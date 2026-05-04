Comment choisir vos médias favoris sur Google? Le moteur de recherche lance une nouvelle fonctionnalité pour vous permettre de définir quels sites web afficher en priorité. Voici comment la configurer en seulement une minute.

Emy-Nella Cartier Responsable & Rédactrice SEO

Google lance la nouvelle fonctionnalité «sources préférées» qui vous permet de définir quels sites web afficher en priorité. Cette option est désormais disponible en Suisse.

Google vous laisse choisir vos médias favoris grâce à l'option «sources préférées»

Google permet désormais aux utilisateurs de prioriser leurs médias favoris dans la recherche. La fonction s'appelle «sources préférées». Qu'il s'agisse d'actualités, de recettes ou d'achats de produits, une recherche Google livre aujourd'hui presque trop de résultats. Et avec le lancement des résumés par IA, les sources de confiance se retrouvent parfois reléguées au second plan. Google réagit avec ce nouvel outil nommé «sources préférées». Vous pouvez désormais décider vous-même quels médias ou site web apparaissent en premier. Voici comment la configurer en seulement une minute.

Qu'est-ce que cela apporte concrètement?

Si vous enregistrez un média comme «source préférée», vous verrez ses articles plus souvent dans la section «À la une».

De plus, Google affiche un bloc spécifique intitulé «Vos sources», une sorte de flux d'actualités personnalisé au sein même des résultats de recherche. Vous pouvez ajouter autant de sources que vous le souhaitez, les modifier à tout moment et continuer à voir des articles d'autres sites.

Méthode 1

Directement sur Blick.ch/fr/, Blick dispose d'un bouton directement sur le site. Un clic ouvre les paramètres de Google avec le nom du média déjà rempli. Cochez la case et c'est fait!

Méthode 2

Via les paramètres Google Allez sur google.com/preferences/source et connectez-vous à votre compte Google. Tapez le nom du média ou l'adresse du site web (par exemple: blick.ch/fr/) dans le champ de recherche et il ne vous reste plus qu'à cochez la case!

Méthode 3

Pendant une recherche! Effectuez une recherche sur Google sur n'importe quel sujet. Faites défiler jusqu'à la section «À la une». À droite du titre de la section, vous verrez une petite icône ressemblant à un dossier avec une étoile. Cliquez dessus, saisissez la source souhaitée, cochez la case et actualisez la page.

Important à savoir

Un compte Google est indispensable. Si vous n'en avez pas ou si vous n'êtes pas connecté, vous serez d'abord redirigé vers la page de connexion. Les sources enregistrées s'appliquent à toutes vos recherches Google, que ce soit sur mobile ou sur ordinateur.