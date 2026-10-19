Sommer revit et Paris défie Barcelone

Mardi, le Paris SG reçoit un FC Barcelone invaincu. Mercredi, Yann Sommer et Bruges accueillent Lens. Deux soirées de l'UEFA Champions League à suivre sur CANAL+, avec un gardien suisse qui vient de battre son ancien club à San Siro.

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Mardi dernier, à San Siro, Yann Sommer a battu L'Inter de Milan, son ancien club, avec le Club Bruges (4-3). Le gardien suisse de 37 ans, parti libre de tout contrat de l’Inter en juin, a signé deux parades décisives face à Lautaro Martínez, cinq semaines après une soirée cauchemar contre Aston Villa. De quoi faire taire les critiques. Cette semaine, deux affiches de l'UEFA Champions League sont à suivre sur CANAL+: PSG-Barcelone mardi, puis Club Bruges-Lens mercredi, avec Sommer dans les buts.

Sommer: la revanche à San Siro

À la 56e minute, Lautaro Martínez se retrouve seul face à lui et tente de le feinter. Sommer reste debout et détourne le tir du pied. À la 87e, il sort une nouvelle volée du même Lautaro et préserve l’avance de Bruges. S'il n’est pas irréprochable pour autant: sur le 3-2, il repousse le tir de Sucic dans l’axe et l’attaquant argentin reprend le ballon, le gardien suisse a quand même montré un superbe niveau. Certes avec trois buts encaissés, mais aussi avec deux interventions qui ont pesé dans le résultat. Après la rencontre, il a confié que ce retour avait été «un peu émouvant».

Les affiches de l’UEFA Champions League à suivre ces prochains jours sur CANAL+ Deux rendez-vous à ne pas manquer de cette troisième journée de l'UEFA Champions League, à suivre en intégralité sur les chaînes CANAL+ et via l'application CANAL+. Mardi 20.10, à 21h: Paris SG - Barcelone Mercredi 21.10, à 21h: Club Bruges - Lens À noter que CANAL+ diffuse chaque semaine les grands rendez-vous du mardi et du mercredi en UEFA Champions League, 100% des matchs du Paris Saint-Germain tout au long de la saison ainsi que 100% des matchs de Premier League. Deux rendez-vous à ne pas manquer de cette troisième journée de l'UEFA Champions League, à suivre en intégralité sur les chaînes CANAL+ et via l'application CANAL+. Mardi 20.10, à 21h: Paris SG - Barcelone Mercredi 21.10, à 21h: Club Bruges - Lens À noter que CANAL+ diffuse chaque semaine les grands rendez-vous du mardi et du mercredi en UEFA Champions League, 100% des matchs du Paris Saint-Germain tout au long de la saison ainsi que 100% des matchs de Premier League. Ça m'intéresse!

Et c'est un soulagement pour Yann Sommer. Le gardien a été vivement critiqué en Belgique en septembre après deux erreurs en quelques jours, l’une contre Aston Villa, l’autre contre l’Antwerp.

Club Bruges - Lens: un duel pour la zone des barrages

Mercredi (21h), Bruges reçoit Lens et le classement donne de l’enjeu au match: les deux clubs sont voisins, 18e et 19e, avec 3 points chacun après deux journées. Les huit premiers se qualifient directement pour les huitièmes de finale, les places 9 à 24 passent par les barrages.

CANAL+ Sport: bien plus que les matchs © 2026 City Football Group CANAL+ Sport, c'est bien davantage les matchs: notamment un accès à de nombreux résumés, documentaires et émissions autour du foot. À voir notamment Cityzen Pep, documentaire en 4 épisodes qui suit Manchester City à travers une saison 2024-2025 décevante vers un doublé national, avec un accès sans filtre à Pep Guardiola, ses joueurs et la salle d'administration du club. CANAL+ Sport, c'est bien davantage les matchs: notamment un accès à de nombreux résumés, documentaires et émissions autour du foot. À voir notamment Cityzen Pep, documentaire en 4 épisodes qui suit Manchester City à travers une saison 2024-2025 décevante vers un doublé national, avec un accès sans filtre à Pep Guardiola, ses joueurs et la salle d'administration du club. Découvrir l'offre CANAL+ Sport

Lens s’est imposé à Prague pour son entrée en lice (3-2), puis s’est incliné 0-2 contre le Sporting à Bollaert, malgré 21 tirs dont seulement 6 cadrés. Tombeur du Paris SG au Trophée des Champions en août, le club a changé d’entraîneur à la mi-septembre. Face à une équipe qui tire beaucoup, Sommer devrait avoir du travail. Mais Bruges ne démordra pas: le club peut compter sur Nicolò Tresoldi, auteur d’un triplé à Milan.

Paris SG - Barcelone: la grande affiche de mardi

On ne peut mentionner l'UEFA Champions League, cette semaine, sans parler de ce match! Mardi (21h), au Parc des Princes, le double tenant du titre reçoit un FC Barcelone qui survole les terrains et affiche un sans faute: dix victoires en dix matchs toutes compétitions confondues, et neuf buts en deux rencontres de l'UEFA Champions League. Mardi dernier, Lamine Yamal a mis le feu à Galatasaray (4-1). Le Paris Saint-Germain, lui, arrive après un déplacement à Manchester City, mercredi 14, et un début de saison compliqué en Ligue 1, avant de retrouver des couleurs (3-1 contre Le Mans). L’enjeu est immense: un troisième sacre consécutif serait du jamais-vu depuis le Real Madrid de Zinédine Zidane.

Et puis le match aura aussi un duel dans le duel: Ousmane Dembélé contre Lamine Yamal. Le Français a remporté le Ballon d’Or 2025 devant l’Espagnol et tous deux sont à nouveau nommés pour la récompense. Et si la réponse au Ballon d'Or viendra le lundi 26 octobre, à Londres, le match sera une occasion de les voir s'affronter.

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D'ici quelques semaines le Paris SG aura un autre rendez-vous à ne pas manquer, avec cette fois un joueur Suisse comme adversaire: Aston Villa et Johan Manzambi recevront le Paris Saint-Germain le 8 décembre. Une rencontre à suivre sur CANAL+ comme tous les matchs du genevois en Premier League.