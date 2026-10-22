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Votation du 29 novembre
Albert Rösti juge inutile de bannir les engins pyrotechniques

Albert Rösti rejette l’interdiction des feux d’artifice proposée par l’initiative populaire. Le Conseil fédéral juge les restrictions inutiles. Les Suisses voteront le 29 novembre.
Publié: il y a 38 minutes
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Albert Rösti s'oppose à l'initiative interdisant les feux d'artifice.
Photo: Keystone
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ATS Agence télégraphique suisse

Les feux d'artifice ne devraient pas être interdits en Suisse. Le conseiller fédéral Albert Rösti a défendu jeudi un «non» à l'initiative «Pour une limitation des feux d'artifice». Les Suisses se prononcent le 29 novembre.

L'initiative populaire demande une interdiction de toutes les catégories d'engins pyrotechniques pour protéger les animaux, les hommes et la nature. Certaines exceptions seraient prévues pour les grands événements suprarégionaux comme la fête nationale, sur la base de dérogations accordées par les cantons.

Pour le Conseil fédéral, le texte va trop loin. Conscient que le bruit peut avoir des conséquences négatives pour les personnes, les animaux et l’environnement, il estime toutefois que les conséquences sont toutefois limitées dans l’espace et dans le temps.

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Les feux d’artifice sont une tradition indissociable des festivités, par exemple, du 1er Août et de la Saint-Sylvestre. Pour le Conseil fédéral, il n'est pas nécessaire d'imposer de nouvelles restrictions.

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