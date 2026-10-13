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Votations du 29 novembre
Les défenseurs des animaux veulent limiter les feux d'artifice

Les feux d'artifice privés bientôt limités? Une initiative soutenue par plusieurs ONG sera soumise au vote le 29 novembre. Objectif: réduire les nuisances pour les animaux et l'environnement.
Publié: il y a 17 minutes
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Les défenseurs de l'initiative sur les feux d'artifice ont présenté leurs arguments mardi.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Animaux apeurés, 1300 tonnes de déchets et 260 accidents par année, voilà les conséquences de l'utilisation des feux d'artifice en Suisse. Les défenseurs de l'initiative sur les feux d'artifice ont présenté leurs arguments mardi. La population votera le 29 novembre.

Le texte veut limiter l'usage privé des feux d'artifice. Ceux publics et les alternatives peu bruyantes resteront autorisés. Les traditionnels feux du 1er Août seront toujours possibles. Mais les petits pétards dans la rue seront interdits. Il ne s'agit pas «d'un projet extrême», a déclaré le directeur de Protection suisse des animaux (PSA) Marco Mettler devant la presse. Il est plutôt question de «vivre ensemble dans le respect».

Les organisations de défense des animaux PSA, Quatre pattes, la Fondation pour l'animal en droit et la Fondation Franz Weber sont à l'origine du texte. L'initiative n'a pas obtenu les faveurs du Conseil fédéral et du Parlement. Ils jugent que le texte va trop loin. Un contre-projet indirect avait été envisagé, mais il n'a finalement pas passé la rampe.

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