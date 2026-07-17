La Suisse transpire. Lacs, rivières et piscines deviennent les plus beaux lieux de rendez-vous de l’été. Et quand, après un plongeon dans l’eau froide, un verre de vin bien frais vous attend sur la nappe de pique-nique, l’été prend tout son sens.

Article rémunéré, présenté par Mondovino.

L’été peut être franchement éprouvant. La chaleur est étouffante. L’asphalte scintille. Les nuits n’apportent guère de fraîcheur. Il se passe rarement une journée sans que l’on parle de records de température, de climatisation ou de glaciers qui fondent. On en oublierait presque que nous vivons justement ces semaines que nous avons attendues tout l’hiver. Car soyons honnêtes. A quel autre moment passons-nous des après-midis entiers pieds nus au bord du lac, à sauter d’un ponton en riant ou à nous installer avec un livre à l’ombre des arbres? A quel autre moment une soirée sent-elle la crème solaire, les grillades et l’eau fraîche? L’été nous offre une légèreté qui manque souvent au quotidien.

Ces jours-ci, la Suisse se transforme en grand salon à ciel ouvert. Les familles étalent leurs linges de bain à la piscine. Les groupes d’amis se retrouvent au bord des rivières. Sur un SUP, on glisse tranquillement sur des lacs lisses comme des miroirs. Celles et ceux qui sont déjà en vacances troquent leur ponton habituel contre une baie marine balayée par le vent et savourent la brise salée sur leur peau. On peut bien sûr parler de la chaleur. Mais elle ne doit pas nous faire oublier ce que l’été a de beau. Car, avant même que l’on s’en rende compte, les journées raccourciront à nouveau. Les soirées deviendront plus fraîches. Les sacs de baignade retourneront à la cave et le parfum de la crème solaire deviendra le souvenir d’un été passé beaucoup trop vite.

C’est pourquoi il vaut la peine de profiter de chaque journée ensoleillée. Entre amis. En famille. Autour d’un simple pique-nique. Et, bien sûr, avec une bouteille de vin qui apporte au verre autant de fraîcheur qu’un plongeon dans l’eau froide. Car peu de choses accompagnent mieux une journée d’été au bord de l’eau que des blancs légers, des rosés élégants ou des vins mousseux pleins de finesse, qui rendent l’instant encore un peu plus agréable.

Le rafraîchissant Vin de Pays du Var IGP The Pale by Sacha Lichine, à 14.95 francs Peu de régions incarnent l’été aussi bien que la Provence. Entre pins, champs de lavande et criques turquoise, les plages de rêve s’enchaînent. La baie de Pampelonne, près de Saint-Tropez, invite tout particulièrement à terminer la journée les pieds dans le sable, avec un rosé bien frais. «The Pale» apporte exactement cet art de vivre dans le verre. Au nez, il dévoile de fins arômes de fraise, de pamplemousse rose et de pêche blanche. En bouche, ce rosé se montre merveilleusement sec, léger et élégant, avec une acidité rafraîchissante et une longue finale fruitée. Il accompagne parfaitement les salades estivales, les crevettes, le poisson grillé ou tout simplement une longue journée de baignade avec style. Vin de Pays du Var IGP The Pale by Sacha Lichine, à 14.95 francs Peu de régions incarnent l’été aussi bien que la Provence. Entre pins, champs de lavande et criques turquoise, les plages de rêve s’enchaînent. La baie de Pampelonne, près de Saint-Tropez, invite tout particulièrement à terminer la journée les pieds dans le sable, avec un rosé bien frais. «The Pale» apporte exactement cet art de vivre dans le verre. Au nez, il dévoile de fins arômes de fraise, de pamplemousse rose et de pêche blanche. En bouche, ce rosé se montre merveilleusement sec, léger et élégant, avec une acidité rafraîchissante et une longue finale fruitée. Il accompagne parfaitement les salades estivales, les crevettes, le poisson grillé ou tout simplement une longue journée de baignade avec style. Commander maintenant

Le convivial Naturaplan Bio Neuchâtel AOC Rosé de Perdrix Domaine des Coccinelles, à 18.95 francs Le lac de Neuchâtel compte parmi les plus beaux paradis de baignade de Suisse. Les rives autour d’Estavayer-le-Lac associent joie de vivre, plage de sable et eau limpide pour composer une journée d’été parfaite. L’œil-de-perdrix est une spécialité de rosé protégée en Suisse. Cette cuvée du «Domaine des Coccinelles», à Neuchâtel, révèle au nez de fines notes de framboise, de groseille et de cerise rouge. En bouche, ce vin est frais, harmonieux et élégant, avec un fruité vif et une structure agréablement sèche. Il accompagne les assiettes froides, les légumes grillés ou les apéritifs estivaux avec une belle légèreté. Naturaplan Bio Neuchâtel AOC Rosé de Perdrix Domaine des Coccinelles, à 18.95 francs Le lac de Neuchâtel compte parmi les plus beaux paradis de baignade de Suisse. Les rives autour d’Estavayer-le-Lac associent joie de vivre, plage de sable et eau limpide pour composer une journée d’été parfaite. L’œil-de-perdrix est une spécialité de rosé protégée en Suisse. Cette cuvée du «Domaine des Coccinelles», à Neuchâtel, révèle au nez de fines notes de framboise, de groseille et de cerise rouge. En bouche, ce vin est frais, harmonieux et élégant, avec un fruité vif et une structure agréablement sèche. Il accompagne les assiettes froides, les légumes grillés ou les apéritifs estivaux avec une belle légèreté. Commander maintenant

Le limpide Rheingau Kiedricher Riesling QbA trocken Eva Fricke, à 19.95 francs Le Rhin est bien plus qu’une voie navigable. Entre Rüdesheim et Eltville, il traverse l’un des plus beaux paysages viticoles d’Europe. Si l’on s’assoit un soir d’été au bord du Rhin, que l’on regarde passer les bateaux, on comprend immédiatement pourquoi la vigne y est cultivée au plus haut niveau depuis des siècles. Ce riesling enchante par ses parfums de citron vert, de pomme verte et de pêche blanche. En bouche, il séduit avec une minéralité précise, une acidité vive et une grande élégance. Sa fraîcheur en fait le compagnon idéal du poisson, des sushis ou des plats de légumes estivaux, mais aussi d’un après-midi détendu au bord du fleuve. Rheingau Kiedricher Riesling QbA trocken Eva Fricke, à 19.95 francs Le Rhin est bien plus qu’une voie navigable. Entre Rüdesheim et Eltville, il traverse l’un des plus beaux paysages viticoles d’Europe. Si l’on s’assoit un soir d’été au bord du Rhin, que l’on regarde passer les bateaux, on comprend immédiatement pourquoi la vigne y est cultivée au plus haut niveau depuis des siècles. Ce riesling enchante par ses parfums de citron vert, de pomme verte et de pêche blanche. En bouche, il séduit avec une minéralité précise, une acidité vive et une grande élégance. Sa fraîcheur en fait le compagnon idéal du poisson, des sushis ou des plats de légumes estivaux, mais aussi d’un après-midi détendu au bord du fleuve. Commander maintenant

Le pétillant Bio Vaud P’tites Bulles Cave de la Côte, à 15.50 francs Le Léman est l’un des lacs les plus majestueux d’Europe. A Lausanne, à Morges ou dans le vignoble en terrasses de Lavaux classé à l’UNESCO, de petits lieux de baignade invitent partout à plonger dans l’eau avant de laisser le regard filer sur le lac et les Alpes. «P’tites Bulles» apporte exactement cette légèreté dans le verre. De fines bulles montent avec élégance et portent des arômes d’agrumes, de fleurs blanches et de pomme fraîche. En bouche, ce vin effervescent est vivant, sec et délicieusement stimulant. Il est parfait à l’apéritif ou avec des plats de poisson légers et transforme chaque coucher de soleil au bord du lac en petite fête. Bio Vaud P’tites Bulles Cave de la Côte, à 15.50 francs Le Léman est l’un des lacs les plus majestueux d’Europe. A Lausanne, à Morges ou dans le vignoble en terrasses de Lavaux classé à l’UNESCO, de petits lieux de baignade invitent partout à plonger dans l’eau avant de laisser le regard filer sur le lac et les Alpes. «P’tites Bulles» apporte exactement cette légèreté dans le verre. De fines bulles montent avec élégance et portent des arômes d’agrumes, de fleurs blanches et de pomme fraîche. En bouche, ce vin effervescent est vivant, sec et délicieusement stimulant. Il est parfait à l’apéritif ou avec des plats de poisson légers et transforme chaque coucher de soleil au bord du lac en petite fête. Commander maintenant

Le salin Rías Baixas DO Albariño Rías Baixas Codax, à 16.90 francs Au nord-ouest de l’Espagne, les côtes sauvages, les petites criques de sable et les vagues déferlantes de l’Atlantique se succèdent. La magnifique «Praia das Catedrais» impressionne tout particulièrement par ses imposantes formations rocheuses et sa brise marine rafraîchissante. Cet albariño de «Martín Codax» dévoile des arômes intenses d’agrumes, d’abricot et de fruits exotiques. En bouche, il est juteux, frais, merveilleusement salin et minéral. Cette fraîcheur maritime en fait le compagnon idéal des huîtres, des moules, des crevettes grillées ou d’un pique-nique décontracté face à la mer. Rías Baixas DO Albariño Rías Baixas Codax, à 16.90 francs Au nord-ouest de l’Espagne, les côtes sauvages, les petites criques de sable et les vagues déferlantes de l’Atlantique se succèdent. La magnifique «Praia das Catedrais» impressionne tout particulièrement par ses imposantes formations rocheuses et sa brise marine rafraîchissante. Cet albariño de «Martín Codax» dévoile des arômes intenses d’agrumes, d’abricot et de fruits exotiques. En bouche, il est juteux, frais, merveilleusement salin et minéral. Cette fraîcheur maritime en fait le compagnon idéal des huîtres, des moules, des crevettes grillées ou d’un pique-nique décontracté face à la mer. Commander maintenant

Le vif Zürich AOC Zürichsee Riesling-Sylvaner, à 14.95 francs En été, le lac de Zurich devient un immense lieu de rencontre à ciel ouvert. Les bains de Rapperswil ou de Tiefenbrunnen associent tout particulièrement de belles pelouses, une eau limpide et une vue magnifique sur les Alpes. Ce riesling-sylvaner séduit par ses arômes délicats de pomme verte, de fleur de sureau et d’agrumes. En bouche, il se révèle léger, frais et merveilleusement équilibré avec un fruité agréable et une acidité vive. Il se marie à merveille avec des salades estivales, des filets de féra ou tout simplement avec un après-midi de détente au bord du lac de Zurich, quand le soleil disparaît lentement derrière les collines. Zürich AOC Zürichsee Riesling-Sylvaner, à 14.95 francs En été, le lac de Zurich devient un immense lieu de rencontre à ciel ouvert. Les bains de Rapperswil ou de Tiefenbrunnen associent tout particulièrement de belles pelouses, une eau limpide et une vue magnifique sur les Alpes. Ce riesling-sylvaner séduit par ses arômes délicats de pomme verte, de fleur de sureau et d’agrumes. En bouche, il se révèle léger, frais et merveilleusement équilibré avec un fruité agréable et une acidité vive. Il se marie à merveille avec des salades estivales, des filets de féra ou tout simplement avec un après-midi de détente au bord du lac de Zurich, quand le soleil disparaît lentement derrière les collines. Commander maintenant

L'article a été rédigé par Tobias Gysi, universitaire spécialisé dans le vin et sommelier suisse. Il est l'auteur de la rubrique «Château Gysi» pour Mondovino.