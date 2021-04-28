Impressum Blick

Éditeur
Ringier SA, Ringier Médias SuisseBrühlstr. 54800 Zofingue
Rédaction
Ringier SAAvenue de Rumine 201005 Lausanne
Tél.: 058 269 28 00
Rédaction de Blick Suisse romande (Lausanne)
Rédacteur en chef & Co-head Ringier Médias Suisse en Romandie : Claude Ansermoz
Responsable du digital & marketing & Co-head Ringier Médias Suisse en Romandie : Manon Bornand
Web Desk: Marc Strüby (responsable), Etienne Daman, Dimitri Faravel, Mathilde Jaccard, Loïck Mauroux, Léa Perrin, Olalla Pineiro, Leo Vonlanthen
Enquêtes et reportages: Lucie Fehlbaum (responsable), Ellen De Meester, Myret Zaki, Solène Monney, Léo Michoud,
Journalistes multi-titres: Richard Werly, Antoine Hürlimann, Camille Kraft
Sport: Tim Guillemin (responsable), Grégory Beaud, Matthias Davet, Bastien Feller, Thomas Freiburghaus
Teamlead Video & Social Media Production: Camille Bertholet
Teamlead Digital & Innovation: Céline Buclin-Pétremand
Teamlead Brand & Marketing: Loïse Delacrétaz
Bureaux extérieurs
Rédaction Zurich
redaktion@blick.ch - redaktion@sonntagsblick.ch , Tél. 044 259 62 62
Blick, Ringier AG, Ringier Media Suisse, Dufourstrasse 23, 8008 Zurich
Rédaction du Palais fédéral à Berne
blick_politik@ringier.ch , Tél. 044 259 60 14,
Rédaction Blick, Centre des médias, Bundesgasse 8-12, 3003 Berne
Berne
Gina Krückl, gina.krueckl@ringier.ch
Mittelland
Ralph Donghi, Tél. 062 822 98 55, E-mail : ralph.donghi@ringier.ch , Case postale, 5001 Aarau
Suisse orientale
Sandro Zulian, Tél. 079 472 25 81, Email : sandro.zulian@ringier.ch
Suisse centrale
Beat Michel, Tél. 079 222 28 21, Email : beat.michel@ringier.ch
Valais
Martin Meul, Tél. 079 607 61 79, Email : martin.meul@ringier.ch
Ringier Médias Suisse
CEO : Ladina Heimgartner
Membres du comité de direction : Sascha Hilpert (Chief Financial Officer), Sandro Inguscio (Chief Digital & Distribution Officer), Thomas Passen (Managing Director Ringier Advertising), Patrick Rademacher (Chief Strategy & Innovation Officer), Markus Wirth (Chief Operating Officer)
Service commercial du Groupe Blick
Ringier Advertising, Avenue de Rumine 20, 1005 Lausanne
Tél.+41 58 909 98 20, E-mail: mediaserviceprint@ringier.ch,
Prix et conditions générales: www.ringier-advertising.ch
Managing Director: Thomas Passen
Director Sales: Luca Schena
Head of Sales: Annick Cochard, Thierry Hansen
Director Media Services Print & Digital: Sarah Näf
Notification des participations importantes dans le sens de l'art. 322 du CP:
- Admeira AG
- Energy Bern AG
- Energy Schweiz AG
- Energy Zürich AG
- Grupa Ringier Axel Springer Polska AG
- Homsters AG
- JobCloud AG
- OneLog AG
- Ringier Areal AG
- Ringier Central and Eastern Europe AG
- Ringier Digital Ventures AG
- Ringier Sports AG
- Ringier Sports Media Group AG
- SMD Schweizer Mediendatenbank AG
- Ticketcorner Holding AG
- Ringier Emerging Markets GmbH (Deutschland)
- S.C. Ringier Romania S.R.L. (Rumänien)
- EJOBS GROUP S.R.L. (Rumänien)
- REALMEDIA NETWORK SA (Rumänien)
- Ringier South Africa (Pty) Ltd (Südafrika)
- Ringier One Africa Media (Pty) Ltd. (Südafrika)