Le G7 à Evian perturbera la navigation et les loisirs sur le Léman du 11 au 17 juin. Zones d'exclusion, contrôles renforcés à la frontière et modifications des lignes CGN: Blick fait le point sur le lac.

Avant et pendant le G7, naviguer sur le Léman sera compliqué

Avant et pendant le G7, naviguer sur le Léman sera compliqué

Léo Michoud Journaliste Blick

Le gouvernement Macron a choisi Evian-les-Bains pour son G7, notamment car le Léman facilite la sécurisation des lieux. Mais l’organisation du sommet diplomatico-économique en France voisine causera quelques désagréments à celles et ceux qui voudraient naviguer sur le lac, s’y baigner ou faire du pédalo… en France comme en Suisse.

Sur sa partie du lac, la préfecture de Haute-Savoie a établi une «zone d’interdiction» et une «zone d’exclusion». Entre le 11 et le 17 juin, date de la fin du G7, ces espaces feront l’objet «de mesures de sécurité dans le prolongement des dispositifs terrestres», mais la frontière lacustre aussi. Blick fait le point sur les conséquences pour les transports et les activités de plaisance.

1 La CGN change de débarcadère

La «zone d’interdiction», en vert sur l’image, est une surface rectangulaire d’une dizaine de km2, allant de la commune de Publier (Parc du Mottay) à celle de Lugrin (Port Martin). Ce périmètre s’étend jusqu’à la frontière avec la Suisse, se trouvant au beau milieu du lac. La «zone d’exclusion», en orange, s’étend au large sous la forme d’un demi-arc de cercle et couvre principalement les accès à l’eau de la ville d’Evian.

Résultat? Le débarcadère d’Evian, qui se trouve dans la «zone d’exclusion», sera fermé du 11 au 17 juin. De quoi pousser la Compagnie générale de navigation (CGN) à s’adapter. La ligne N1, reliant Lausanne à Evian sans escale, sera donc déviée vers le débarcadère de Lugrin Tourronde, à quelques kilomètres à l’est de la cité thermale. Des parkings-relais sont prévus.

Les horaires restent inchangés et les abonnements pour la ligne N1 seront aussi acceptés sur la N2, qui relie Lausanne à Thonon. Une fois à terre à Lugrin, c’est sur les navettes du réseau de transports publics régionaux EVA’D qu’il faudra compter. Leurs lignes de bus seront largement remodelées pour la période concernée.

« Les personnes devant accéder à la zone de protection sécurisée instaurée par les autorités françaises devront être munies du PASS G7 Police cantonale vaudoise »

En somme, tous les passagers «empruntant les liaisons CGN à destination ou en provenance de la France» pourraient être concernés par «des contrôles d’identité et de sécurité, en particulier pour les trajets desservant la zone française concernée par le dispositif sécuritaire», précise la police vaudoise. Elle ajoute que «les personnes devant accéder à la zone de protection sécurisée instaurée par les autorités françaises devront être munies du PASS G7, notamment les travailleurs frontaliers ou les personnes se rendant dans les communes concernées».

2 Contrôles de sécurité et pass G7 partout

Si un renforcement des contrôles aux frontières est prévu, les passagers transfrontaliers doivent-ils prévoir plus de temps pour prendre le bateau? Interrogée, la CGN indique «qu’il faudra éventuellement s’attendre à des retards potentiels durant cette période». Pour les détails relatifs à la sécurité, elle renvoie vers la police cantonale vaudoise.

« Il est recommandé aux voyageurs d’anticiper davantage leurs déplacements et de prévoir une marge de temps supplémentaire avant l’embarquement Police cantonale vaudoise »

Cette dernière recommande aux voyageurs «d’anticiper davantage leurs déplacements et de prévoir une marge de temps supplémentaire avant l’embarquement». Les «autorités compétentes en matière de sécurité et de contrôle frontalier», soit la police et les douaniers, procéderont à des «vérifications documentaires», notamment du fameux pass G7.

«Des contrôles d’identité et de sûreté pourront également être effectués en fonction du contexte sécuritaire et des directives françaises applicables», prévoit la police. Selon «Le Temps», des «agents de sécurité supplémentaires» seront aussi déployés à bord des bateaux, mais aussi «dans la cabine du capitaine et aux débarcadères».

Une partie du dispositif sécuritaire reste à préciser, notamment lors des communications hebdomadaires du Conseil d'Etat genevois. En 2003, lors du G8 à Evian, la police du lac et l'armée suisse avaient été déployés tout autour du lac, et notamment à Pully (VD).

3 A la voile, en pédalo ou à la nage, quelles précautions?

Une «présence policière renforcée» est prévue sur le lac avant et pendant le G7. Pour autant, les propriétaires de bateau n’auront pas l’obligation de rester à quai. En effet, «la navigation de plaisance demeure autorisée sur la partie vaudoise du lac Léman pendant toute la période du G7», confirme la police.

« Le franchissement des frontières terrestre et lacustre à tout autre endroit (que les sept douanes autorisées) sera interdit Décision des autorités genevoises »

Dans la rade et au large de Genève, c’est pareil. Mais les autorités du bout du Léman précisent que «le franchissement des frontières terrestre et lacustre à tout autre endroit» que les sept seules douanes qui resteront ouvertes (Anières, Moillesulaz, Thônex-Vallard, Bardonnex, Perly, Meyrin et Ferney-Voltaire) sera interdit. Et ce «quel que soit le mode de déplacement (y compris à vélo ou à pied)».

Comprenez qu’à hauteur d’Hermance (GE) ou ailleurs, passer la frontière par inadvertance à pédalo, en paddle ou même à la nage aura des conséquences. Mais lesquelles? «Les autorités françaises mettront en place une zone lacustre d’exclusion dans le prolongement des dispositifs terrestres de sécurité, répond la police vaudoise. Toute pénétration dans cette zone pourra entraîner une intervention des forces de l’ordre, des contrôles ou une redirection hors du périmètre concerné.»

4 Les autorités mettent à jour les informations

La semaine d’avant et pendant le G7, les autorités invitent les usagers du lac «à faire preuve d’une vigilance accrue, à se tenir informés des restrictions temporaires et à éviter les secteurs faisant l’objet de mesures de sécurité particulières». Mais aussi «à consulter attentivement les cartes et consignes officielles avant toute navigation et à respecter strictement les périmètres définis».

La police vaudoise précise encore que «les manifestations, rassemblements ou démonstrations pouvant porter préjudice à la sécurité de tous, vu les vigilances liées à la navigation et à l’usage accru du plan d’eau, peuvent en l’état faire l’objet d’interdictions préventives». C’est le cas à Genève comme à Lausanne, où les traditionnelles fanzones de la Coupe du Monde de football ont été annulées. Argument avancé? Le risque de surmenage des forces de police, qui s’attendent à des centaines d’heures supplémentaires liées au G7.

De nombreuses informations sur les transports sont régulièrement mises à jour, que ce soit sur le site de l’Etat de Vaud, sur celui de Genève ou de la préfecture de Haute-Savoie. La police genevoise a ouvert une ligne verte (numéro gratuit) pour répondre aux questions des particuliers, au 0800 902 456.