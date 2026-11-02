Les Suisses voteront le 29 novembre 2026 sur une initiative du Centre visant à rétablir l'imposition commune des couples mariés. Cette décision relance un débat fiscal qui dure depuis 1984.

ATS Agence télégraphique suisse

Le débat sur l'imposition des couples mariés a occupé les Suisses pendant des décennies. Retour sur les différents projets lancés depuis 1984, date à laquelle la pénalisation du mariage a été établie.

13 avril 1984

Le Tribunal fédéral rend un arrêt établissant que la surtaxation des couples mariés par rapport aux concubins est contraire au principe d'égalité et à la liberté du mariage garanti par la Constitution. Les couples mariés, qui remplissent une déclaration d'impôt commune et dont les revenus s'accumulent, paient parfois plus que les concubins, qui remplissent deux déclarations séparées. Face à cette inégalité, deux concepts s'opposeront pendant des décennies: celui de la gauche et du PLR, considéré comme progressiste et qui défend l'imposition individuelle, et celui plus traditionnel du Centre et de l'UDC, qui soutiennent l'imposition commune.

16 mai 2004

Après vingt ans de lutte entre les deux camps sur la manière d'éliminer cette inégalité, la population rejette le paquet fiscal soumis au référendum. Le projet prévoyait des réformes de l'imposition du couple, mais la droite y avait greffé de gros allégements sur la propriété du logement et sur les hauts patrimoines. Face à ces cadeaux fiscaux jugés disproportionnés, les cantons avaient lancé un référendum pour la première fois de l'histoire, avec le soutien de la gauche. Le peuple les a suivis en disant non à 65,9%.

2005-2008

Face à ce tollé, le ministre des finances de l'époque, Hans-Rudolf Merz (PLR/AR), change de stratégie. Il abandonne les grands projets qui soulèvent des oppositions idéologiques au profit de mesures ciblées immédiates. Dès 2008, les couples mariés dont les deux conjoints travaillent peuvent déduire de leur revenu imposable la moitié du salaire le plus bas. Et les couples à un seul revenu obtiennent une déduction forfaitaire supplémentaire de 2500 francs. Ces mesures ont permis de supprimer l'inégalité de traitement pour 66% des couples mariés, selon le Département fédéral des finances.

28 février 2016

La population rejette de justesse, par 50,8% des voix, l'initiative du PDC (aujourd'hui le Centre) pour mettre fin à la pénalisation du mariage. Les cantons avaient eux majoritairement voté pour. Le texte prévoyait d'inscrire dans la Constitution que les couples mariés devaient constituer une communauté économique et continuer à être imposés ensemble, barrant ainsi définitivement la route à l'imposition individuelle. Il proposait aussi d'inscrire explicitement que le mariage est «l'union durable et réglementée par la loi d'un homme et d'une femme». Cette définition avait suscité une vive opposition des milieux LGBTQ+.

10 avril 2019

Le vote de 2016 est annulé en raison d'erreurs chiffrées dans les explications du Conseil fédéral. Le Tribunal fédéral a pris cette décision, estimant que la liberté de vote des citoyens a été violée. Il s'agit d'une première dans l'histoire de la démocratie directe suisse depuis 1848. Le PDC retire finalement son texte.

8 septembre 2022

Les Femmes PLR déposent une initiative pour instaurer l'imposition individuelle pour tout le monde. Le gouvernement lui opposera un contre-projet indirect. Plutôt que de modifier la Constitution, le gouvernement propose de transcrire directement l'imposition individuelle dans une loi fédérale, permettant d'accélérer la réforme. Les Femmes PLR retirent leur texte.

27 mars 2024

Le Centre (anciennement PDC) revient à la charge avec une nouvelle initiative défendant l'imposition commune pour les couples mariés au niveau fédéral. Le parti veut l'inscrire dans la Constitution. Libre choix est donné sur la manière de garantir l'équité fiscale entre couples mariés et concubins. Sans solution au bout de trois ans, le Conseil fédéral devra adopter le calcul alternatif de l'impôt.

8 mars 2026

La population accepte à 54,2% de passer à l'imposition individuelle. Pour beaucoup, ce vote met définitivement fin à l'inégalité de traitement pour les couples mariés. La réforme doit entrer en vigueur en 2032.

29 novembre 2026

La population doit voter sur l'initiative du Centre, qui demande un retour à l'imposition commune pour les couples mariés au niveau fédéral.