Quand le monde du foot débat de tactiques, de transferts et de buts de rêve, une autre question préoccupe certains: quels crus auraient les épaules pour être titulaires de notre expert en vins?

Article rémunéré, présenté par Mondovino.

C'est à nouveau la période où tout tourne autour du rectangle vert, du ballon rond et des buts. Et comme tout le monde, notre chroniqueur en vin est en plein dedans: «Dans une autre vie, j'aurais adoré être entraîneur de foot. Ou mieux encore, propriétaire d'un club. Je déciderais moi-même qui joue, qui reste sur le banc et qui tire le coup franc décisif. À la place, je me retrouve régulièrement sur Fantasy Football. Je déplace des joueurs, réorganise des compositions et me perds dans l'idée de l'équilibre parfait. Et un jour, cette idée m'est venue, assez logique au fond. Pourquoi évaluer uniquement des footballeurs, puisqu'il y a cette deuxième passion: le vin!»

Le onze de départ à parcourir

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Alors que beaucoup servent de la bière et des chips pour une soirée foot, moi je compose une autre équipe. Un onze de vins! Chaque vin avec un rôle précis, une personnalité propre et exactement la qualité qu'un joueur de haut niveau requiert à son poste. Pas de noms pour la galerie, pas de stars pour elles-mêmes. Mais des caractères qui fonctionnent ensemble. Car comme au foot, c'est rarement l'équipe la plus bruyante qui gagne, mais celle qui prend les bonnes décisions au bon moment.

Le gardien Sussex Brut NV Henners Vineyard, à 29.95 francs. Le gardien est le dernier rempart. Il ne juge pas de la beauté du jeu, mais de la stabilité. Quand la surface devient chaotique, il faut du calme, du timing et ce moment de clarté absolue. Le Sussex Brut du sud de l'Angleterre est élaboré de façon traditionnelle et apporte exactement cette posture. Frais, précis et avec une fine effervescence presque nerveuse qui le maintient toujours en alerte. Au nez: agrumes, pomme verte et une touche de brioche. En bouche: tendu, vif et d'une concentration sans compromis jusqu'au coup de sifflet final. Parfait avec des chips au sel de mer, des amandes grillées ou de petits gougères. Pour plus d'élégance, servez-le avec un feuilleté au saumon ou une simple focaccia au romarin. Pas d'entrée lourde, mais un départ net et frais dans le match. Sussex Brut NV Henners Vineyard, à 29.95 francs. Le gardien est le dernier rempart. Il ne juge pas de la beauté du jeu, mais de la stabilité. Quand la surface devient chaotique, il faut du calme, du timing et ce moment de clarté absolue. Le Sussex Brut du sud de l'Angleterre est élaboré de façon traditionnelle et apporte exactement cette posture. Frais, précis et avec une fine effervescence presque nerveuse qui le maintient toujours en alerte. Au nez: agrumes, pomme verte et une touche de brioche. En bouche: tendu, vif et d'une concentration sans compromis jusqu'au coup de sifflet final. Parfait avec des chips au sel de mer, des amandes grillées ou de petits gougères. Pour plus d'élégance, servez-le avec un feuilleté au saumon ou une simple focaccia au romarin. Pas d'entrée lourde, mais un départ net et frais dans le match. Commander maintenant

Défense

L'arrière gauche Marlborough Sauvignon Blanc Matua Lands & Legends, à 19.95 francs. L'arrière gauche, c'est l'énergie à l'état pur. Il court, sprinte, défend et surgit au bon moment vers l'avant. On le voit rarement s'arrêter, parce qu'il maintient le jeu en mouvement en permanence. Le Sauvignon Blanc de Nouvelle-Zélande est exactement ce type de joueur. Vif, direct et sans détours. Il ne joue pas compliqué, mais avec une ligne claire et beaucoup de rythme. Au nez: groseille à maquereau, citron vert et herbes fraîches. En bouche: précis, vif et toujours avec du mordant vers le but. Parfait avec tout ce qui est frais et rapide. Sushis ou chicken wings au citron s'accordent aussi bien que des nachos croustillants avec du guacamole. L'essentiel: du rythme, de la fraîcheur et pas de lourdeur dans le jeu. Marlborough Sauvignon Blanc Matua Lands & Legends, à 19.95 francs. L'arrière gauche, c'est l'énergie à l'état pur. Il court, sprinte, défend et surgit au bon moment vers l'avant. On le voit rarement s'arrêter, parce qu'il maintient le jeu en mouvement en permanence. Le Sauvignon Blanc de Nouvelle-Zélande est exactement ce type de joueur. Vif, direct et sans détours. Il ne joue pas compliqué, mais avec une ligne claire et beaucoup de rythme. Au nez: groseille à maquereau, citron vert et herbes fraîches. En bouche: précis, vif et toujours avec du mordant vers le but. Parfait avec tout ce qui est frais et rapide. Sushis ou chicken wings au citron s'accordent aussi bien que des nachos croustillants avec du guacamole. L'essentiel: du rythme, de la fraîcheur et pas de lourdeur dans le jeu. Commander maintenant

L'arrière droit Chenin Blanc Cellar Selection Stellenbosch WO Kleine Zalze, à 12.50 francs. L'arrière droit est la tête froide de l'autre côté. Moins de show, plus de vision. Il sait exactement quand avancer et quand rester, et apporte de la stabilité dans les phases agitées. Le Chenin Blanc d'Afrique du Sud est aussi maîtrisé qu'intelligent. Un peu plus large dans l'expression, mais toujours avec une structure nette. Poire mûre, pomme et fines notes de miel au nez. En bouche: rond, harmonieux et avec assez de tension pour porter proprement le jeu vers l'avant. Délicieux avec une cuisine solide et bien exécutée. Poulet grillé, currys légèrement épicés, club-sandwich ou pommes de terre au four avec du fromage blanc aux herbes. Pas de spectacle, mais de la fiabilité dans l'assiette. Chenin Blanc Cellar Selection Stellenbosch WO Kleine Zalze, à 12.50 francs. L'arrière droit est la tête froide de l'autre côté. Moins de show, plus de vision. Il sait exactement quand avancer et quand rester, et apporte de la stabilité dans les phases agitées. Le Chenin Blanc d'Afrique du Sud est aussi maîtrisé qu'intelligent. Un peu plus large dans l'expression, mais toujours avec une structure nette. Poire mûre, pomme et fines notes de miel au nez. En bouche: rond, harmonieux et avec assez de tension pour porter proprement le jeu vers l'avant. Délicieux avec une cuisine solide et bien exécutée. Poulet grillé, currys légèrement épicés, club-sandwich ou pommes de terre au four avec du fromage blanc aux herbes. Pas de spectacle, mais de la fiabilité dans l'assiette. Commander maintenant

Le bosseur Ojo de Agua Malbec Dieter Meier, à 19.95 francs. Le premier défenseur central, c'est de la force pure. Celui qui cherche les duels et les gagne la plupart du temps. Pas un joueur pour les gestes fins, mais pour les situations nettes. Le Malbec argentin est profond, sombre et massivement structuré, mais jamais figé. Baies noires, pruneaux et notes épicées au nez. En bouche: dense, puissant et avec assez de tannins pour tenir tout attaquant à distance. Exceptionnel avec des burgers, de la viande grillée ou du bœuf mijoté lentement. Lasagnes ou ragoût corsé s'y accordent aussi parfaitement. Une cuisine avec du poids, qui tient debout comme lui. Ojo de Agua Malbec Dieter Meier, à 19.95 francs. Le premier défenseur central, c'est de la force pure. Celui qui cherche les duels et les gagne la plupart du temps. Pas un joueur pour les gestes fins, mais pour les situations nettes. Le Malbec argentin est profond, sombre et massivement structuré, mais jamais figé. Baies noires, pruneaux et notes épicées au nez. En bouche: dense, puissant et avec assez de tannins pour tenir tout attaquant à distance. Exceptionnel avec des burgers, de la viande grillée ou du bœuf mijoté lentement. Lasagnes ou ragoût corsé s'y accordent aussi parfaitement. Une cuisine avec du poids, qui tient debout comme lui. Commander maintenant

Le stratège Valais AOC Johannisberg Chamoson, à 19.50 francs. Le deuxième défenseur central est le penseur à côté du guerrier. Il ne gagne pas ses duels par la force, mais par le positionnement et le timing. Le Johannisberg valaisan est fin, calme et précis. Notes florales, fruits à noyau et une touche d'amande. En bouche: équilibré, légèrement crémeux et pourtant avec une tension intérieure qui ne vacille jamais. Majestueux avec du poulet au four aux herbes, un risotto aux champignons ou un rösti au fromage. Un plateau de fromages doux s'y accorde aussi parfaitement. Une cuisine honnête, sans bruit, mais avec de la substance. Valais AOC Johannisberg Chamoson, à 19.50 francs. Le deuxième défenseur central est le penseur à côté du guerrier. Il ne gagne pas ses duels par la force, mais par le positionnement et le timing. Le Johannisberg valaisan est fin, calme et précis. Notes florales, fruits à noyau et une touche d'amande. En bouche: équilibré, légèrement crémeux et pourtant avec une tension intérieure qui ne vacille jamais. Majestueux avec du poulet au four aux herbes, un risotto aux champignons ou un rösti au fromage. Un plateau de fromages doux s'y accorde aussi parfaitement. Une cuisine honnête, sans bruit, mais avec de la substance. Commander maintenant

Millieu de terrain

Le capitaine Rioja DOCa Gran Reserva Viña Real, à 23.95 francs. Le milieu défensif est le métronome et le capitaine. Il calme, accélère et décide quand le jeu respire et quand il explose. Le Rioja Gran Reserva d'Espagne est évolué, profond et plein d'autorité. Cerises noires, cuir, épices et arômes de torréfaction. En bouche: élégant, complexe et avec un leadership qui n'a jamais besoin de hausser le ton. Servez-le avec de l'agneau, des plats mijotés ou un filet de bœuf. Un fromage à pâte dure affiné fonctionne aussi à merveille. Tout avec de la profondeur et du temps. Rioja DOCa Gran Reserva Viña Real, à 23.95 francs. Le milieu défensif est le métronome et le capitaine. Il calme, accélère et décide quand le jeu respire et quand il explose. Le Rioja Gran Reserva d'Espagne est évolué, profond et plein d'autorité. Cerises noires, cuir, épices et arômes de torréfaction. En bouche: élégant, complexe et avec un leadership qui n'a jamais besoin de hausser le ton. Servez-le avec de l'agneau, des plats mijotés ou un filet de bœuf. Un fromage à pâte dure affiné fonctionne aussi à merveille. Tout avec de la profondeur et du temps. Commander maintenant

Le récupérateur Cabernet Sauvignon California Paso Robles Diamond Coppola Winery, à 21.50 francs. Le deuxième milieu défensif est celui qui nettoie avant que ça devienne dangereux. Physiquement fort, sans compromis et toujours là au bon moment. Le Cabernet américain est puissant, sombre et structuré. Cassis, cacao et bois de cèdre au nez. En bouche: percutant mais contrôlé, avec une ligne claire. Fait plus que bonne figure avec des BBQ ribs, un steak ou un chili con carne. Les plateaux tex-mex s'y accordent aussi parfaitement. Beaucoup de saveur, beaucoup de pression. Cabernet Sauvignon California Paso Robles Diamond Coppola Winery, à 21.50 francs. Le deuxième milieu défensif est celui qui nettoie avant que ça devienne dangereux. Physiquement fort, sans compromis et toujours là au bon moment. Le Cabernet américain est puissant, sombre et structuré. Cassis, cacao et bois de cèdre au nez. En bouche: percutant mais contrôlé, avec une ligne claire. Fait plus que bonne figure avec des BBQ ribs, un steak ou un chili con carne. Les plateaux tex-mex s'y accordent aussi parfaitement. Beaucoup de saveur, beaucoup de pression. Commander maintenant

Le meneur de jeu Château Le Boscq Saint-Estèphe AC, à 32.50 francs. Le numéro dix est la tête de l'attaque. Il voit les espaces avant qu'ils n'existent et décide des matchs d'une seule passe. Ce Bordeaux est profond, élégant et structuré. Fruits noirs, bois de cèdre et tabac. En bouche: précis, calme et pourtant plein d'effet. Idéal avec un entrecôte, un carré d'agneau ou des plats aux champignons. Un fromage affiné s'y accorde aussi parfaitement. Complexité plutôt que bruit. Château Le Boscq Saint-Estèphe AC, à 32.50 francs. Le numéro dix est la tête de l'attaque. Il voit les espaces avant qu'ils n'existent et décide des matchs d'une seule passe. Ce Bordeaux est profond, élégant et structuré. Fruits noirs, bois de cèdre et tabac. En bouche: précis, calme et pourtant plein d'effet. Idéal avec un entrecôte, un carré d'agneau ou des plats aux champignons. Un fromage affiné s'y accorde aussi parfaitement. Complexité plutôt que bruit. Commander maintenant

Attaque

Ailier gauche Nahe QbA Riesling Karthäuser Weingut Tesch, à 19.95 francs. L'ailier gauche est l'électron libre élégant. Rapide dans sa tête, léger sur ses pieds et constamment à la recherche de la faille. Le Riesling allemand est élancé, vibrant et précis. Agrumes, citron vert et pomme verte. En bouche: électrisant et tendu. Débouchez-le avec des sushis ou une tarte flambée au fromage de chèvre. Léger, frais et dynamique. Nahe QbA Riesling Karthäuser Weingut Tesch, à 19.95 francs. L'ailier gauche est l'électron libre élégant. Rapide dans sa tête, léger sur ses pieds et constamment à la recherche de la faille. Le Riesling allemand est élancé, vibrant et précis. Agrumes, citron vert et pomme verte. En bouche: électrisant et tendu. Débouchez-le avec des sushis ou une tarte flambée au fromage de chèvre. Léger, frais et dynamique. Commander maintenant

Ailier droite Monção e Melgaço DOC Alvarinho, João Portugal Ramos, à 19.95 francs. L'ailier droit est explosif et direct. Il va au duel et cherche immédiatement la conclusion. L'Alvarinho portugais est salin, frais et vif. Pamplemousse, agrumes et notes florales. En bouche: nerveux mais précis. S'accorde à merveille avec des crevettes, du poisson ou de la cuisine asiatique. Tout avec du rythme et de la fraîcheur. Monção e Melgaço DOC Alvarinho, João Portugal Ramos, à 19.95 francs. L'ailier droit est explosif et direct. Il va au duel et cherche immédiatement la conclusion. L'Alvarinho portugais est salin, frais et vif. Pamplemousse, agrumes et notes florales. En bouche: nerveux mais précis. S'accorde à merveille avec des crevettes, du poisson ou de la cuisine asiatique. Tout avec du rythme et de la fraîcheur. Commander maintenant

L'avant-centre Babić Dalmatian Ego Fjaka Galić, à 19.50 francs. L'attaquant est le finisseur dans la surface. Il n'a pas besoin d'espace, juste du moment. Le Babić croate est puissant, compact et présent. Baies noires, cerises et épices. En bouche: direct et percutant. Divin avec des burgers, des spareribs ou des cevapcici. Substance, force et un peu de chaos dans l'assiette. Babić Dalmatian Ego Fjaka Galić, à 19.50 francs. L'attaquant est le finisseur dans la surface. Il n'a pas besoin d'espace, juste du moment. Le Babić croate est puissant, compact et présent. Baies noires, cerises et épices. En bouche: direct et percutant. Divin avec des burgers, des spareribs ou des cevapcici. Substance, force et un peu de chaos dans l'assiette. Commander maintenant

L'article a été rédigé par Tobias Gysi, universitaire spécialisé dans le vin et sommelier suisse. Il est l'auteur de la rubrique «Château Gysi» pour Mondovino.