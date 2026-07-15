Que vous veniez en famille pour l'aventure ou entre amis pour souffler, Saint-Gervais Mont-Blanc a exactement ce qu'il vous faut. Le petit plus? La station est accessible facilement en transports publics depuis Genève grâce au Léman Express.

Article rémunéré, présenté par CFF.

Dans les transports publics, le temps vous appartient. Lisez, jouez aux cartes, regardez défiler les rives du lac depuis votre siège ou contentez-vous de ne rien faire. Parce que c'est aussi ça, voyager en train: arriver reposé·e, sans avoir cherché une place de parking ni subi de bouchon. Se rendre à Saint-Gervais en transports publics est simple et confortable. Depuis Genève, le Léman Express (ligne L3) vous emmène directement jusqu'à St-Gervais-les-Bains-le-Fayet sans changement. Descendez à la gare de St-Gervais-les-Bains-Le Fayet, et laissez Saint-Gervais Mont-Blanc faire le reste. Entre nature préservée, pumptrack en plein air, thermes nichés au coeur de l’alpage et couchers de soleil sur les sommets, cette destination française à deux pas de chez nous a tout d'une grande. Voici nos recommandations pour en profiter pleinement le temps d’une journée.

En famille ou entre amis: nature, glisse et baignade au pied du Mont-Blanc

Randonnée facile, session de skate gratuite, itinéraire gourmand en alpage et plongeon en piscine face aux sommets: voici des activités variées et accessibles pour toute la famille.

Boucle de la plaine des Pratz

On commence par se dégourdir les jambes. La boucle de la Plaine des Pratz est une promenade facile d'environ une heure entre espaces naturels et zones de loisirs. Après avoir emprunté le Valléen depuis la gare du Fayet, elle est accessible en dix miutes à pied depuis le Bourg de Saint-Gervais. Pas de dénivelé intimidant, pas de carte compliquée: c'est la balade idéale pour tout le monde, à n'importe quel rythme. Les petits comme les grands y trouvent leur compte et les parents, un peu de sérénité.

Skatepark, bikepark et pumptrack

En plein cœur de la Plaine des Pratz, une surprise de taille: un skatepark, un bikepark et un pumptrack entièrement gratuits, ouverts à tous, avec vue imprenable sur les montagnes. Skate, trottinette, BMX, VTT, ou simplement le plaisir de regarder les autres s'y essayer, il y en a pour tous les goûts. Pour les plus sages, un mini-golf est disponible à deux pas.

Balade gourmande «Dré dans l'Pentu»

Deux télécabines depuis la gare de St-Gervais-les-Bains-Le Fayet vous emmènent jusqu'au Plateau du Bettex, à 1450 mètres d'altitude. C'est là que commence l'itinéraire «Dré dans l'Pentu»: 2h30 de marche entre panoramas alpins et haltes gourmandes chez des producteurs locaux. Fromages, charcuteries, produits du terroir savoyard: chaque arrêt est une découverte, chaque vue un argument de plus pour continuer.

Piscine municipale

Fin de journée, jambes fatiguées, sourires garantis: la piscine municipale de Saint-Gervais est l'endroit idéal pour conclure la journée en douceur. On se glisse dans l'eau fraîche, on regarde les sommets, on ne pense plus à rien. Accessible à pied depuis la Plaine des Pratz ou en télécabine depuis le Bourg Saint-Gervais.

Nos conseils pour votre voyage Se rendre à Saint-Gervais en transports publics est simple et confortable. Depuis Genève, le Léman Express (ligne L3) vous emmène directement jusqu'à St-Gervais-les-Bains-le-Fayet sans changement. Une fois à bord, la journée commence vraiment: café, musique, paysage par la fenêtre et aucun bouchon à l'horizon. Avec une carte journalière, une carte journalière dégriffée ou un abonnement général CFF, votre trajet jusqu'à Annemasse est couvert. Il vous suffit ensuite d'acheter un billet Annemasse–St-Gervais-les-Bains-le-Fayet sur CFF.ch ou dans l'app Mobile CFF. Se rendre à Saint-Gervais en transports publics est simple et confortable. Depuis Genève, le Léman Express (ligne L3) vous emmène directement jusqu'à St-Gervais-les-Bains-le-Fayet sans changement. Une fois à bord, la journée commence vraiment: café, musique, paysage par la fenêtre et aucun bouchon à l'horizon. Avec une carte journalière, une carte journalière dégriffée ou un abonnement général CFF, votre trajet jusqu'à Annemasse est couvert. Il vous suffit ensuite d'acheter un billet Annemasse–St-Gervais-les-Bains-le-Fayet sur CFF.ch ou dans l'app Mobile CFF.

Thermes, panoramas et apéritif au coucher du soleil: la journée parfaite

Du bien-être thermal à un apéritif face aux sommets, en passant par un pique-nique au bord du lac de Joux et une plongée dans la culture locale: une journée à votre rythme, sans programme imposé.

Les Thermes de Saint-Gervais Mont-Blanc

Commencer la journée aux thermes, c'est déjà bien parti. Bassins d'eau thermale naturelle, vapeurs apaisantes, vue sur les montagnes: les Thermes de Saint-Gervais Mont-Blanc sont le genre d'endroit où l'on entre pour une heure et où l'on finit par rester beaucoup plus longtemps. Depuis la gare de St-Gervais-les-Bains-Le Fayet, la télécabine du Valléen puis l'ascenseur des Thermes vous y emmènent sans effort, ce qui, en soi, est déjà dans l'esprit de la journée.

L'ascenseur des Thermes

Un ascenseur panoramique relie directement le bourg de Saint-Gervais au Parc Thermal. Pratique, original, et franchement plaisant: il donne le ton de ce que Saint-Gervais fait de mieux: simplifier les choses pour que vous puissiez profiter pleinement.

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Lac de Joux

Devant vous: le Mont-Blanc. Sous vos pieds: l'alpage. Dans votre sac: un pique-nique bien mérité. Le lac de Joux, lac artificiel d'altitude entouré de paysages à couper le souffle, est l'un des spots les plus spectaculaires de la région. La baignade n'y est pas autorisée, mais le cadre, lui, est sans équivalent. Accès par télécabine depuis le bourg de Saint-Gervais jusqu'au Bettex/Mont d'Arbois, puis sentiers balisés direction Joux. Comptez 30 à 60 minutes de marche.

Les musées

Saint-Gervais ne se résume pas à ses sommets. Quatre musées et quatre lieux d'expression artistique attendent ceux qui souhaitent explorer le patrimoine culturel de la région. Une belle option pour les heures les plus chaudes de la journée, ou tout simplement parce que la curiosité, ça n'a pas de saison.

Esplanade Marie Paradis

Il y a un moment, en été à Saint-Gervais, où la lumière bascule et où les sommets passent du blanc à l'or. Ce moment-là se vit à l'Esplanade Marie Paradis, au cœur du village, verre en main, sans se presser. L'ambiance est douce, conviviale, suspendue. On comprend vite pourquoi les gens ne sont jamais vraiment pressés de rentrer.

Pour davantage d’informations sur la destination de Saint-Gervais Mont-Blanc, rendez-vous sur www.saintgervais.com.