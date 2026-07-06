Le coût de la vie augmente et les budgets des ménages souffrent. Les opérateurs de téléphonie mobile aussi serrent la vis. Rester fidèle, c'est souvent payer trop cher. Pourtant, changer d'opérateur ne prend aujourd'hui que quelques minutes et permet d'économiser.

Article rémunéré, présenté par spusu.

En Suisse, le coût de la vie grimpe et les télécommunications n'échappent pas à la règle: plusieurs opérateurs établis ont récemment relevé leurs tarifs. Ces hausses touchent en premier lieu les clients fidèles depuis des années. Les spécialistes conseillent donc de réexaminer régulièrement son contrat.

«Qui paie encore 30 francs pour son abonnement mobile ou n'est pas satisfait du service actuel devrait sérieusement envisager de changer d'opérateur», explique Franz Pichler, fondateur de spusu.

Un contre-modèle face au renchérissement

L'inflation n'oblige pas forcément à payer plus: la stratégie de certains acteurs plus modestes le prouve. spusu, par exemple, renonce délibérément à augmenter ses prix. Pour fêter son deuxième anniversaire sur le marché suisse, l'entreprise frappe fort: les nouveaux clients reçoivent l'abonnement «spusu legendär XL» entièrement gratuit pendant les quatre premiers mois. Cela permet de tester l’offre sans engagement. Ceux qui ne sont pas satisfaits peuvent résilier leur abonnement, car il n’y a pas d’engagement contractuel.

«spusu legendär XL» avec 4 mois gratuits spusu fête ses 2 ans. Qui choisit l'abonnement «spusu legendär XL» reçoit les 4 premiers mois gratuits. Prestations en Suisse: données illimitées sur le réseau 5G, minutes et SMS illimités.

À l'étranger: en itinérance UE, 20 Go de données, 100 minutes et 100 SMS inclus chaque mois.

Tarif: après les quatre mois gratuits, 19.90 francs par mois. Sans frais d'activation ni coûts cachés.

Engagement: aucune durée minimale, pour une flexibilité totale. spusu fête ses 2 ans. Qui choisit l'abonnement «spusu legendär XL» reçoit les 4 premiers mois gratuits. Prestations en Suisse: données illimitées sur le réseau 5G, minutes et SMS illimités.

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Engagement: aucune durée minimale, pour une flexibilité totale. Découvrez des abonnements mobiles sans coûts cachés

Service client et accessibilité au cœur des priorités

70'000 personnes en Suisse misent déjà sur cette offre. Franz Pichler, s'engage: «Nous voulons offrir à nos clients la meilleure qualité à des prix justes.»

Tandis que le secteur de la téléphonie mobile externalise de plus en plus son support vers des centres d'appel extérieurs ou des systèmes d'IA automatisés, spusu mise sur l'ancrage local et le conseil personnalisé. Le site web de la marque est clair et explicite, mais l'opérateur n'a pas perdu de vue l'importance du contact humain.

«Beaucoup de clients potentiels ont encore des questions sur des détails précis», explique Franz Pichler. «On peut écrire autant de FAQ qu'on veut, le contact humain reste essentiel pour rassurer. On ne veut pas se cacher, mais dire clairement: nous sommes là pour toi.»

L'équipe de service maison opère depuis Zurich et Winterthour, joignable par téléphone, WhatsApp ou e-mail. Le téléphone reste le canal le plus utilisé. Franz Pichler vise haut: «Quand une demande arrive, on tient à ce qu'elle soit traitée très vite. Notre objectif: moins de dix secondes d'attente. En général, on est entre cinq et sept secondes. Presque le niveau d'un numéro d'urgence.»

Transparence et flexibilité maximale

Au-delà du service, une politique de prix juste reste centrale. «On veut rendre les choses aussi simples que possible pour nos clients et surtout les traiter d'égal à égal. La transparence et l'équité comptent énormément pour nous. C'est pourquoi spusu n'applique ni frais d'activation ni coûts cachés», souligne Franz Pichler. Pour que la clientèle puisse surfer comme d'habitude, en Suisse comme à l'étranger, tous les abonnements spusu incluent du volume de données dans l'UE.

Le changement d'opérateur lui-même ne doit pas non plus poser problème. «Notre objectif, c'est d'enthousiasmer nos clients. On s'occupe de la portabilité du numéro et de la résiliation de l'ancien contrat. Nos abonnements n'ont pas de durée minimale, parce qu'on croit en notre produit et qu'on ne veut piéger personne», explique le fondateur de spusu. Les personnes qui ont signé des contrats coûteux il y a des années devraient, selon Franz Pichler, particulièrement franchir le pas: «C'est vraiment plus simple qu'on ne le croit.»

Changer d'opérateur de téléphonie mobile ne prend que cinq minutes Changer d'opérateur mobile n'a jamais été aussi simple. Le processus se fait aujourd'hui entièrement en ligne, sans démarches administratives. Étape 1: choisissez votre forfait sur le site de l'opérateur.

choisissez votre forfait sur le site de l'opérateur. Étape 2: indiquez vos données personnelles (adresse, date de naissance) via un court formulaire en ligne.

indiquez vos données personnelles (adresse, date de naissance) via un court formulaire en ligne. Étape 3: lors de la commande, précisez que vous voulez garder votre numéro actuel. La résiliation auprès de votre ancien opérateur se lance alors automatiquement, sans aucune démarche de votre part.

lors de la commande, précisez que vous voulez garder votre numéro actuel. La résiliation auprès de votre ancien opérateur se lance alors automatiquement, sans aucune démarche de votre part. Étape 4: une fois votre carte SIM reçue, activez-la quand vous voulez, jusqu'à six mois après la conclusion du contrat. C'est cette activation qui marque le vrai départ de votre nouvel abonnement. Changer d'opérateur mobile n'a jamais été aussi simple. Le processus se fait aujourd'hui entièrement en ligne, sans démarches administratives. Étape 1: choisissez votre forfait sur le site de l'opérateur.

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