Nombreux sont les randonneurs qui partent en montagne avec leurs sneakers. Un spécialiste explique pourquoi c'est risqué et comment allier légèreté et sécurité en terrain alpin.

Article rémunéré, présenté par ASICS.

Le soleil est au rendez-vous, le sac à dos est bouclé et l'envie de partir en randonnée est là. Au moment de choisir ses chaussures, on attrape instinctivement ses sneakers. Après tout, elles sont confortables et on les porte au quotidien depuis des années.

Seulement voilà: les spécialistes le déconseillent fermement, pour des raisons de sécurité. C'est notamment l'avis de Daniel Wallimann, expert chez ASICS. «Les baskets sont conçues pour la vie de tous les jours, pas pour la randonnée. Le manque de stabilité et l'adhérence insuffisante de la semelle augmentent considérablement le risque de blessure.» Des chaussures inadaptées en montagne peuvent entraîner des entorses ou des fractures de la cheville. Sans parler des chutes, dont les conséquences peuvent être graves sur un terrain en pente.

Les sneakers, c'est pour la ville

En dehors du quotidien, l'expert outdoor tolère les sneakers tout au plus pour des balades sur des chemins bien entretenus. «Mais dès que la sortie se prolonge ou que le terrain devient plus accidenté, il faut opter pour des chaussures stables, dotées d'une semelle robuste et antidérapante.»

Faut-il pour autant investir dans de lourdes chaussures de montagne? Daniel Wallimann nuance: «Ces modèles sont nécessaires pour les randonnées exigeantes, notamment en haute montagne ou sur des éboulis. Pour le reste, des chaussures plus légères peuvent tout à fait suffire.» Il cite notamment la GEL-TRABUCO MT GTX d'ASICS. Ce modèle se situe entre la chaussure de trekking basse et la chaussure de randonnée haute: plus légère et moins encombrante, mais avec un vrai soutien de la cheville. «Elle est nettement plus légère qu'une chaussure de montagne classique, tout en offrant une bonne protection de la cheville», précise-t-il.

Testez la chaussure en conditions réelles Essayez la GEL-TRABUCO MT GTX directement au stand ASICS lors du festival «Migros Hiking Sounds»: Wildhaus SG (22 et 23 août)

Klosters-Madrisa GR (5 et 6 septembre)

Schwarzsee FR (19 et 20 septembre) Vous pouvez également vous faire conseiller à tout moment chez Berger Schuhe & Sport. Essayez la GEL-TRABUCO MT GTX directement au stand ASICS lors du festival «Migros Hiking Sounds»: Wildhaus SG (22 et 23 août)

Klosters-Madrisa GR (5 et 6 septembre)

Schwarzsee FR (19 et 20 septembre) Vous pouvez également vous faire conseiller à tout moment chez Berger Schuhe & Sport. En savoir plus

Une chaussure taillée pour tous les terrains

En termes de polyvalence, elle ne déçoit pas: «Des balades faciles aux sentiers de montagne de difficulté moyenne, en passant par les chemins balisés en jaune - elle s'adapte à de nombreuses situations.» La GEL-TRABUCO MT GTX d'ASICS fait ainsi le lien entre légèreté et sécurité en montagne, notamment grâce à sa semelle. «Grâce à la technologie ASICSGRIP, la semelle extérieure est composée de l'un des mélanges de caoutchouc les plus antidérapants du marché», détaille Daniel Wallimann. La conception de la bande de roulement renforce encore cet atout: «Les crampons sont multidirectionnels, orientés dans toutes les directions, ce qui améliore l'accroche sur tous types de terrain.»

Autre point fort de la chausssure: la semelle intermédiaire souple et réactive intègre une plaque de protection contre les pierres. Les cailloux se font beaucoup moins sentir sous le pied. L'amorti GEL assure quant à lui un confort de marche supérieur sur la durée.

Que signifient les abréviations du nom?

La GEL-TRABUCO MT GTX d'ASICS, conçue pour s'adapter à une grande variété de morphologies de pieds, a été développée à l'Institut des sciences du sport d'ASICS à Kobe, au Japon. Sa conception s'appuie sur près de 80 ans d'expertise. «C'est en réalité la treizième évolution de la GEL-TRABUCO», rappelle Daniel Wallimann.

Sur les abréviations, l'expert est clair: «GTX signifie Gore-Tex: la chaussure est équipée d'une membrane GORE-TEX Invisible Fit, ce qui la rend imperméable. MT signifie Mid Top, soit une tige mi-haute.» Cette dernière protège l'articulation de la cheville contre les torsions et empêche la saleté, les cailloux, les épines ou la neige de s'infiltrer dans la chaussure.

Plus de confort pour bouger davantage Le mouvement est le meilleur carburant pour le corps et l'esprit. ASICS conçoit des chaussures outdoor et de running qui soutiennent chaque foulée grâce à leur amorti, leur stabilité et leur confort. Une philosophie inscrite jusque dans le nom de la marque, abréviation du proverbe latin «Anima Sana In Corpore Sano» – un esprit sain dans un corps sain. Trouvez votre meilleur allié pour chaque pas chez Berger Schuhe & Sport AG. Le mouvement est le meilleur carburant pour le corps et l'esprit. ASICS conçoit des chaussures outdoor et de running qui soutiennent chaque foulée grâce à leur amorti, leur stabilité et leur confort. Une philosophie inscrite jusque dans le nom de la marque, abréviation du proverbe latin «Anima Sana In Corpore Sano» – un esprit sain dans un corps sain. Trouvez votre meilleur allié pour chaque pas chez Berger Schuhe & Sport AG. Découvrir et acheter ASICS

Tester la chaussure en conditions réelles

La GEL-TRABUCO MT GTX d'ASICS est disponible chez Berger Schuhe & Sport. Elle peut également être essayée sur place lors du festival de randonnée «Migros Hiking Sounds», au Lac Noir (FR), à Wildhaus (SG) et à Klosters-Madrisa (GR), où ASICS disposera d'un stand avec des chaussures de test dans le village des partenaires.

«Pas besoin de s'inscrire pour le test. Le billet d'entrée de l'événement donne accès à toutes les activités du village, y compris l'espace ASICS», précise Daniel Wallimann. «Nous sommes ravis d'accueillir chaque visiteur et de montrer aux amateurs d'outdoor qu'ASICS propose la chaussure de randonnée qu'il leur faut.» Un photobooth sera également disponible pour immortaliser la sortie.

Comment bien choisir sa pointure

Pour trouver la taille idéale, Daniel Wallimann recommande d'enfiler la chaussure sans la lacer dans un premier temps. «Quand les orteils touchent la pointe, il doit rester la place d'un doigt au niveau du talon.» Un détail important à ne pas négliger : «Les pieds sont plus petits le matin, car ils gonflent au fil de la journée.» Mieux vaut donc essayer ses chaussures en fin d'après-midi.

Le choix des chaussettes compte tout autant. «Des chaussettes respirantes et renforcées réduisent considérablement le risque d'ampoules et de points de pression.»

Le «Migros Hiking Sounds» en bref Le principe est simple: on randonne, puis on profite de concerts live. Les participants empruntent des itinéraires balisés depuis le Start Village, passent par une étape intermédiaire avec des artistes émergents (Talent Stage), et rejoignent la scène principale (Hiking Sounds Stage) pour le clou du spectacle. Des provisions pour le chemin sont incluses dans le prix du billet. L'événement se décline sur neuf sites et 18 jours de festival à travers toute la Suisse. Au programme cette année: Lo & Leduc, Lovebugs et The Baseballs, entre autres. Le principe est simple: on randonne, puis on profite de concerts live. Les participants empruntent des itinéraires balisés depuis le Start Village, passent par une étape intermédiaire avec des artistes émergents (Talent Stage), et rejoignent la scène principale (Hiking Sounds Stage) pour le clou du spectacle. Des provisions pour le chemin sont incluses dans le prix du billet. L'événement se décline sur neuf sites et 18 jours de festival à travers toute la Suisse. Au programme cette année: Lo & Leduc, Lovebugs et The Baseballs, entre autres. Plus d'informations

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations