous pouvons exiger une preuve appropriée de votre identité (p. ex. la copie d’une pièce d’identité officielle, les informations non nécessaires pouvant être noircies).

Veuillez noter que les droits décrits ci-après peuvent être soumis à certaines conditions, exceptions et restrictions en vertu du droit de la protection des données applicable, par exemple pour la protection de tiers, de secrets d’affaires ou d’autres intérêts prépondérants. Nous pouvons notamment être obligés ou autorisés à continuer de traiter ou de conserver certaines données personnelles, par exemple pour l’exécution d’un contrat, le respect d’obligations légales ou la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice. Dans la mesure où la loi le permet, nous pouvons également adapter, reporter ou refuser une demande en tout ou en partie (p. ex. en noircissant certains contenus). Nous vous informerons de manière transparente au cas par cas des conditions, exceptions et restrictions.

Conformément au droit de la protection des données applicable, vous disposez des droits suivants en vertu de la loi sur la protection des données:

Droit d’accès

Vous avez le droit de nous demander des informations pour savoir si nous traitons vos données personnelles et lesquelles.

Droit de rectification

Vous avez le droit de demander la rectification de vos données personnelles inexactes et, le cas échéant, de faire compléter les données personnelles incomplètes dans nos systèmes.

Droit à l’effacement

Vous avez le droit de demander que vos données personnelles soient effacées, p. ex. si les données ne sont plus nécessaires aux fins poursuivies. Si nous sommes toutefois tenus de conserver vos données personnelles en raison d’obligations légales ou contractuelles de conservation, nous ne pouvons dans ces cas que limiter ou bloquer vos données personnelles dans la mesure nécessaire.

Droit à la limitation du traitement

Vous avez le droit de nous demander de limiter le traitement de vos données personnelles.

Droit à la portabilité des données

Vous avez le droit de recevoir vos données personnelles, que nous traitons de manière automatisée sur la base de votre consentement ou pour l’exécution d’un contrat, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, ou de demander la transmission de ces données à un tiers. Si vous demandez la transmission directe des données à un autre responsable du traitement, cela ne se fera que dans la mesure où cela est techniquement possible.

Droit d’opposition

Vous avez le droit de vous opposer à tout moment au traitement de vos données personnelles, conformément aux dispositions légales. Vous avez notamment le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles à des fins de publicité directe.

Révocation d’un consentement

Lorsque nous disposons d’un consentement pour traiter vos données personnelles, vous êtes en droit de révoquer votre consentement à tout moment. Si le traitement des données personnelles sert à des fins de marketing et de publicité, vous pouvez révoquer le consentement au traitement à ces fins de manière générale ou en ce qui concerne certains produits ou certains services.

Droit de réclamation

Vous avez le droit de faire une déclaration ou de déposer une plainte auprès de l’autorité de contrôle compétente si vous estimez qu’un traitement de vos données personnelles n’est pas conforme à la protection des données. Vous pouvez le faire auprès de l’autorité de contrôle du pays où se trouve votre lieu de résidence ou de travail ou au lieu ou dans le pays où la prétendue violation de la protection des données a eu lieu. En Suisse, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence est compétent en la matière (PFPDT, Feldeggweg 1, CH-3003 Berne, www.edoeb.admin.ch).

Modifications de ces dispositions sur la protection des données

Nous nous réservons le droit d’adapter à tout moment les présentes dispositions sur la protection des données afin de les mettre en conformité avec des exigences légales modifiées, des développements techniques ou des adaptations de nos offres. La nouvelle version vous sera communiquée à un endroit approprié.

Ce sont les dispositions actuelles sur la protection des données publiées par nos soins pour Ringier SA qui s’appliquent.

Version 10.0 du 28.09.2026