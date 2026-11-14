Chef de l'armée jusqu'à fin 2025, Thomas Süssli brigue désormais un siège au Conseil national. Il explique à Blick pourquoi le vote sur le matériel de guerre du 29 novembre est décisif.

Votation sur le matériel de guerre: l'ex-chef de l'armée monte au front

Votation sur le matériel de guerre: l'ex-chef de l'armée monte au front

Thomas Süssli sur les exportations d'armes, les start-up et le réarmement

En bref Thomas Süssli considère l'assouplissement de la loi sur le matériel de guerre comme essentiel pour la sécurité suisse

Le projet donne davantage de marge de manœuvre au Conseil fédéral et doit aider les entreprises suisses dans leurs exportations

L'ex-chef de l'armée veut financer le fonds d'armement par la caisse de l'Etat

Leandra Sommaruga

Lorsque la Russie a lancé sa guerre contre l'Ukraine en mars 2022, la perception de la sécurité a brusquement basculé en Europe et les Etats ont entamé leur réarmement. Alors chef de l'armée suisse, Thomas Süssli s'est retrouvé au cœur de ces bouleversements.

Il s'est engagé sur le terrain politique avec une fermeté inhabituelle, mettant en garde contre une extension du conflit ukrainien à d'autres pays européens et réclamant nettement plus de moyens pour l'armée.

Egalement sous le feu des projecteurs pour plusieurs projets d'armement en difficulté, il a quitté ses fonctions fin décembre 2025. Le Lucernois vise désormais un siège au Conseil national sous les couleurs du PLR l'an prochain. Blick l'a rencontré.

Thomas Süssli, les dernières semaines, les mauvaises nouvelles concernant l'armée se sont accumulées. D'abord le rapport sur Ruag, puis celui sur le prix fixe du F-35, et enfin celui sur la planification immobilière au sein du département de la Défense. L'un de ces dossiers vous a-t-il surpris?

Tout cela ne concerne pas directement l'armée. Apprendre que Ruag était minée par des actes criminels d'une telle ampleur a probablement surpris tout le monde. Quant aux autres sujets, je ne pense pas que quelqu'un ait agi volontairement de manière incorrecte.

Le rapport sur Ruag évoquait même un «magasin en libre-service». Difficile d'être rassuré à l'idée d'assouplir les conditions d'exportation du matériel de guerre...

Il ne faut pas tout mettre dans le même panier. Ruag assure l'entretien du matériel de l'armée suisse et n'est pas un exemple typique d'entreprise qui exporte à l'étranger. Il s'agit principalement de groupes internationaux disposant d'une filiale en Suisse, comme Rheinmetall ou GDELS à Kreuzlingen (TG).

Que gagne la Suisse si elle approuve la révision de la loi sur le matériel de guerre?

Premièrement, nous faisons ainsi preuve de clarté et de fiabilité envers nos partenaires étrangers. Aujourd'hui, nous sommes isolés, ce qui signifie que nous ne recevons pas de commandes ou que nous figurons tout en bas de la liste des priorités. Deuxièmement, il en va de la survie de l'industrie suisse de l'armement, dont l'armée dépend impérativement. Dans la situation actuelle, la Suisse risque de voir les entreprises du secteur cesser leur production dans le pays, voire la délocaliser entièrement à l'étranger. Et troisièmement…

Attendez! En 2025, la Suisse a exporté du matériel de guerre pour près de 948,2 millions de francs, frôlant un record. La situation de l'industrie ne peut donc pas être si critique.

C'était une exception. Ces exportations ne concernaient pas des systèmes essentiels, mais diverses pièces détachées et fabrications spéciales produites uniquement en Suisse. Elles étaient très demandées parce que d'autres pays développent fortement leur production d'armement. Depuis le durcissement de la loi sur le matériel de guerre en 2022, les exportations ont globalement chuté, et la tendance se poursuit dans cette direction.

Vous vous apprêtiez justement à développer le troisième argument en faveur d'un assouplissement.

Les start-up innovantes qui conçoivent des produits, des technologies ou des logiciels principalement destinés à des usages civils, mais aussi utilisables à des fins militaires, ont un fort potentiel, notamment dans le domaine des drones. Elles doivent pouvoir se développer.

Autrement dit, ce projet vise avant tout à soutenir les start-up suisses…

Il n'y a rien de mal à cela non plus. Prenons un exemple. A Zurich, une start-up développe l'un des meilleurs systèmes de défense antidrones d'Europe. Comme le marché suisse est trop étroit, elle devrait pouvoir exporter. Ce serait une chance pour la Suisse.

Pourquoi?

Cela crée de l'influence stratégique. Là où nous sommes innovants, nous pourrions rendre l'étranger dépendant de la Suisse. Avec la loi actuelle sur le matériel de guerre, ce n'est toutefois pas possible.

Vous êtes conseiller auprès de start-up – notamment chez CDDS AG – et vous avez investi votre propre argent dans des sociétés comme Avientus. N'y a-t-il pas conflit d'intérêts?

Je m'engage pour la sécurité de la Suisse. On pourrait peut-être parler de conflit d'intérêts, mais ma participation reste très faible. Je ne gagne rien directement grâce à cet engagement – du moins tant que ces entreprises ne sont pas rentables. Mon intérêt n'est pas d'abord économique, mais quiconque s'engage dans des start-up prend aussi un risque financier.

« Nous n'assouplissons pas la loi sur le matériel de guerre: nous revenons simplement sur le durcissement de 2021 »

Concernant l'initiative sur la neutralité, vous avez déclaré à Blick qu'il fallait la rejeter car elle menaçait notre capacité de défense. La Suisse renforce-t-elle maintenant sa posture en assouplissant les exportations?

Pas du tout. Nous n'assouplissons pas la loi sur le matériel de guerre: nous revenons simplement sur le durcissement de 2021 et donnons davantage de compétences au Conseil fédéral pour statuer au cas par cas sur les exportations.

Trouvez-vous vraiment judicieux d'accorder autant de pouvoir au Conseil fédéral?

En temps de crise, il faut une autorité capable de prendre des décisions rapides et globales. De plus, les demandes continuent d'être examinées et doivent d'abord être approuvées. La Suisse ne livre pas non plus à des Etats voyous, mais à des pays partenaires: cette liste compte 36 Etats et existe de longue date.

Vous briguez un siège au Conseil national pour le PLR lucernois l'an prochain. En tant qu'élu, vous ne pourriez même pas participer aux débats sur de tels dossiers…

C'est précisément ce qu'a voulu le Parlement: laisser au Conseil fédéral la compétence de prendre ce type de décisions.

Si vous étiez élu, devriez-vous vous récuser lors des débats sur l'armement?

Si je suis élu, le groupe PLR décidera dans quelles commissions je siégerai. Au sein de la commission de la sécurité, il y aurait certainement des objets pour lesquels je devrais me récuser.

Pour financer l'armée, le Conseil fédéral envisage de créer un fonds d'armement alimenté par une hausse de 0,5 point de TVA, ce à quoi le PLR s'oppose fermement. Partagez-vous la ligne de votre parti?

Ce fonds d'armement est important pour le réarmement à long terme de l'armée. Mais je partage l'avis de mes collègues du PLR: la Confédération dispose de suffisamment de ressources pour le financer via le budget ordinaire, car la sécurité est une tâche essentielle de l'Etat. En revanche, un financement extraordinaire est nécessaire en plus pour la défense aérienne: elle fait défaut aujourd'hui, et nous ne pouvons pas l'accepter.

« A l'avenir aussi, il faudra examiner avec soin vers quels pays la Suisse exporte du matériel de guerre »

Après l'invasion russe de l'Ukraine, vous aviez plaidé pour une coopération renforcée avec l'UE et l'OTAN. Or, la révision de la loi sur le matériel de guerre ne profitera pas à l'Ukraine. Le projet poursuit-il toujours le bon objectif?

Ce n'est pas une loi sur l'Ukraine. C'est une loi qui renforce notre armée à long terme, sort la Suisse de son isolement et contribue à la sécurité de l'Europe. Elle n'a pas été conçue pour aider l'Ukraine.

Cette révision accroît le risque que des armes suisses servent dans des guerres. Le pays ne met-il pas sa réputation en jeu?

Pas du tout. A l'avenir aussi, il faudra examiner avec soin vers quels pays la Suisse exporte du matériel de guerre. Les critères qui déterminent ce que nous livrons et à qui restent inchangés avec cette révision. Mais il existe clairement un certain risque que du matériel suisse soit utilisé dans des conflits armés. C'est pourquoi il faudra, lors de l'examen des demandes, évaluer scrupuleusement dans quelle mesure chaque livraison est compatible avec la neutralité suisse.