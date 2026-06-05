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Trafic, douanes, aéroport...
G7: on sait enfin quelles routes seront bloquées à Genève

A l’approche du sommet du G7 à Évian, les restrictions de circulation se précisent côté suisse. L’autoroute A1 sera partiellement fermée, plusieurs accès autoroutiers seront bloqués et les trajets vers l’aéroport et les douanes risquent d’être fortement perturbés.
Publié: 17:15 heures
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Dernière mise à jour: 17:20 heures
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La police genevoise communique sur les restrictions de circulation autour du sommet du G7 à Evian, en France.
Photo: Police GE
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Lucie FehlbaumCheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Cette fois, les automobilistes savent à quoi s’en tenir. A dix jours du sommet du G7 organisé à Evian-les-Bains, du 15 au 17 juin, la police cantonale genevoise a détaillé les restrictions de circulation prévues sur l’autoroute A1. Et elles promettent de compliquer sérieusement les déplacements dans le canton.

Le dispositif sera mis en place du lundi 15 juin à 00h01 au mercredi 17 juin à 23h59. En provenance du canton de Vaud, il ne sera plus possible de poursuivre sur l’A1 en direction de la douane de Bardonnex. Une sortie forcée obligatoire sera mise en place aux sorties de Meyrin, Vernier et Genève-Centre.

Plusieurs accès seront également fermés: la sortie et l’entrée autoroutières de Bernex, celles de Perly et Plan-les-Ouates, ainsi que la bretelle depuis la Praille en direction de Bardonnex. Une restriction spécifique est prévue le dimanche 14 juin, veille de l’ouverture officielle du sommet et jour de la manifestation anti G7. De 6h à 23h59, la sortie de l'A1 Vengeron – Genève-Lac sera fermée.

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En provenance de France, en revanche, le flux habituel sera maintenu, avec les deux voies de circulation. Mais cela ne signifie pas que les trajets transfrontaliers seront simples. La police prévient que des temps d’attente supplémentaires sont à prévoir, notamment aux passages de frontière restés ouverts.

Les camions invités à éviter Genève

Le trafic de marchandises routier international sera particulièrement concerné. Les poids lourds arrivant du canton de Vaud devront effectuer leurs formalités douanières à Ferney ou à Thônex-Vallard. Cette dernière option est toutefois déconseillée, puisqu’elle implique de traverser la ville de Genève.

La police recommande donc fortement d’éviter le secteur et de privilégier d’autres postes douaniers, comme Vallorbe, dans le canton de Vaud, ou d’autres passages situés sur l’arc jurassien. Côté français, une zone d’attente dite «tampon» sera mise en place en amont de la douane de Bardonnex.

Certains passages frontières seront par ailleurs fermés pendant la durée du sommet. Ils ne pourront plus être empruntés dès le milieu de l’après-midi du jeudi 11 juin, afin de permettre l’installation des infrastructures de sécurité.

Des macarons pour certains passages

Le Conseil d’Etat genevois a aussi prévu un dispositif de macarons pour permettre l’accès aux points de passage frontaliers de Bardonnex et de Thônex-Vallard. En parallèle, trois douanes secondaires seront ouvertes à des horaires spécifiques afin de fluidifier les déplacements des personnes concernées.

Ces ouvertures particulières seront en vigueur du 12 au 18 juin inclus, de 6h à 9h30 puis de 15h30 à 19h. Les autorités demandent aux usagers de se conformer strictement aux ordres de la police.

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Un numéro gratuit a également été mis en place pour répondre aux questions liées au G7, qu’il s’agisse du dispositif de sécurité, de la mobilité, des accès ou des conséquences sur la vie quotidienne dans le canton. Le 0800 902 456 est joignable du 8 au 18 juin, de 11h à 19h.

L’aéroport reste ouvert, mais il faudra anticiper

L’aéroport de Genève sera lui aussi au cœur du dispositif. Les vols commerciaux sont maintenus, mais Genève Aéroport prévient que des perturbations de circulation sont à prévoir dès le 12 juin, notamment aux abords de la plateforme, sur les grands axes d’accès et aux postes de douane.

L’aéroport restera mobilisé du 13 au 19 juin avec une organisation adaptée pour accompagner l’événement. Les passagers sont invités à anticiper leur trajet, à prévoir une marge suffisante et à consulter régulièrement les informations pratiques avant de se rendre sur place.

Cette précaution n’a rien d’anecdotique. Genève Aéroport doit servir de point d’arrivée majeur pour les délégations attendues au sommet d’Évian, situé juste de l’autre côté du Léman.

Le lac Léman aussi sous contrôle

Les restrictions ne se limiteront pas à la route. Sur le Léman, des zones d’exclusion et d’interdiction seront établies du 11 au 17 juin autour d’Évian. Elles toucheront la navigation, la plaisance et certaines activités de loisirs, en France comme en Suisse.

Le débarcadère d’Évian sera fermé, ce qui obligera la CGN à dévier sa ligne N1 vers Lugrin. Les passagers devront se soumettre à des contrôles d’identité et disposer du Pass G7 pour accéder aux zones sécurisées.

La zone d’interdiction couvrira environ 10 km² du lac, jusqu’à la frontière suisse. Des forces de sécurité renforcées sont attendues sur l’eau comme sur les rives. Autrement dit, pendant une semaine, le Léman ne sera pas seulement un décor de sommet: il fera partie intégrante du dispositif de sécurité.

Un sommet français, des effets très suisses

La Suisse romande se retrouve directement concernée par le sommet se déroulant à Evian. L’aéroport de Genève, les douanes, l’autoroute A1, le Léman et les cantons de Genève, Vaud et Valais font partie de l’équation sécuritaire.

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A Genève, ces restrictions s’ajoutent à un climat déjà tendu autour de la contestation du sommet et des manifestations anti-G7. Les autorités insistent sur la nécessité d’un dispositif exceptionnel. Les usagers, eux, devront surtout retenir une chose: entre le 11 et le 19 juin, mieux vaudra éviter les déplacements improvisés. Le télétravail est recommandé pour celles et ceux qui peuvent le pratiquer.

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