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L'ombre du G7 pèse déjà
Les hôtels genevois subissent un déferlement d'annulations

Le sommet du G7 à Evian commence déjà à peser sur l'économie genevoise. Les hôtels enregistrent entre 10 et 15% d'annulations en raison des perturbations attendues, tandis que les professionnels redoutent un mois de juin en demi-teinte.
Publié: il y a 48 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 42 minutes
Le sommet du G7 à Evian est prévu du 15 au 17 juin.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Les hôtels genevois subissent entre 10 et 15% d'annulations en raison des effets attendus en lien avec le sommet du G7 d'Evian (F). «Nous sentons une baisse», a affirmé lundi à Keystone-ATS leur nouveau président Xavier Rey.

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«Juin est généralement une très haute saison», explique celui qui a pris les rênes de la Société des hôteliers de Genève (SHG) il y a quelques semaines. Une clientèle d'affaires se rend à cette période à Genève pour des réunions.

Télétravail recommandé

Or, le Conseil d'Etat a recommandé à ceux qui le peuvent de choisir le télétravail. L'activité économique devrait être affectée. Plusieurs hôteliers ont appelé leurs clients habituels pour leur expliquer que «l'expérience touristique et d'affaires ne sera pas tout à fait la même», ajoute celui dont le groupe est propriétaire et exploite plusieurs établissements.

Chez lui, 15% d'annulations ont été observées. Sans les chambres à tarifs préférentiels lancées par la SHG pour les entreprises genevoises du 10 au 19 juin face aux déplacements plus difficiles en ville, le taux atteindrait même 20%, explique-il également.

Aucune amélioration en vue

Et cette diminution est générale parmi les membres, alors que le sommet est prévu du 15 au 17 juin. D'autant plus que l'incertitude pèse toujours sur la manifestation du 14 juin. Mais le président de la SHG ne s'attend pas à une amélioration des réservations dans les deux prochaines semaines.

«
On va remplacer des gens qui avaient un fort pouvoir d'achat par des touristes plus économes
Xavier Rey, président de la Société des hôteliers de Genève
»

Cette situation va également avoir un effet sur plusieurs activités économiques. «On va remplacer des gens qui avaient un fort pouvoir d'achat par des touristes plus économes», explique Xavier Rey.

Contrairement aux commerces, les hôteliers ne prévoient pas de palissades pour protéger leurs devantures. «On veut quand même rester une ville d'accueil», affirme leur président. Autre raison, des dispositifs préventifs peuvent avoir un certain coût pour ces établissements qui font déjà face à la diminution des réservations. Mais en cas de dommages, il faudra parfois rester plusieurs semaines avec des panneaux de chantier pour les réparations.

Pas d'indemnisation pour le manque à gagner

Le Conseil d'Etat genevois a annoncé vouloir un mécanisme d'indemnisation en cas de dégâts aux commerces, mais pas sur les pertes en termes de chiffre d'affaires. De leur côté, les hôteliers «ont une certaine compréhension» par rapport à cette approche, selon le président de la SHG. «C'est déjà une bonne chose», estime-t-il.

Selon lui, certaines assurances avec lesquelles les hôtels collaborent comprennent cette situation. La SHG a également envoyé un courrier à tous ses membres pour leur demander de vérifier leur prise en charge et de faire une analyse des menaces de désagrément.

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