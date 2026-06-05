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Un accord trouvé
La manif No-G7 bifurquera avant le pont du Mont-Blanc

La manifestation contre le sommet du G7 à Genève le 14 juin évitera le pont du Mont-Blanc. Un accord sur l'itinéraire a été trouvé entre militants et la conseillère d'État Carole-Anne Kast.
Publié: 11:26 heures
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Dernière mise à jour: il y a 36 minutes
Le tracé de la manifestation a créé le débat.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

La manifestation du 14 juin à Genève contre le sommet du G7 d'Evian (F) ne passera pas près du pont du Mont-Blanc. Un accord sur une bifurcation depuis les quais sur la rue des Alpes a été trouvé jeudi soir entre les militants et la conseillère d'Etat Carole-Anne Kast.

Elle est «entrée en matière» pour des ajustements du tracé, sur la rive droite, dévoilé la semaine dernière par le gouvernement, a affirmé vendredi à Keystone-ATS une responsable de la coalition No G7, Françoise Nyffeler. Comme le franchissement du pont du Mont-Blanc est interdit, les manifestants estimaient qu'un passage près de l'ouvrage pourrait aboutir à une confrontation avec les forces de l'ordre.

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Le défilé évitera la rue de la Servette que les militants considérent comme dangereuse en raison d'îlots. La conseillère d'Etat a aussi autorisé que les manifestants puissent rester au parc de Mon Repos après leur marche pour assiter aux discours, ajoute Mme Nyffeler.

Le défilé est autorisé dès 16h00. Les participants devraient avoir quitté le parc vers 22h00 «au maximum», dit Mme Nyffeler.

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