Généreuse, sincère, conviviale: la bouchoyade (aussi appelée cochonnade) réunit boudin, saucisse, côtelette, choucroute et cidre dans un savoureux mélange de tradition artisanale et de plaisir contemporain.

Article rémunéré, présenté par viande suisse

Qu'est-ce qu'une bouchoyade ou cochonnade?

La bouchoyade, c’est bien plus qu’une simple assiette de viande. Historiquement, il s’agissait de l’abattage d’un cochon à la ferme et du repas partagé ensuite. Aujourd’hui, cette tradition se perpétue sans abattage sur place, mais avec le même esprit: le partage et le respect du produit. C’est précisément cette approche de valoriser tout l’animal qui remet la bouchoyade sur le devant de la scène: non pas telle une leçon de morale, mais comme une expérience gustative qui célèbre la diversité dans l’assiette.

Comment se déroule une bouchoyade aujourd'hui?

Sur les plats et assiettes on retrouve des boudins noirs et des saucisses au foie, du lard, des rôtis ou encore un jarret. Les accompagnements viennent équilibrer le tout: la choucroute pour la fraîcheur et l’acidité, les röstis pour le croustillant et le réconfort, la compote de pommes pour un contraste aigre-doux. Les cuisines d’aujourd’hui suivent la tradition ou la revisitent: un peu de raifort, du chou rôti, des variations de moutarde. L’essentiel, c’est l’équilibre: généreux, oui, mais vivant et parfumé.

Pourquoi ce plat appartient-il à la saison froide?

Autrefois, le froid permettait de conserver la viande; et comme les champs étaient au repos, c’était la période idéale pour faire des conserves, fumer et préparer les saucisses. Aujourd’hui encore, la saison correspond au caractère de ces plats: réconfortants, conviviaux et une touche de festivité.

Une déclaration: tout est bon dans le cochon! RMS La bouchoyade est emblématique de la culture de la viande suisse: des circuits courts, une traçabilité claire, des exigences élevées de qualité, de bien-être animal, et respect du travail artisanal. Pas un discours moralisateur, mais une promesse de plaisir: en misant sur la ­diversité et en veillant à la qualité pour plus de goût. RMS La bouchoyade est emblématique de la culture de la viande suisse: des circuits courts, une traçabilité claire, des exigences élevées de qualité, de bien-être animal, et respect du travail artisanal. Pas un discours moralisateur, mais une promesse de plaisir: en misant sur la ­diversité et en veillant à la qualité pour plus de goût. En savoir plus

Quels sont les incontournables?

Les stars, ce sont le boudin noir et la saucisse au foie classique et riche en abats. Mais il y a aussi d’autres morceaux très appréciés: le jarret, le museau, les pieds, le lard, les côtelettes ou les saucisses à rôtir. Ensemble, ils racontent une histoire: celle de la diversité de goûts et texture, plutôt que l’uniformité du filet. Une cuisine qui tire le meilleur de chaque morceau.

Et les accompagnements?

Les accompagnements sont des acteurs à part entière, pas de simples figurants:

La choucroute ou les betteraves apportent fraîcheur et légèreté.

Les pommes de terre à l'eau ou les röstis apportent texture et satiété.

Les spätzli ou knöpfli apportent du réconfort, les haricots verts et séchés ajoutent des notes savoureuses.

La pomme, sous toutes ses formes, apporte cette petite touche de légèreté au cœur du plat roboratif.

Que boit-on avec?

Le moût de pomme reste le classique: facile à boire, légèrement âpre, idéal avec l'épicé. Une bière corsée ou un verre de rouge fonctionnent tout aussi bien. Pour une touche plus festive, le mousseux suisse s'impose: sa fine effervescence porte élégamment les épices.

La bouchoyade peut-elle être végétarienne?

La bouchoyade vit de la viande, mais de nombreux établissements proposent une variante végétarienne avec tous les accompagnements, joliment dressée et tout aussi conviviale. Un conseil pour les personnes véganes: les röstis sont souvent cuits au saindoux de porc, mieux vaut demander en cas de doute.

Peut-on réussir une cochonnade à la maison?

Bien sûr: misez sur la qualité suisse et limitez-vous à quelques temps forts, comme le boudin noir, les travers de porc ou le lard. Ajoutez des accompagnements frais, choucroute, röstis, pommes, une touche de moutarde ou de raifort et voilà une table conviviale prête pour un plaisir roboratif à la maison.

Existe-t-il des différences régionales?

Que ce soit la «fête du cochon» ou Saint-Martin en Romandie, les classiques en Suisse alémanique ou les variantes plus rares au Tessin: les noms et les préférences changent, mais le principe reste le même: manger ensemble, ne rien gaspiller de bon et célébrer le savoir-faire cuisiner et les traditions culinaires.