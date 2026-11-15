Trois anciens conseillers fédéraux sortent du bois pour défendre l'armement

Trois anciens conseillers fédéraux font campagne pour la révision de la loi sur l'armement. Inquiets pour la sécurité du pays, Kaspar Villiger, Adolf Ogi et Samuel Schmid unissent leurs voix: «La situation a changé.»

Votation sur le matériel de guerre

Reza Rafi

En principe, la règle est «servir et disparaître». Une fois retirés, les anciens conseillers fédéraux laissent le champ libre à leurs successeurs. Lorsqu'un ex-magistrat s'immisce malgré tout dans les affaires courantes, c'est qu'il y a de l'eau dans le gaz. Et dans le cas présent, ils sont carrément trois à sortir du bois.

Kaspar Villiger, Adolf Ogi et Samuel Schmid ont tous les trois été ministres de la Défense. Et tous ont décidé de prendre publiquement position dans le débat précédant la votation sur les futures règles d'exportation d'armes.

«La situation a changé»

Kaspar Villiger a dirigé l'ancien Département militaire de 1989 à 1995, à une époque où l'ordre mondial basculait avec l'effondrement de l'Union soviétique. Son intervention dans le débat actuel est à mettre en lien avec son prochain livre, à paraître l'an prochain, dont il a d'ores et déjà dévoilé un extrait. «Une armée efficace a aussi besoin d'une industrie d'armement nationale performante, dont la survie est aujourd'hui menacée», écrit-il.

Le marché suisse étant trop étroit, les entreprises dépendent des exportations. Or, une politique trop restrictive «met non seulement en péril notre industrie d'armement, mais complique également les importations d'armes nécessaires», avertit-il.

Son successeur Adolf Ogi estime lui aussi que la sécurité de la Suisse est sous pression: «Lorsque je dirigeais le Département militaire au milieu des années 1990, notre pays semblait en sécurité après la fin de la guerre froide, mais la situation a radicalement changé.»

La gauche combat le projet

Sa conclusion est sans appel: «Une Suisse sûre et neutre a besoin d'une industrie d'armement opérationnelle, condition indispensable pour que notre armée reste capable d'intervenir en cas d'urgence.» Il soutient donc, aux côtés du Conseil fédéral, du Conseil national et du Conseil des Etats, cette «révision responsable de la loi sur le matériel de guerre».

Adolf Ogi reçoit l'appui de son successeur et ancien collègue de parti à l'UDC, Samuel Schmid. «Nous devons assumer nos responsabilités aujourd'hui pour garantir notre sécurité demain», affirme-t-il, estimant que la Suisse a besoin d'une armée crédible et d'une base industrielle fiable. «La révision de la loi sur le matériel de guerre renforce cette capacité et fixe des règles claires, conformes à nos valeurs et à nos engagements internationaux.»

La gauche combat résolument le projet, redoutant que des armes suisses ne soient utilisées dans des conflits armés. Le peuple tranchera lors de la votation du 29 novembre.