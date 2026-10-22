À l'écart des grands noms, des vins de caractère, d'histoire et d'une surprenante singularité vous attendent. De l'Italie du Sud aux Alpes en passant par la Loire, il vaut la peine de découvrir des cépages qui sont bien trop rarement sous les projecteurs. Six régions, six rencontres passionnantes.

Article rémunéré, présenté par Mondovino.

Il ne faut pas toujours choisir du Chardonnay, du Sauvignon Blanc ou du Merlot. C'est justement loin des stars internationales que l'on découvre toute la diversité du monde du vin. Certains cépages racontent l'histoire d'un paysage, d'autres sont considérés comme ordinaires alors qu'un travail soigneux permet d'en tirer des vins étonnamment singuliers. En se laissant séduire par des noms inconnus, on découvre de nouveaux arômes et des traditions régionales passionnantes.

Les Pouilles avec le Nero di Troia et le Susumaniello

Les Pouilles sont connues pour le Primitivo et le Negroamaro. Mais le sud de l'Italie a davantage à offrir. Le Nero di Troia provient principalement du nord de la région et apporte des arômes de fruits noirs, des notes épicées et des tanins marqués. Lorsqu'il est bien élaboré, il allie puissance et élégance. Le Susumaniello, quant à lui, est particulièrement répandu dans la région du Salento. Comme les vieilles vignes produisent nettement moins de raisins, ce cépage a longtemps été considéré comme peu rentable. Aujourd'hui, les vignerons apprécient ses fruits concentrés et sa couleur très sombre. Alors que le Nero di Troia séduit par sa structure, le Susumaniello convainc par ses arômes de baies juteuses et ses notes méditerranéennes.

Le volumineux Mondovino Susumaniello Puglia IGP, pour 19.90 francs Les mûres foncées, les cerises noires et les herbes méditerranéennes caractérisent les arômes de ce vin rouge du sud de l'Italie. En bouche, il se révèle ample et juteux, avec un fruit intense et une finale épicée. Le Susumaniello allie richesse et fraîcheur surprenante, ce qui le rend idéal pour accompagner une cuisine généreuse. Servez-le avec des côtelettes d'agneau au romarin, de la salsiccia des Pouilles grillée ou des orecchiette accompagnées d'une sauce tomate relevée. Mondovino Susumaniello Puglia IGP, pour 19.90 francs Les mûres foncées, les cerises noires et les herbes méditerranéennes caractérisent les arômes de ce vin rouge du sud de l'Italie. En bouche, il se révèle ample et juteux, avec un fruit intense et une finale épicée. Le Susumaniello allie richesse et fraîcheur surprenante, ce qui le rend idéal pour accompagner une cuisine généreuse. Servez-le avec des côtelettes d'agneau au romarin, de la salsiccia des Pouilles grillée ou des orecchiette accompagnées d'une sauce tomate relevée. Commander maintenant

Le sensuel Mondovino Gelso Nero Puglia IGT, pour 16 francs Des baies noires et des cerises mûres caractérisent le nez de ce vin rouge au tempérament sud-italien. En bouche, le fruit et les épices lui apportent de l’ampleur, tandis que les tanins lui confèrent de la structure. Sur le plan culinaire, ce vin accompagne à merveille le bœuf braisé, les aubergines rôties au four ou une classique parmigiana di melanzane. Mondovino Gelso Nero Puglia IGT, pour 16 francs Des baies noires et des cerises mûres caractérisent le nez de ce vin rouge au tempérament sud-italien. En bouche, le fruit et les épices lui apportent de l’ampleur, tandis que les tanins lui confèrent de la structure. Sur le plan culinaire, ce vin accompagne à merveille le bœuf braisé, les aubergines rôties au four ou une classique parmigiana di melanzane. Commander maintenant

La Vénétie avec le Garganega et le Trebbiano

Soave, à l'est de Vérone, est bien plus que la patrie des vins blancs faciles à boire. Les collines et les sols volcaniques confèrent du caractère aux vins. Le principal cépage est le Garganega, qui apporte des arômes d'agrumes, de fleurs blanches et d'amandes. Selon son emplacement, il révèle également une fine note minérale. Le Trebbiano apporte en complément de la fraîcheur. L'alliance de la profondeur aromatique du Garganega et de la vivacité du terroir régional fait d'un bon Soave un compagnon de table polyvalent.

Le gouleyant Mondovino Soave Classico DOC Pieropan, pour 17.95 francs Les agrumes, les fleurs blanches et une touche de pomme caractérisent le profil aromatique typique de ce Soave classique. En bouche, il se montre juteux et élégant, avec une structure fraîche et une finale légèrement amandée. Sa discrète palette aromatique en fait un compagnon polyvalent pour le poisson poêlé, le risotto aux herbes ou le vitello tonnato. Il séduit également à l’apéritif par son caractère sans prétention. Mondovino Soave Classico DOC Pieropan, pour 17.95 francs Les agrumes, les fleurs blanches et une touche de pomme caractérisent le profil aromatique typique de ce Soave classique. En bouche, il se montre juteux et élégant, avec une structure fraîche et une finale légèrement amandée. Sa discrète palette aromatique en fait un compagnon polyvalent pour le poisson poêlé, le risotto aux herbes ou le vitello tonnato. Il séduit également à l’apéritif par son caractère sans prétention. Commander maintenant

Le Frioul-Vénétie julienne avec le Ribolla Gialla

Entre les Alpes et l'Adriatique s'étend le Frioul, l'une des régions viticoles de blancs les plus passionnantes d'Italie. Le Ribolla Gialla fait partie des cépages traditionnels de la région et connaît une renaissance depuis quelques années. Ses caractéristiques sont les agrumes, la pomme verte, les fleurs blanches et une fraîcheur vivante. Selon son élevage, son style va du vin blanc élancé et minéral à une variante plus corsée et plus texturée. Certains vignerons travaillent avec une macération plus longue et créent ainsi des vins structurés, dotés de tanins et de profondeur.

Le floral Mondovino Friuli Colli Orientali DOC Ribolla Gialla Biele Zôe Cuvée, pour 12.95 francs Des fleurs blanches, des écorces d’agrumes et de la pomme verte promettent une attaque fraîche et séduisante. En bouche, ce vin séduit par son acidité limpide, ses fines notes herbacées et ses touches minérales. Plutôt que l’opulence, il offre précision et fluidité. Il accompagne à merveille les calamars grillés, le risotto au citron et aux herbes, ou encore le frico, ce plat frioulan de pommes de terre et de fromage. Mondovino Friuli Colli Orientali DOC Ribolla Gialla Biele Zôe Cuvée, pour 12.95 francs Des fleurs blanches, des écorces d’agrumes et de la pomme verte promettent une attaque fraîche et séduisante. En bouche, ce vin séduit par son acidité limpide, ses fines notes herbacées et ses touches minérales. Plutôt que l’opulence, il offre précision et fluidité. Il accompagne à merveille les calamars grillés, le risotto au citron et aux herbes, ou encore le frico, ce plat frioulan de pommes de terre et de fromage. Commander maintenant

Le Tyrol du Sud avec le Vernatsch

Le Tyrol du Sud n'est pas seulement connu pour ses vins blancs aromatiques et son Lagrein corsé. Le Vernatsch fait partie des cépages rouges traditionnels de la région et marque la culture viticole autour de Bolzano, Merano et du lac de Caldaro. Plutôt que sur la concentration et les tanins lourds, il mise sur des arômes fruités de cerise rouge, de framboise et des notes florales. Autour du lac de Caldaro, le climat doux et les nuits fraîches favorisent le fruit et la fraîcheur. Le Vernatsch est idéal avec la cuisine du Tyrol du Sud, car il accompagne les plats consistants sans les dominer.

Le guilleret Mondovino Kalterersee Classico Superiore DOC Alexander, domaine viticole Nicolussi-Leck, pour 23 francs Des cerises rouges, des framboises et des nuances florales caractérisent ce Schiava. En bouche, il se révèle juteux et soyeux, avec des tanins fins et une finale épicée. Sa force ne réside pas dans sa puissance, mais dans son équilibre. Servi légèrement frais, il accompagne le speck du Tyrol du Sud ou une planche de charcuterie avec un fromage de montagne corsé. Mondovino Kalterersee Classico Superiore DOC Alexander, domaine viticole Nicolussi-Leck, pour 23 francs Des cerises rouges, des framboises et des nuances florales caractérisent ce Schiava. En bouche, il se révèle juteux et soyeux, avec des tanins fins et une finale épicée. Sa force ne réside pas dans sa puissance, mais dans son équilibre. Servi légèrement frais, il accompagne le speck du Tyrol du Sud ou une planche de charcuterie avec un fromage de montagne corsé. Commander maintenant

La Styrie méridionale avec le Welschriesling

La Styrie méridionale est surtout célèbre pour son Sauvignon Blanc. Mais le Welschriesling mérite lui aussi davantage d'attention. Malgré son nom, il n'est pas apparenté de près au Riesling. En Styrie, ce cépage donne des vins blancs frais et droits, aux arômes d'agrumes, de pomme verte et à l'acidité vive. Le Welschriesling renonce aux grands effets aromatiques et séduit plutôt par sa clarté et sa facilité à boire. Les nuits fraîches et la diversité des sols de la région favorisent ce style singulier.

L'épicé Mondovino Südsteiermark DAC Welschriesling Retro Muster.Gamlitz, pour 7.95 francs La pomme jaune, les agrumes et de fines notes herbacées caractérisent le profil aromatique. En bouche, ce vin se présente sec et droit, avec une acidité vive et une finale épicée. Comparé au Sauvignon Blanc expressif, le Welschriesling se montre plus discret, mais d’autant plus polyvalent. Il s’accorde avec le poulet frit à la styrienne, la truite poêlée ou la salade de pommes de terre à l’huile de pépins de courge. Mondovino Südsteiermark DAC Welschriesling Retro Muster.Gamlitz, pour 7.95 francs La pomme jaune, les agrumes et de fines notes herbacées caractérisent le profil aromatique. En bouche, ce vin se présente sec et droit, avec une acidité vive et une finale épicée. Comparé au Sauvignon Blanc expressif, le Welschriesling se montre plus discret, mais d’autant plus polyvalent. Il s’accorde avec le poulet frit à la styrienne, la truite poêlée ou la salade de pommes de terre à l’huile de pépins de courge. Commander maintenant

La Loire avec le Melon de Bourgogne

Sur la côte atlantique, près de Nantes, pousse un cépage que de nombreux amateurs de vin sous-estiment. Le Melon de Bourgogne est à la base du Muscadet, un vin blanc sec longtemps considéré comme un simple accompagnement des huîtres. La proximité de la mer et la diversité des sols lui confèrent de la fraîcheur et une note souvent saline. L'élevage sur lies fines, appelé «sur lie» en français, est particulièrement intéressant. Il donne au vin une texture supplémentaire sans masquer son style clair et élancé. On obtient ainsi des vins blancs précis, qui s'accordent parfaitement avec la cuisine de la côte atlantique.

Le délicat Mondovino Muscadet Sèvre et Maine Gula Ana, Domaine Luneau-Papin, pour 34.95 francs Les agrumes, la pomme verte et de fines notes florales caractérisent le caractère frais de ce muscadet. En bouche, il est très précis et minéral, avec une salinité typique et une texture délicate. Ce vin accompagne les huîtres, les moules marinières ou les coquilles Saint-Jacques poêlées. Il constitue également un excellent choix avec un filet de sandre au beurre citronné. Mondovino Muscadet Sèvre et Maine Gula Ana, Domaine Luneau-Papin, pour 34.95 francs Les agrumes, la pomme verte et de fines notes florales caractérisent le caractère frais de ce muscadet. En bouche, il est très précis et minéral, avec une salinité typique et une texture délicate. Ce vin accompagne les huîtres, les moules marinières ou les coquilles Saint-Jacques poêlées. Il constitue également un excellent choix avec un filet de sandre au beurre citronné. Commander maintenant

L'article est signé Tobias Gysi, académicien du vin et sommelier suisse. Il est l'auteur de la rubrique «Château Gysi» pour Mondovino.