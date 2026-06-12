Duel de kilométrage entre la Nati et la Kia EV5 4x4

Dans le football comme pour les voitures électriques, l'endurance est cruciale. Entre le Kia EV5 4x4 et un milieu de terrain, qui tiendra le mieux la distance? Faisons le test!

Article rémunéré, présenté par Kia.

Le chiffre le plus important d’un match de football figure rarement sur le tableau d’affichage: il est dans les jambes. Pour les voitures électriques, il est dans la batterie: il s’agit des kilomètres parcourus.

Au foot, c’est la course qui compte, tandis que sur le tableau de bord, c’est l’autonomie. Mais sur le fond, il s’agit de la même chose: des réserves, pour les moments où les autres sont déjà en bout de course. Au football, cette autonomie est particulièrement importante là où le jeu bascule souvent: au centre, sur les positions de transition. Ou comme le dit l’expert footballistique de Blick Sven Schoch: «Au football, les joueurs ayant la plus grande autonomie jouent généralement en milieu de terrain.»

Tenir la distance

C’est précisément là où l’on travaille le plus, tant en défense qu’en attaque, que l’on enregistre les meilleurs chiffres en matière de course. Cela signifie beaucoup de ballons, beaucoup de mouvement, beaucoup de responsabilités. Pas de grand spectacle, mais une grande performance.

Pour la voiture, c’est le quotidien normal. Il ne s’agit pas de parcourir de courtes distances (beaucoup brillent aujourd’hui lors du sprint de zéro à 100), mais de tenir sur la distance: trajets pendulaires, détours, changements de météo, petits détours improvisés: l’affichage ne pose aucun problème. Une autonomie suffisante offre de la sérénité. Sans cela, c’est le grand calcul qui commence.

La Kia EV5 4x4 joue le milieu défensif

La EV5 4x4 est un «milieu défensif avec endurance»: pas de bling-bling, mais beaucoup de réserve. Une batterie de 81,4 kWh constitue le stock de base conditionnel afin que l’autonomie ne devienne pas une question permanente. Selon la version, la fiche technique indique entre 505 et 530 km WLTP. Une marge de manœuvre qui relève de la stratégie, pas de la panique. Et comme dans le football, ce sont les pointes d’intensité qui sont déterminantes: celui qui met les gaz à fond à chaque action s’épuise (trop) vite.

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Chez Kia, la gestion de l’énergie passe par la récupération et la conduite en roue libre: tantôt récupérer de l’énergie, tantôt laisser rouler le véhicule au lieu de le faire avancer en permanence. Encore un parallèle: la vitesse de pointe, c’est la vidéo des moments forts, mais c’est le volume qui fait la différence. Autrement dit, les bolides comme Dan Ndoye font grimper le compteur. Mais c’est le centre qui fait tourner le moteur.

Il en va de même pour l’EV5 4x4: 218 ch sont tout à fait suffisants, l’essentiel est d’avoir une allure calme. Et le fait que la vitesse maximale soit limitée à environ 165 km/h va dans le sens de cette philosophie: mieux vaut la longueur que le bruit.

Les kilomètres l’emportent

Si une recharge s’avère nécessaire, un changement rapide est utile: jusqu’à 150 kW en courant continu (CC) permettent une recharge rapide, tandis que 11 kW en courant alternatif (CA) assurent une recharge progressive pendant la nuit.

Au final, ce sont les kilomètres qui l’emportent, tant dans la batterie que dans les jambes. Celui qui a encore des réserves à la fin ne fait pas impression par son spectaculaire, mais par sa supériorité. L’EV5 4x4 est donc l’équivalent idéal du moteur de milieu de terrain: l’autonomie est une réserve intelligente, pas un grand spectacle.

Et puisque les kilomètres sont déjà le sujet principal, autant parier dessus. Alors: qui sera le roi de l’autonomie lors des matchs de la Nati? Qui pourra rivaliser avec la Kia EV5 4x4? Participez dès maintenant à notre jeu de pronostics.

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Un dîner avec un savoureux menu à choix à 4 plats

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L'accès libre à l'espace wellness, au spa et à la salle de fitness

La participation au programme d'activités hebdomadaire du Smaragd Spa Le bonus matériel Pour ce week-end, le gagnant et la personne qui l'accompagne auront à leur disposition pendant 48h un EV5 4x4 – le roi de l'autonomie de Kia. Participez dès maintenant à notre grand jeu-concours de pronostics pour la Coupe du monde: quel joueur suisse va avaler le plus de kilomètres lors des trois matchs du premier tour pour devenir le roi de l'endurance? En votant, vous participez automatiquement au tirage au sort. Kia met en jeu une nuit pour 2 personnes à l'hôtel Bad Horn, au bord du lac de Constance, d'une valeur totale de 500 fr., comprenant les prestations suivantes: Un digestif par personne

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