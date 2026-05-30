Du simple cervelas aux pêches fumées, la communauté de Blick a partagé ses meilleures recettes. L'expert Dominique Müller d'Outdoorchef a testé les trois finalistes pour désigner le grand gagnant de ce Grill Challenge. Voici les recettes succulentes!

Article rémunéré, présenté par Outdoorchef.

Du simple cervelas et des saucisses à rôtir aux travers de porc sauce barbecue au miel et coquelets marinés, jusqu'à la langue fumée de bœuf du Muotathal et aux pêches fumées avec de la glace à la vanille: la communauté de Blick met une large palette de saveurs sur le gril. C'est ce que montrent les envois de recettes reçus suite à notre appel «Qui a la meilleure recette de grillade de Suisse?». «Il y a beaucoup de classiques, mais aussi beaucoup de créativité et d'inspiration, ce qui est évidemment très cool», se réjouit Dominique Müller en parcourant les propositions stimulantes.

Le professionnel du gril d'Outdoorchef et ancien blogueur culinaire a pour mission de choisir ses trois recettes préférées. Son coup de cœur absolu sera récompensé par une station de gril Heat X-345 RB d'Outdoorchef d'une valeur de 1499 francs. La personne qui se classera deuxième pourra bientôt s'approprier un gril à sphère à gaz Ambri 480 G EVO PLUS d'Outdoorchef d'une valeur de 499 francs. Le troisième prix est un thermomètre de gril sans fil Easy Check Wireless Quadro d'Outdoorchef d'une valeur de 179 francs. De quoi maîtriser parfaitement la cuisson à l'avenir.

Plaisir maximal, effort minimal Outdoorchef est une entreprise suisse active à l'international, leader dans le domaine des systèmes de barbecue innovants, des cuisines d'extérieur et des accessoires de gril de haute qualité. Dans ses produits, la technique précise rencontre un design pensé et une utilité maximale pour l'utilisateur. Outdoorchef est une entreprise suisse active à l'international, leader dans le domaine des systèmes de barbecue innovants, des cuisines d'extérieur et des accessoires de gril de haute qualité. Dans ses produits, la technique précise rencontre un design pensé et une utilité maximale pour l'utilisateur. En savoir plus

Place à l'action!

Dominique Müller ne décide toutefois pas simplement sur la base de ce qui a l'air bon sur le papier ou sur une éventuelle photo jointe. Il veut savoir si les recettes sont faciles à réaliser au quotidien et si elles ont vraiment bon goût. C'est pourquoi il embarque tous les ingrédients (déjà préparés) et son gril à sphère à gaz Davos Pro avec Blazingzone dans son fourgon et nous retrouve dans le jardin pittoresque de la maison LandLiebe à Herrliberg (ZH) pour l'ultime test pratique.

Pour commencer, le gril (tout neuf) est amené dans le jardin. Étonnant: à peine couplée cinq minutes plus tard, la bouteille de gaz est déjà branchée et le gril chauffe. Dominique Müller se met au travail. Il commence par réaliser la proposition de la lectrice Antanina: des brochettes de viande d'agneau avec un dip à la feta et de la pastèque grillée (toutes les recettes se trouvent à la fin de l'article).

Pourquoi a-t-il choisi cette recette? «Tout le monde n'aime pas l'agneau. Pourtant, c'est une très belle viande qui se travaille bien. Et j'aime aussi la touche orientale ici», explique l'expert. Pendant que nous discutons, il enfile les morceaux de viande marinés dans le sel, le poivre et l'huile d'olive sur deux brochettes, en y intégrant régulièrement un oignon au vinaigre. Pour le dip, il émiette de la feta dans du yogourt. Le tout est relevé avec des feuilles de menthe poivrée hachées et du poivre.

Ensuite, Dominique Müller coupe deux tranches de pastèque et les divise en triangles. Les brochettes d'agneau vont sur la grille à environ 180 degrés, tandis qu'il place les triangles de pastèque sur une plancha qui s'installe au-dessus de la Blazingzone. «Pour la préparation, je me suis strictement tenu aux instructions de la recette», indique Dominique Müller tout en retournant régulièrement les aliments avec sa pince à gril. «Mais on pourrait aussi enfiler des moitiés d'abricots sur les brochettes pour apporter un peu de douceur. Et contrebalancer l'agneau avec du piquant, par exemple du harissa ou du piment. J'aime ces combinaisons douces-amères.» Voilà, le premier plat est prêt. Mais la dégustation n'aura lieu qu'à la fin.

Après l'agneau, place au kebab

Passons au deuxième plat: la brochette de kebab 2.0 du lecteur Patrick. «J'ai choisi cette recette parce que je trouve le principe des nombreuses couches super cool. Ça change», explique Dominique Müller. Cependant, lorsqu'il étale sur le premier wrap la viande hachée (mi-bœuf, mi-porc) agrémentée entre autres d'oignon, d'ail, de poivron et d'épices, ses sourcils se froncent. «Je dois découper des rondelles à l'aide d'un verre. Est-ce que ça va vraiment marcher?», se demande-t-il, dubitatif.

Armé d'une flûte à champagne et d'un petit couteau pour l'aider, il se met à l'œuvre. Et miracle: ça fonctionne parfaitement. «Mais il faut quand même une sacrée patience», confie Dominique Müller. Les rondelles sont maintenant empilées les unes sur les autres jusqu'à former une petite tour devant nous. Il suffit ensuite d'y planter la brochette, ce qui se fait aussi sans problème. Et voilà la brochette de kebab en route pour le gril. Sous le couvercle, l'expert du gril a déjà fait fondre du beurre avec de l'ail pressé, du paprika, du cumin et du piment dans une petite poêle en fonte. Il en badigeonne généreusement la brochette avant de refermer le couvercle.

La brochette cuit à environ 200 degrés en cuisson indirecte et est retournée régulièrement. Dominique Müller la badigeonne souvent avec le beurre aux épices fondu. «On pourrait d'ailleurs aussi la faire avec moitié bœuf, moitié agneau. Ça conviendrait presque encore mieux», médite-t-il. Pendant ce temps, il préapare des lanières de poivron, d'oignon et des tranches de citron sur la plancha. «Elles ne figurent pas dans la recette, mais elles apportent un peu de couleur dans l'assiette. On pourrait aussi y ajouter des courgettes.» Tout à la fin, il fait encore griller brièvement la brochette de tous les côtés sur la plancha située au-dessus de la Blazingzone. «Il y fait très chaud. Cela donne une belle couleur.» Et le deuxième menu est prêt.

L'appel du Alphorn burger

Place enfin au troisième menu: le Alphorn burger avec sa sauce aïoli à la moutarde à la bière et son bun de rösti du lecteur Andreas. Dominique Müller a préparé à la maison la sauce et les steaks (patties) qui contiennent, outre le bœuf haché, de l'appenzeller râpé, des carottes râpées et des épices. Tout se déroule rapidement et sans accroc.

«Personnellement, je laisserais de côté l'appenzeller et les carottes. Ils rendent la masse moins aérée, car il faut presser le steak plus fortement pour que tout tienne ensemble», estime le spécialiste. Et d'expliquer: «Des steaks aérés donnent plus de goût, car le gras peut mieux se répartir.» Pour cette raison, il déconseille fermement les presses à burger. «Sauf si on fait des smash burgers. Là, ça n'a pas d'importance, car ils sont de toute façon très fins.»

Un point donne pourtant du fil à retordre à Dominique Müller: l'utilisation de buns de rösti pour le burger cor des Alpes. «Le rösti, c'est quelque chose que je ne réussis jamais», avoue-t-il. «La plupart du temps, il a l'air bien à l'extérieur, mais n'est pas cuit à l'intérieur.» Malgré tout, il se met au travail et mélange les pommes de terre râpées avec de l'œuf, exactement selon la recette. Il forme ensuite de jolis buns. Les steaks et les buns de rösti rejoignent la plancha.

Après environ 20 minutes, la viande est presque au point de cuisson souhaité. C'est le moment d'ajouter de l'appenzeller râpé sur le dessus. Pour qu'il fonde bien, Dominique Müller couvre brièvement les steaks d'une cloche en métal. Ensuite, il assemble le burger comme prescrit avec une tranche de tomate et de la roquette. Le résultat est superbe.

Place à la dégustation et au verdict

Il reste maintenant deux questions en suspens: quel est le goût de ces trois menus? Et qui a finalement gagné?

Sur le premier point: les trois menus sont très bons. Les brochettes d'agneau et pastèque sont agréablement rafraîchissantes, idéales pour les chaudes journées d'été, et pour les amateurs de gril qui préfèrent des plats plus légers. La brochette de kebab est une solution élégante pour tous ceux qui veulent quelque chose de consistant mais pas trop lourd. Le burger cor des Alpes se présente de manière équilibrée et devrait particulièrement plaire à ceux qui aiment les plats copieux et généreux.

Et maintenant, place à la remise des prix. Quel est le verdict de Dominique Müller? «Même si la découpe des rondelles m'a mis les nerfs à vif: la brochette de kebab est mon coup de cœur absolu. Non seulement elle est bonne, mais elle attire aussi le regard.» Patrick peut donc se réjouir du premier prix: la station de gril Heat X-345 RB d'Outdoorchef d'une valeur de 1499 francs.

La deuxième place revient à Antanina avec sa brochette d'agneau. Elle est désormais l'heureuse propriétaire d'un gril à sphère à gaz Ambri 480 G EVO PLUS d'Outdoorchef d'une valeur de 499 francs.

Andreas occupe la troisième place avec son burger cor des Alpes. À l'avenir, il pourra griller avec le thermomètre de gril sans fil Easy Check Wireless Quadro d'Outdoorchef d'une valeur de 179 francs. De quoi atteindre le point de cuisson souhaité pour chaque viande. Félicitations chaleureuses!

Recette 1: Brochettes d'agneau d'Antanina

Avec dip à la feta et pastèque grillée

Pour 2 portions

Quantité Ingrédients 1 tranche de pastèque (à griller) 300-350 g viande d'agneau, coupée en dés 150 g yogourt grec 100 g feta 5-10 feuilles de menthe fraîche 5-10 oignons (marinés ou au vinaigre)

sel

poivre

huile d'olive

brochettes en bois ou en métal (doublées pour plus de stabilité)

Préparation

Couper la viande d'agneau en dés réguliers et la mariner légèrement avec du sel, du poivre et un peu d'huile d'olive. Enfiler sur des brochettes doubles en alternant les morceaux de viande avec les oignons marinés. Chauffer fortement le gril et faire griller les brochettes d'agneau pendant 4-6 minutes selon le degré de cuisson souhaité, en les retournant régulièrement. Pour le dip, mélanger la feta avec le yogourt grec jusqu'à obtention d'une consistance lisse, incorporer la menthe finement hachée et relever avec un peu de poivre. Saisir brièvement et vivement la tranche de pastèque sur le gril jusqu'à ce que de légères marques de gril apparaissent. Dresser le tout sur une assiette: placer la brochette d'agneau sur le yogourt feta-menthe et servir la pastèque grillée comme accompagnement frais et doux-fumé.

Recette 2: Brochettes de kebab 2.0 de Patrick

Pour environ 4 brochettes

Quantité Ingrédients 500 g viande hachée (bœuf + porc) 1 oignon rouge (finement haché) 3 gousses d'ail (pressées) 1 poivron (finement haché) 1 poignée persil (haché) 1 cc paprika doux 1cc cumin

sel

poivre 4-5 wraps

Pour la sauce au beurre

Quantité Ingrédients 50 g beurre 1 gousse d'ail (pressée) ½ cc paprika ½ cc cumin

piment selon le goût

Préparation

Bien mélanger la viande hachée avec l'oignon, l'ail, le poivron, le persil et les épices. Étaler la masse sur les wraps.

Découper des rondelles à l'aide d'un verre pas trop grand.

Empiler les rondelles (wrap → viande hachée → wrap → viande hachée) jusqu'à obtenir une tour compacte. Y planter une brochette plate ou double.

Faire griller les brochettes en cuisson indirecte pendant environ 30 minutes (couvercle fermé) et les badigeonner plusieurs fois avec la sauce au beurre pendant ce temps.

Pour finir, faire griller de tous les côtés en cuisson directe pendant 2-3 minutes jusqu'à ce qu'une croûte croustillante se forme.

Servir avec du pain plat, de la salade et de la sauce.

Recette 3: Burger cor des Alpes d'Andreas

Avec aïoli à la moutarde à la bière & bun de rösti

Pour 4 personnes. Temps de préparation: 60 minutes

Quantité Ingrédients 600 g bœuf hachée 80 g appenzeller, râpé 500 g pommes de terre à chair ferme 2 œufs 150 g yogourt grec 2 cs moutarde à la bière (p. ex. moutarde au houblon) 2 gousses ail 1 cs jus de citron 2 carottes, finement râpées 2 cc herbes de montagne (thym, romarin) au besoin sel, poivre, beurre clarifié pour garnir roquette, tomates, cornichons

Préparation

Buns de rösti (qui font la différence avec les autres burgers)

Peler les pommes de terre crues et les râper grossièrement. Laisser dégorger avec du sel (10 min), puis presser vigoureusement — plus elles sont sèches, plus elles seront croustillantes.

Mélanger avec 1 œuf, les herbes de montagne et du poivre. Former 8 galettes plates et régulières avec la masse (diamètre de la taille d'un burger).

Faire dorer dans une poêle en fonte sur le gril avec du beurre à rôtir à feu moyen pendant 5–6 min de chaque côté. Réserver.

Steak & Aïoli

Mélanger le bœuf haché avec les carottes râpées, l'appenzeller, 1 œuf et les herbes de montagne. Former 4 steaks, laisser refroidir pendant 30 min.

Griller le steak en cuisson directe pendant 3–4 min de chaque côté. Peu avant la fin, faire fondre un peu d'appenzeller sur le dessus.

Aïoli à la moutarde à la bière: mélanger le yogourt, la moutarde à la bière, l'ail pressé et le jus de citron. Saler et réserver au frais.

Garnir la galette de rösti