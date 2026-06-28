Soutenir les jeunes, c'est investir dans l'avenir de la Suisse. La Mobilière collabore avec Young Enterprise Switzerland et promeut le sport pour former une jeunesse responsable et prête à relever les défis du futur.

Présenté par nous-la-suisse.ch

Quand nous parlons d’avenir, nous pensons souvent aux nouvelles technologies, aux marchés et aux évolutions géopolitiques. Plus rarement aux jeunes qui construiront réellement cet avenir. Pourtant, une société forte repose sur une jeunesse capable de se forger une opinion, de prendre des responsabilités et d’oser s’engager. C’est ce que nous mettons en avant avec notre devise du jubilé des 200 ans : « Ensemble, c’est mieux ».

En tant que coopérative, il est naturel que la Mobilière s’engage au-delà de son cœur de métier. Soutenir la relève en est l’expression. C’est aussi un investissement dans l’avenir de la Suisse. Pour chacun d’entre nous, cela signifie aussi une société plus stable et qui offre des perspectives aux nouvelles générations.

Chronique économique L’économie fait partie de notre quotidien. Chaque mois, nos chroniqueuses et chroniqueurs montrent, à travers des exemples vécus, l’apport des entreprises au bon fonctionnement de notre société et de notre niveau de vie. L’économie fait partie de notre quotidien. Chaque mois, nos chroniqueuses et chroniqueurs montrent, à travers des exemples vécus, l’apport des entreprises au bon fonctionnement de notre société et de notre niveau de vie. En savoir plus

Ce qui m’impressionne toujours, c’est l’énergie, la curiosité et la volonté d’agir. Je le constate dans notre collaboration avec Young Enterprise Switzerland. Des programmes comme « La Jeunesse débat » montrent combien il est essentiel d’apprendre à écouter, à défendre ses idées et à répondre avec respect. À une époque où les échanges se polarisent, ces compétences sont fondamentales. J’ai rencontré des jeunes capables de s’exprimer avec une clarté et une nuance impressionnantes.

Notre engagement passe aussi par l’action. Avec des partenaires comme Swiss Basketball ou Swiss Volleyball, les Mobiliar Games encouragent le mouvement, l’esprit d’équipe et le fair-play. Le jeu devient un véritable apprentissage : confiance en soi, coopération et respect.

Je suis convaincue que ces expériences sont essentielles dans un monde de plus en plus complexe. La résilience, cette capacité à faire face aux défis et à grandir, devient centrale dans la société comme dans la vie professionnelle.

C’est ainsi que nous préparons l’entrée dans la vie active de la prochaine génération. La Suisse pourra ainsi continuer à compter sur une économie forte et innovante. Avec, à la clé, plus de stabilité, de confiance et de qualité de vie pour l’ensemble de la société.

Texte de Michèle Rodoni, CEO de La Mobilière.

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