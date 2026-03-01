Que doivent savoir les passionnés de grillades pour la saison à venir? Philipp Probst, professionnel de l’entreprise suisse Outdoorchef, dévoile ses meilleurs conseils et explique comment sublimer la viande, le poisson et même le fromage au gril.

Lorsque les températures remontent, c'est l'heure de ressortir le gril. Quelles sont les nouvelles tendances en matière de grillades et à quoi un spécialiste fait-il attention quand il grille? Philipp Probst, Head of Sales and Marketing chez les professionnels suisses du barbecue Outdoorchef, se tient lui-même au gril dans son jardin trois à quatre fois par semaine. Et il vous révèle ce qui sera en vogue en 2026, ce qu’il apprécie particulièrement griller et quels accessoires sont pour lui indispensables. En tous les cas, une chose est claire à ses yeux: la saison des grillades dure en réalité toute l’année.

Philipp Probst, quand avez-vous fait un barbecue chez vous pour la dernière fois?

Ce week-end. C’était tout simple: un steak et des légumes.

Presque un plat d’été, donc?

Oui, cette fois-ci je n'ai rien fait de particulièrement hivernal, nous n’aurions pas eu assez de temps samedi. Mais sinon, en hiver, j’aime faire griller de grosses pièces de viande qui cuisent pendant des heures et qui ne nécessitent pas de rester tout le temps dehors à surveiller le barbecue.

Quel est votre plat préféré au barbecue?

Je n’ai pas de plat préféré. Je cuisine toujours ce dont j’ai le plus envie. Parfois, il peut s’agir d’une simple saucisse grillée. Ou un peu de poulet, que l’on peut préparer et sublimer de différentes manières. J’adore faire cuire de grosses pièces de viande, comme de la poitrine de bœuf qui reste sur le gril toute la nuit. J’aime aussi essayer de nouveaux plats et de nouveaux modes de préparation.

À quelle fréquence faites-vous des barbecues?

De plus en plus souvent. Avant, je limitais les grillades au week-end, comme beaucoup. Aujourd’hui, j’allume le barbecue trois à quatre fois par semaine, toute l’année. Je me sens vraiment bien quand je cuisine à l’extérieur. De plus, ça ne laisse pas d’odeurs dans toute la maison. Et on a moins besoin de nettoyer après avoir cuisiné.

Vous faites des barbecues même quand il pleut?

Je fais des barbecues toute l’année, vraiment. Malheureusement, ma cuisine extérieure n’est pas encore couverte, elle est en plein air. S’il pleut, je fais en sorte de cuire un morceau qui ne demande pas de rester debout tout le temps devant le barbecue.

Le froid ne vous empêche pas non plus de faire des barbecues?

Non. Il y a un peu plus d’un an, j’ai cuisiné tout le repas de Noël pour notre famille au barbecue. Il y avait toute une côte de bœuf que j’ai cuite lentement. La viande était très tendre, avec un goût intense et fantastique.

Vous faites des barbecues uniquement chez vous, dans votre cuisine d’extérieur? Ou cela vous arrive-t-il d'en faire en forêt?

Ah oui, volontiers. L’été dernier, je suis allé avec des proches sur les rives de l’Aar. C’est à deux pas de chez nous. J’ai fait griller des poissons sur un foyer rudimentaire, au sol. Je les ai posés sur des planches en bois avec des rondelles de citron. J’ai recouvert le tout avec une casserole et l’ai laissé à côté des braises. J’ai également affiné et fumé les poissons très délicatement avec le Smoke. Au bout d’une heure, ils étaient cuits. Il n’est pas toujours nécessaire d’avoir beaucoup de matériel pour faire un barbecue.

Comment mesurez-vous la température du barbecue?

Il existe un accessoire très important pour les grillades: un appareil qui mesure la température à cœur de la viande et la température de l’air ambiant dans le barbecue, afin de pouvoir contrôler correctement le processus de cuisson. C’est ce que fait notre thermomètre de cuisson Easy Check. Il a également l’avantage d’être sans fil et de pouvoir transmettre les données jusqu’à 200 mètres de distance. Je peux donc laisser une grosse pièce de viande dans le barbecue et préparer des salades, jouer avec les enfants ou prendre l’apéritif avec mes invités. Je peux surveiller la cuisson des aliments sur mon smartphone. Et une alarme se déclenche lorsqu’ils ont atteint la température souhaitée à cœur.

Quels accessoires de barbecue vous sont indispensables et quel est l'accessoire sympa dont vous ne voudriez pas pour autant vous passer?

C’est une question très difficile. À l'époque, en cuisine, on avait seulement deux ou trois ustensiles. Aujourd’hui, on en a des tiroirs entiers. Pour moi, c’est la même chose à l’extérieur: que ce soit l’Easy Check, les différents plats en fonte, la pierre à pizza ou l’Easy BBQ Vac, impossible de me passer de l’un d’eux, car chacun de ces accessoires élargit mes possibilités de grillades.

Quels sont les accessoires Outdoorchef les plus vendus?

Le thermomètre de barbecue sans fil Easy Check est clairement le modèle phare. L’avantage est que vous pouvez l’utiliser sur n’importe quel barbecue, du petit barbecue sphérique au barbecue en céramique en passant par les cuisines d’extérieur avec leurs grands barbecues à gaz. On peut également l’utiliser très facilement au four pour cuire du pain. Naturellement, nous vendons également très bien les accessoires de nettoyage classiques. La pierre à pizza est aussi un de nos produits phares. Beaucoup de personnes apprécient de pouvoir cuire elles-mêmes une bonne pizza sur le gril. C’est tout simplement délicieux.

Avec ses 30 ans d’histoire, Outdoorchef a beaucoup d’expérience dans la cuisine en plein air. L’assortiment va d’un simple barbecue sphérique à petit prix aux barbecues en céramique haut de gamme et aux cuisines d’extérieur complètes. Qu’avez-vous dans votre jardin?

J’essaie bien sûr toutes les nouveautés, car je veux comprendre les produits que nous vendons. Personnellement, ce que j’apprécie beaucoup, c’est la cuisine d’extérieur, surtout avec ma famille et mes quatre enfants. En été, tout le monde est dehors. Les enfants jouent dans le jardin ou y font leurs devoirs. Grâce à la cuisine d’extérieur, je ne suis plus tout seul face à mon barbecue. Je suis tout le temps auprès de ma famille. Sur la plancha, je peux par exemple préparer un brunch complet, y compris des rösti, des œufs au plat ou des omelettes.

La saison des barbecues va bientôt commencer. En tant que pro du barbecue, quelles tendances voyez-vous?

Clairement: les gens recherchent des moyens simples d’obtenir d’excellents résultats. C’est précisément là qu’Outdoorchef intervient avec son concept Easy BBQ. Nous suivons cette approche depuis le premier barbecue sphérique à gaz il y a 30 ans, et elle n’a jamais été autant d’actualité. Le barbecue doit être simple et amusant. Dans le cas d’un barbecue sphérique, par exemple, je peux tout poser sur le gril et fermer le couvercle. Dès que la viande a atteint sa température, on dresse et on passe à table. Je n’ai même pas besoin de retourner la viande.

Encore quelques petites questions pour finir. Qu’est-ce qui est mieux pour le barbecue: gaz ou charbon de bois?

J’ai la chance de disposer d’assez de place dans mon jardin pour avoir les deux. Et pour moi, les deux ont des avantages: si, en semaine, je ne veux mettre que quelques saucisses ou une entrecôte sur le gril, c’est bien sûr beaucoup plus rapide et facile avec le barbecue à gaz. En ce qui concerne le charbon de bois, je mise sur le barbecue en céramique. Je peux y faire cuire de grosses pièces à feu très doux pendant longtemps.

Quelle est l’erreur la plus fréquente à éviter quand on débute en barbecue?

Notre expérience nous montre qu’au début, on ne s’intéresse pas assez au sujet et on achète un barbecue bon marché qui ne convient pas à ses besoins. On est alors frustré et on ne prend aucun plaisir à griller. Je conseille à tout le monde de se pencher sur le sujet avant d’acheter un appareil, ou de se faire conseiller dans un magasin spécialisé.

Un dernier conseil en matière de barbecue?

Pour moi, le plus important est de consacrer beaucoup de temps à mes proches et que l’on se régale tous ensemble. Je trouve que c’est quelque chose de très précieux dans le monde d’aujourd’hui, qui va de plus en plus vite.