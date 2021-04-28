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Impressum Blick

Impressum Blick
Publié: 28.04.2021 à 15:21 heures
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Dernière mise à jour: 14:00 heures

Éditeur

Ringier SA, Ringier Médias SuisseBrühlstr. 54800 Zofingue

Rédaction

Ringier SAAvenue de Rumine 201005 Lausanne

blickredac@ringier.ch

Tél.: 058 269 28 00

Rédaction de Blick Suisse romande (Lausanne)

Rédacteur en chef & Co-head Ringier Médias Suisse en Romandie : Claude Ansermoz

Responsable du digital & marketing & Co-head Ringier Médias Suisse en Romandie : Manon Bornand

Web Desk: Marc Strüby (responsable), Etienne Daman, Dimitri Faravel, Mathilde Jaccard, Loïck Mauroux, Léa Perrin, Olalla Pineiro, Leo Vonlanthen

Enquêtes et reportages: Lucie Fehlbaum (responsable), Ellen De Meester, Myret Zaki, Solène Monney, Léo Michoud,

Journalistes multi-titres: Richard Werly, Antoine Hürlimann, Camille Kraft

Sport: Tim Guillemin (responsable), Grégory Beaud, Matthias Davet, Bastien Feller, Thomas Freiburghaus

Teamlead Video & Social Media Production: Camille Bertholet

Teamlead Digital & Innovation: Céline Buclin-Pétremand

Teamlead Brand & Marketing: Loïse Delacrétaz

Bureaux extérieurs

Rédaction Zurich

redaktion@blick.ch - redaktion@sonntagsblick.ch , Tél. 044 259 62 62

Blick, Ringier AG, Ringier Media Suisse, Dufourstrasse 23, 8008 Zurich

Rédaction du Palais fédéral à Berne

blick_politik@ringier.ch , Tél. 044 259 60 14,

Rédaction Blick, Centre des médias, Bundesgasse 8-12, 3003 Berne

Berne

Gina Krückl, gina.krueckl@ringier.ch

Mittelland

Ralph Donghi, Tél. 062 822 98 55, E-mail : ralph.donghi@ringier.ch , Case postale, 5001 Aarau

Suisse orientale

Sandro Zulian, Tél. 079 472 25 81, Email : sandro.zulian@ringier.ch

Suisse centrale

Beat Michel, Tél. 079 222 28 21, Email : beat.michel@ringier.ch

Valais

Martin Meul, Tél. 079 607 61 79, Email : martin.meul@ringier.ch

Ringier Médias Suisse

CEO : Ladina Heimgartner

Membres du comité de direction : Sascha Hilpert (Chief Financial Officer), Sandro Inguscio (Chief Digital & Distribution Officer), Thomas Passen (Managing Director Ringier Advertising), Patrick Rademacher (Chief Strategy & Innovation Officer), Markus Wirth (Chief Operating Officer)

Service commercial du Groupe Blick

Ringier Advertising, Avenue de Rumine 20, 1005 Lausanne

Tél.+41 58 909 98 20, E-mail: mediaserviceprint@ringier.ch,

Prix et conditions générales: www.ringier-advertising.ch

Managing Director: Thomas Passen

Director Sales: Luca Schena

Head of Sales: Annick Cochard, Thierry Hansen

Director Media Services Print & Digital: Sarah Näf

Notification des participations importantes dans le sens de l'art. 322 du CP:

  • Admeira AG
  • Energy Bern AG
  • Energy Schweiz AG
  • Energy Zürich AG
  • Grupa Ringier Axel Springer Polska AG
  • Homsters AG
  • JobCloud AG
  • OneLog AG
  • Ringier Areal AG
  • Ringier Central and Eastern Europe AG
  • Ringier Digital Ventures AG
  • Ringier Sports AG
  • Ringier Sports Media Group AG
  • SMD Schweizer Mediendatenbank AG
  • Ticketcorner Holding AG
  • Ringier Emerging Markets GmbH (Deutschland)
  • S.C. Ringier Romania S.R.L. (Rumänien)
  • EJOBS GROUP S.R.L. (Rumänien)
  • REALMEDIA NETWORK SA (Rumänien)
  • Ringier South Africa (Pty) Ltd (Südafrika)
  • Ringier One Africa Media (Pty) Ltd. (Südafrika)
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