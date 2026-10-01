L'automne colore les vignes et embrase les forêts. C'est le moment idéal pour monter dans un train, laisser le paysage défiler et découvrir les beautés du Chablais et du Valais.

Article rémunéré, présenté par CFF.

Il y a quelque chose de spécial dans une excursion d'automne. Les sentiers respirent, le temps ralentit et le paysage se pare de teintes uniques: les vignes virent au bordeaux, les forêts s'embrasent, les premiers enneigements poudrent les sommets pendant que les vallées restent douces et praticables. C'est la saison parfaite pour une sortie durant laquelle on profite.

Et pour ça, rien de tel que de monter dans un train, se relaxer et laisser le paysage défiler derrière la vitre. Aigle et ses arbres centenaires, Leysin et ses sculptures dans les alpages, Saillon et son faux-monnayeur, Mund et ses champs de safran violets: découvrez huit destinations, le long d’une seule ligne, autant de raisons de ne pas rester chez soi ce week-end.

Aigle: des vignes, des cornichons et un château

Aigle a tout d'une destination automnale parfaite. La balade des arbres remarquables est un bon point de départ: un itinéraire sur lequel on ralentit et qui invite à lever les yeux sur des châtaigniers centenaires, des platanes majestueux et des essences rares que l'automne met particulièrement en valeur. Un peu plus loin, le long du même parcours ou aussi accessible en quelques minutes de marche depuis la gare d’Aigle, l'usine Hugo Reitzel vous ouvre ses portes pour une visite aussi inattendue qu'instructive dans les coulisses d'un savoir-faire régional bien ancré: le cornichon! Un incontournable pour toutes celles et ceux qui aiment ces petits concombres vinaigrés. Toujours le long de la promenade, se tient aussi un restaurant particulièrement exceptionnel: La Pinte du Paradis. L’établissement est installé au sein du château d'Aigle, offrant une vue imprenable sur les vignes. On y sert une cuisine régionale qui fait honneur à la région qui vaut le détour.

Leysin: rando & sculptures, le tout face aux sommets

La boucle de La Riondaz, au départ de l'arrêt Leysin-Feydey, est l'une des plus belles randonnées automnales de la région: promenez-vous au milieu d’alpages teintés d'or, profitez de points de vue dégagés sur les Alpes vaudoises et appréciez ce silence de la montagne qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Pour se restaurer en chemin, le restaurant de Prafandaz propose une cuisine généreuse avec une belle terrasse face aux sommets. Et tout au long des sentiers, profitez de découvrir des pièces d’art contemporain: les sculptures de l'exposition Ailyos, posées en plein air au cœur du paysage, surgissent au détour d'un virage et vous feront vous arrêter net. A découvrir jusqu'au 25 octobre.

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Les hauteurs de Villars avec la vue comme récompense

Le Grand Chamossaire culmine à plus de 2100 mètres et se mérite, à pied pour les plus motivés ou en télésiège depuis Bretaye pour une ascension en toute décontraction. En automne, le panorama prend une dimension particulière: les couleurs de la vallée contrastent avec les premiers enneigements des cimes. Sur place, la cabine des sens propose une expérience de contemplation à 360° sur les Alpes, les Préalpes et, par temps clair, jusqu'au Léman. Un espace minimaliste dont on ressort avec quelque chose de difficile à formuler, mais qu'on a envie de partager. Accès en train depuis Bex jusqu'au Col-de-Bretaye.

Ponts historiques, forêts et bonnes adresses: le Sépey à votre rythme

Le sentier des ponts historiques part directement de la gare du Sépey, sur la ligne reliant Les Diablerets depuis Aigle. Il suit les méandres de la Grande Eau à travers une forêt en pleine explosion automnale, ponctué de ponts en pierre et de bois qui témoignent du savoir-faire des bâtisseurs d'une autre époque. Pour se restaurer en chemin, le Restaurant Le Cerf propose une cuisine simple et honnête dans un cadre chaleureux. Et pour une pause sucrée, le tea-room Le Mont d'Or est une adresse de village comme on n'en trouve plus beaucoup: des pâtisseries maison, du café chaud et un charme qui dépasse largement le cadre d'une simple halte.

Martigny: suivre le Chemin du vignoble

Depuis Martigny, un bus vous dépose au pont du Rhône à Branson, point de départ du chemin du vignoble. Les vignes s'étendent sur les coteaux et sont baignées d'une lumière d'automne qui rend tout plus intense. Le parcours suit les coteaux viticoles qui dominent la vallée du Rhône, avec les Alpes en toile de fond et les villages accrochés aux pentes: c'est le Valais dans toute sa générosité, à la fois grand et intime, authentique et chaleureux.

La Suisse à la carte: des excursions pour tous les goûts Une ligne de train, de nombreux moments forts: pars en excursion dans la région de ton choix, confortablement et à petits prix. Une ligne de train, de nombreux moments forts: pars en excursion dans la région de ton choix, confortablement et à petits prix. Découvrir d’autres excursions

Saillon, une étape à part

Franchir la porte de l'enceinte de Saillon, c'est entrer dans une autre époque. Le bourg médiéval surplombe la vallée du Rhône du haut de sa colline et ses ruelles pavées racontent des siècles de convoitises: Savoyards, évêques de Sion et seigneurs divers ont tous voulu s'en emparer. On y flâne sur les traces de Farinet, ce faux-monnayeur rocambolesque du XIXe siècle à qui les Saillonins ont consacré un musée, un sentier, une passerelle et même la plus petite vigne au monde. Et pour prolonger l'étape en tout détente, les Bains de Saillon proposent des bassins thermaux splendides, le tout avec une vue sur les montagnes valaisannes. Pour se rendre à Saillon, il faut prendre le train jusqu'à Martigny, puis des bus desservent Saillon, Collombeyres. Les bains se situent à 15 minutes à pied du bourg du village.

De la vieille ville aux vignes les plus hautes d'Europe: Viège et Visperterminen

Viège mérite une halte avant de prendre le bus pour Visperterminen. La vieille ville y préserve un centre historique soigné, discret et paisible: cette atmosphère particulière des villes valaisannes, façonnées autant par leur histoire que par la vie quotidienne. Depuis le village, le Heidaweg s'élève dans les vignes les plus hautes d'Europe, accrochées aux flancs de la montagne à plus de 1000 mètres d'altitude. En automne, les ceps prennent des teintes qui n'appartiennent qu'à cette saison et à cet endroit précis, avec des panoramas sur la vallée du Rhône qui justifient à eux seuls le déplacement. Le trajet jusqu'à Viège (Visp) est facile avec le train et pour Visperterminen, un bus vous emmène depuis Viège.

Safran et thermes au bord du Rhône: les trésors cachés de Brig

Chaque automne, quelque chose d'extraordinaire se produit à Mund. Les fleurs de safran éclosent par milliers dans les pâturages, teintant les champs de violet et d'or dans un spectacle que peu de gens connaissent et que tout le monde devrait voir au moins une fois. Mund est l'un des rares endroits en Suisse où le safran est encore cultivé de manière traditionnelle: la période de cueillette de mi-octobre à début novembre en fait une destination à part entière, accessible en bus depuis Brig. Et pour une pause bien méritée, les thermes de Brigerbad proposent des bassins extérieurs chauffés, avec vue sur les montagnes.