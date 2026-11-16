Des cartouches suisses, censées être interdites d'exportation, ont été retrouvées en Russie et au Brésil. Le Seco, alerté par des révélations médiatiques, a ouvert une enquête sur ces transferts illégaux.

Le Seco prend au sérieux les indices de livraison d'armes à Moscou et Rio

Le Seco prend au sérieux les indices de livraison d'armes à Moscou et Rio

ATS Agence télégraphique suisse

Malgré les interdictions d'exportation, des munitions suisses ont été acheminées vers la Russie et vers des cartels de la drogue brésiliens. Le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) prend «très au sérieux» les informations révélées ce week-end par la presse.

Sollicité lundi par Keystone-ATS, le Seco a indiqué qu'il examinait les informations concernant deux transferts présumés illégaux de munitions suisses: l'un via la Slovénie vers la Russie, l'autre via le Paraguay vers le Brésil. Pour l'heure, il n'est pas en mesure de se prononcer.

Dans la perspective de la votation le 29 novembre sur la révision de la loi sur le matériel de guerre, le Seco souligne que cette révision ne change rien à «la manière dont est contrôlé le risque de transfert vers des destinataires finaux indésirables. Ce risque est évalué pour chaque demande, et s’il est élevé, la demande est rejetée.»

Ce sont le Tages-Anzeiger et la NZZ am Sonntag qui ont fait état de ces livraisons. La NZZ a décrit comment des négociants avaient acheminé vers la Russie des munitions pour tireurs d’élite de la société Ruag, basée à Thoune (BE), malgré l’interdiction prévue par la loi sur le matériel de guerre. Une livraison autorisée à destination de la Slovénie aurait ainsi été détournée via des pays tiers.

Les livraisons des années 2022 et 2023 proviendraient de l’ancienne société Ruag Ammotec, a rapporté la NZZ am Sonntag. La preuve en a été apportée par des entrées dans une base de données de l’autorité moscovite Rosakkreditazija concernant deux livraisons de 60'000 cartouches en décembre 2022 et de 50'000 cartouches en avril 2023. Les importateurs russes ont déclaré ce matériel comme étant à usage civil, bien que les tireurs d’élite utilisent ce calibre.

Selon l’article, le Seco a classé ces munitions comme matériel de guerre et ouvert une enquête. Depuis l’annexion de la Crimée en 2014, une interdiction stricte d’exportation vers la Russie s’applique à ce type de marchandises.

Découverte à Rio de Janeiro

Le Tages-Anzeiger a lui fait état de la découverte de munitions Ruag au Brésil. L’organisation pacifiste brésilienne «Sou da Paz» a mis au jour ces cas grâce à des dossiers judiciaires. Lors d’un contrôle routier dans l’Etat de Rio de Janeiro en 2018, la police a découvert, outre des armes à feu, 19 boîtes de cartouches Ruag. La cargaison était destinée à l'organisation criminelle Comando Vermelho.

Un deuxième incident s’est produit en 2019. Près de la frontière avec le Paraguay, les forces de l'ordre ont découvert un colis déclaré comme contenant un barbecue, mais renfermant en réalité 1250 cartouches de fusil de fabrication suisse. L'organisation Sou da Paz soupçonne que ces munitions ont été importées légalement au Paraguay, puis introduites clandestinement au Brésil.