L'A1 entre Meyrin et Bardonnex, en direction de la France, sera fermé durant la durée du G7. Le sommet aura lieu du 15 au 17 juin à Evian-Les-Bains.

L’un des axes les plus fréquentés de Genève sera fermé pour le G7

L’un des axes les plus fréquentés de Genève sera fermé pour le G7

Nouvelle déconvenue à quelques jours du lancement du G7 à Evian-les-Bains. Selon les informations de la RTS, l’un des axes les plus fréquentés du canton de Genève sera partiellement fermé durant toute la durée du sommet, soit pendant 72 heures.

Il s’agit de l’autoroute A1 entre Meyrin et le postes-frontière de Bardonnex, en direction de la France. Ce tronçon, particulièrement emprunté par les travailleurs frontaliers et les camions de marchandises, relie l’aéroport de Genève à la France en évitant le centre-ville. Avec cette fermeture, les patrons d’entreprises genevois craignent des engorgement importants. Une situation qui pourrait être accentuée par la fermeture de nombreux postes-frontière dans le même temps.

Aucune explication de la part des autorités

Le directeur général de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève s’est exprimé au micro de la Matinale de vendredi: «La difficulté, c'est que Bardonnex est vraiment ce nœud stratégique près duquel beaucoup d'entreprises disposent de bureaux. Dans la réalité des faits, être privés d'accès à Bardonnex et ensuite à l'autoroute, c'est se voir priver de son gagne-pain».

Les patrons ne sont pas les seuls à s'inquiéter des répercussions du G7. Au centre-ville de Genève, de nombreux commerces se sont déjà barricadés derrière des palissades de bois. Ces derniers appréhendent d'éventuelles manifestations et dégradations au même titre que celles survenues en 2003.

De leur côté, les autorités n'ont pas encore expliqué les motifs de cette fermeture routière. Une prise de parole du Conseil d'Etat et de la police est toutefois attendue dans les prochains jours, d'après la RTS.