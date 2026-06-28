Toyota Suisse étend sa garantie Relax à 15 ans. Christian Künstler, Managing Director, explique pourquoi Toyota franchit cette étape aujourd’hui, comment les véhicules d’occasion peuvent en profiter et les conséquences en cas de panne sur la route.

Article rémunéré, présenté par Toyota.

Monsieur Künstler, Toyota propose désormais une garantie de 15 ans sur toutes ses voitures de tourisme. Qu’est-ce qui change?

Christian Künstler: Toyota proposait déjà une garantie activée par l’entretien de 10 ans ou 185'000 km. La principale nouveauté est l’allongement de sa durée à 15 ans ou 250'000 km pour les voitures de tourisme.

Pourquoi Toyota a-t-elle procédé à cette extension d’envergure, et pourquoi maintenant?

Ces dernières années, notre garantie de 10 ans activée par l’entretien nous a permis d’acquérir une vaste expérience, tandis que nos produits ont fait leurs preuves. L’extension à 15 ans était donc la prochaine étape logique. Dans le contexte géopolitique difficile que nous connaissons, nous estimons par ailleurs pouvoir offrir ainsi à notre clientèle une grande sécurité pour ses déplacements. Nous voulons également envoyer un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable.

Vous parlez toujours d’une garantie «activée par l’entretien». Qu’est-ce que cela signifie concrètement?

Cela signifie que la garantie est prolongée d’un an chaque fois qu’un véhicule Toyota passe son service dans un atelier Toyota officiel. La garantie Relax de 15 ans s’applique à toutes nos voitures de tourisme et à toutes les motorisations: hybrides classiques, hybrides rechargeables, hydrogène, 100% électriques, diesel et essence. Face à cette complexité, il est essentiel que les véhicules soient entretenus exclusivement par de véritables spécialistes afin que nous puissions tenir une promesse d’une telle durée.

Qu’en est-il des véhicules d’occasion et de ceux qui sont déjà immatriculés? Qui peut en bénéficier, jusqu’à quelle ancienneté et comment la garantie se transmet-elle en cas de revente?

La garantie activée par l’entretien s’applique à tous les véhicules Toyota construits pour le marché européen, y compris rétroactivement. Elle est liée au numéro de châssis et reste donc intégralement valable lors de la revente du véhicule. Les propriétaires successifs bénéficient ainsi tous de cette protection à long terme. Concrètement: une personne qui roule aujourd’hui dans une Corolla de 12 ans et affichant moins de 250'000 km au compteur peut elle aussi en bénéficier.

Garantie 15 ans Toyota Relax Depuis le 1er juin 2026, l’ensemble des clients et clientes possédant une voiture de tourisme Toyota bénéficient d’une garantie Relax étendue. Celle-ci, activée lors de l’entretien, couvre votre Toyota jusqu’à 15 ans ou 250'000 kilomètres après la première immatriculation. Elle inclut un large éventail de composants mécaniques, électriques et électroniques essentiels afin d’assurer la fiabilité de votre Toyota à tout moment. De plus, la garantie Toyota Relax est liée au véhicule et reste donc valable en cas de changement de propriétaire. Les principaux avantages sont: ● Garantie 15 ans Toyota Relax: renouvellement automatique après chaque entretien effectué chez un partenaire Toyota jusqu’à la prochaine échéance d’entretien. ● Aussi pour les occasions: couverture complète de tous les composants contrôlés, même après une interruption de service. ● Protection de la mobilité: une assistance fiable en cas d’imprévu pour que vous puissiez rester mobile partout et à tout moment. Depuis le 1er juin 2026, l’ensemble des clients et clientes possédant une voiture de tourisme Toyota bénéficient d’une garantie Relax étendue. Celle-ci, activée lors de l’entretien, couvre votre Toyota jusqu’à 15 ans ou 250'000 kilomètres après la première immatriculation. Elle inclut un large éventail de composants mécaniques, électriques et électroniques essentiels afin d’assurer la fiabilité de votre Toyota à tout moment. De plus, la garantie Toyota Relax est liée au véhicule et reste donc valable en cas de changement de propriétaire. Les principaux avantages sont: ● Garantie 15 ans Toyota Relax: renouvellement automatique après chaque entretien effectué chez un partenaire Toyota jusqu’à la prochaine échéance d’entretien. ● Aussi pour les occasions: couverture complète de tous les composants contrôlés, même après une interruption de service. ● Protection de la mobilité: une assistance fiable en cas d’imprévu pour que vous puissiez rester mobile partout et à tout moment. À propos de la garantie Relax

En cas de panne sur la route: que se passe-t-il concrètement, qui faut-il appeler et quel est le délai pour une solution de remplacement?

La garantie comprend également l’assistance pendant 15 ans. La personne concernée appelle la hotline d’assistance. Celle-ci intervient immédiatement et s’occupe de tout.

Sur quelles données Toyota s’appuie-t-elle pour aller aussi loin, et qu’est-ce qui vous permet d’affirmer qu’une durée de 15 ans est viable?

Nous pouvons nous appuyer sur une très large base de données pour étendre notre garantie: depuis des années, Toyota est considérée comme l’une des marques automobiles les plus fiables au monde. Les statistiques de pannes et le taux élevé de satisfaction de la clientèle témoignent clairement de la qualité de nos véhicules. À cela s’ajoutent plusieurs décennies de recul sur des millions de véhicules en circulation. Cette combination donne à Toyota la certitude de pouvoir proposer une garantie allant jusqu’à 15 ans de manière responsable, tant sur le plan économique que qualitatif.

Quel est le gain environnemental lorsqu’une voiture est utilisée 3 à 5 ans de plus, et comment Toyota communique-t-elle sérieusement sur ce point sans tomber dans le greenwashing?

Utiliser une voiture trois à cinq ans de plus améliore nettement le bilan CO₂, car les émissions importantes liées à sa production sont réparties sur un plus grand nombre d’années d’utilisation. Toyota communique cela volontairement de manière factuelle: une longue durée de vie grâce à la qualité et à des programmes tels que la garantie Relax activée par l’entretien, en mettant l’accent sur les effets concrets à l’usage plutôt que sur des promesses exagérées. L’expérience acquise avec la garantie de 10 ans a par ailleurs montré que son extension augmente encore la valeur de revente d’une Toyota d’occasion.

De nombreux clients et clientes souhaitent connaître le coût réel: combien faut-il compter, sur la durée, pour bénéficier de la garantie de 15 ans, et comment Toyota justifie-t-elle ce coût?

La garantie Relax activée par l’entretien n’entraîne aucun coût supplémentaire pour la clientèle. Elle est automatiquement activée lorsque le service périodique est effectué auprès d’un partenaire Toyota officiel. Les coûts se limitent donc à ceux du service habituel. En contrepartie, Toyota offre une sécurité et une visibilité à long terme, sans charge supplémentaire.

Dans quels cas Toyota dit-elle clairement non? Quels types d’utilisation, transformations ou lacunes d’entretien peuvent entraîner le rejet d’une demande?

Les limites sont clairement définies: l’utilisation sur circuit est par exemple exclue de la garantie. Contrairement à certains concurrents, les lacunes d’entretien n’entraînent toutefois pas automatiquement la perte de la garantie chez Toyota: un délai de carence d’un mois s’applique après la date prévue pour le service. Si ce service est effectué dans ce délai, la garantie est réactivée. En d’autres termes, même si un véhicule n’a plus été révisé depuis un certain temps, un service auprès d’un partenaire Toyota officiel permet de réactiver la garantie.

Toyota est réputée depuis longtemps pour la longévité de ses véhicules. Quel est son secret?

Il ne tient pas à un facteur unique, mais à une culture appliquée avec constance au quotidien. Toyota associe construction robuste avec des matériaux éprouvés dans la durée et processus qualité particulièrement rigoureux. Les technologies ne sont intégrées aux véhicules de série qu’une fois parfaitement au point, ce qui réduit d’emblée le risque de panne. Grâce au Kaizen, l’entreprise progresse chaque jour par petites étapes. Chaque membre du personnel contribue à éliminer systématiquement les sources d’erreurs. Le Genchi Genbutsu repose quant à lui sur un principe simple: comprendre les problèmes directement sur le terrain et les résoudre à la source. À cela s’ajoute une collaboration étroite et d’égal à égal avec des fournisseurs qui partagent les mêmes exigences de qualité.